Qué significa la cesión de Paul Aron de Alpine a Sauber y cómo afecta a Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto está sacando a relucir su manejo sobre un auto con escasa competitividad (Photo by Joe Klamar / AFP)

Franco Colapinto no tendrá descanso y este fin de semana disputará su sexta carrera con el equipo Alpine. Será en el Gran Premio de Gran Bretaña, uno de los clásicos de la Fórmula 1 y en la “Catedral”, como se conoce al Autódromo de Silverstone, donde hace 75 años la Máxima llevó a cabo la primera carrera de su historia y que ganó Giuseppe Farina con un Alfa Romeo. Se tratará de un evento de “local” para la escudería del piloto argentino, pese a tener bandera francesa.

Cabe recordar que el origen de la estructura con sede en Enstone, Inglaterra, es el extinto team Toleman, el mismo con el que Ayrton Senna debutó en el gran circo en 1984. Luego fue comprado por Benetton en 1985, que ingresó con esa denominación al año siguiente. Ese equipo, que fue con el que Michael Schumacher obtuvo sus dos primeros títulos, fue adquirido en 1999 a Renault y en 2002 pasó a tener la denominación del Rombo, que a fines de 2009 vendió el 75 por ciento de sus acciones al grupo inversor de Luxemburgo, Genii Capital, que lanzó una nueva versión del equipo Lotus, nada que ver con el histórico team creado por Colin Chapman. En 2015, Renault recuperó ese capital y en 2016 regresó con su nombre, que mantuvo hasta 2020.

Desde 2021, la terminal decidió cambiar y pasó a llamar a su equipo como Alpine, su marca de autos deportivos. En cinco temporadas la escuadra gala fue de mayor a menor y en el presente ejercicio lleva su segunda peor cosecha en cuanto a cantidad de puntos sumados si se toman las once primeras fechas. Fueron las 75 unidades logradas en el mismo lapso en 2021, 79 en 2022, 45 en 2023, 9 en 2024 y ahora llevan 11. En su primera temporada terminó quinto en el Campeonato Mundial de Constructores, fue cuarto en siguiente año, sexto en los últimos dos y ahora se ubica último.

De momento, no se viene cumpliendo el anhelo de meterse en el primer pelotón de cinco equipos y el panorama indica que eso no pasará, al menos en la primera parte de la temporada ya que según reveló el compañero de equipo de Colapinto, Pierre Gasly, no se esperan mejoras en los A525 de Alpine hasta el receso por el verano boreal.

Paul Aron llevará a cabo las prácticas libres 1 en Gran Bretaña y Hungría (REUTERS/Rula Rouhana)

Hoy, Colapinto y Gasly hacen lo que pueden con un auto cuyo motor es el peor de la categoría, detrás de Mercedes, Honda y Ferrari. La esperanza apunta a 2026, cuando Alpine dejará sus impulsores de la histórica planta de Viry Chatillón y pasará a usar los de Mercedes.

En este panorama, Colapinto buscará seguir sumando experiencia en su segunda temporada en la F1. A menos de poder tener un avance en el rendimiento del auto, que sea sostenido con el correr de las carreras, será imposible que el corredor de bonaerense de 22 años pueda disponer de un medio mecánico que le permita hacer algo más en la pista. De todas formas, el pilarense producto de su talento está haciendo estragos con el A525 y por caso viene de conseguir su segundo pase a la segunda instancia de la clasificación, en Canadá y Austria.

Enstone se ubica a 43 kilómetros de Silverstone por lo que puede decirse que Alpine correrá en “su casa” este fin de semana. El circuito caracterizado por sus curvas veloces puede llegar a caerle bien a los monopostos franceses, según anticipó el coach de Colapinto, Lucas Benamo.

Mientras tanto, en Alpine decidieron ceder a Paul Aron para que lleve a cabo dos prácticas libres con el equipo Sauber, este viernes en Silverstone y el 1 de agosto en el remodelado Autódromo Hungaroring de Hungría. ¿Que significa esto? En principio, es una ratificación de la confianza a Colapinto ya que el estonio es uno de los tres pilotos de reserva del equipo junto a Jack Doohan y Ritomo Miyata. Esto está sintonía con lo adelantado por Infobae sobre la continuidad de Franco como titular el resto de la temporada. Es decir, en el equipo optaron por no bajarlo a Franco de una práctica libre de los viernes y ponerlo a Aron. Le dieron la prioridad al argentino para que siga sumando kilómetros en el A525. Aunque, claro, es posible que el estonio tenga un mejor crono que Colapinto en el primer contacto con la pista inglesa debido a que la escudería suiza pegó un salto de calidad en sus coches debido a las mejoras empleadas. No obstante ello, Aron también tendrá sus tres ensayos con Alpine según informó el comunicado del equipo, pero aún no se confirmó cuándo serán ni tampoco quién será el piloto titular que deba prestar su auto. Cabe recordar que por reglamento las escuderías están obligadas a darle a sus novatos dos pruebas libres en los fines de semana de Gran Premio.

Colapinto está tranquilo porque afirma que "Briatore confía en mí"

A propósito del futuro cercano del pilarense, luego de la competencia en Austria, al ser consultado sobre el cumplimiento de la famosa quinta carrera que se anunció cuando fue ascendido como titular, dejó en claro su tranquilidad sobre la confianza que le depositó Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine: “No estoy realmente preocupado. Creo que me brindó mucho apoyo y confía en mí”, dijo en testimonios publicados por Motorsport.

Esa declaración también sirve ante los rumores de un posible reemplazo por Valtteri Bottas que publicó el sitio The Race, debido a la reunión que mantuvo Briatore con Toto Wolff en el sector corporativo de Mercedes en Austria. Aunque, como se indicó, pudieron haber hablado de los “fierros” que proveerá la marca alemana a Alpine a partir del venidero año.

Es complejo el presente de Alpine con un motor que no responde como se espera y un chasis que está en la misma línea. En ese contexto compite Colapinto, quien cuenta con la idoneidad para afrontar la realidad de su equipo. También está mentalmente preparado y tiene la templanza necesaria ante las adversidad. Cabe recordar que a esta altura del año pasado era una duda que pudiese completar la temporada de Fórmula 2 ante un presupuesto que no estaba del todo cerrado. O cuántas veces corrió en otras categorías promocionales sin tener dinero para pruebas extras y fue directamente a un circuito sin conocerlo.

El argentino sabe lo que es correr bajo presión y este fin de semana lo hará en un circuito donde ganó en la Fórmula 3 en 2023. Por lo pronto, a corto plazo, el objetivo de Franco Colapinto será seguir estando lo más cerca de Pierre Gasly o incluso superarlo como hizo este domingo.