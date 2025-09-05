Deportes

La dura respuesta de la Universidad de Chile a Independiente tras las sanciones de la Conmebol

La institución trasandina se expresó mediante una carta en redes sociales luego del fallo por los incidentes en Avellaneda por la Copa Sudamericana

U de Chile respondió al fuerte descargo de Independiente (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)

Luego de que la Comisión Disciplinaria de la Conmebol decidiera la descalificación de Independiente, por los incidentes sucedidos en su estadio frente a Universidad de Chile, el Rojo realizó un fuerte descargo en el que apuntó contra la entidad sudamericana, su presidente, Alejandro Domínguez, y su rival de aquella noche, que se vio beneficiado con el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Horas después del comunicado del equipo argentino, la institución trasandina respondió de manera contundente.

En un escrito publicado en su cuenta oficial, la U expresó: "El Club Universidad de Chile condena enérgica y categóricamente la carta pública dirigida por el Club Atlético Independiente al Señor Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Don Alejandro Domínguez Wilson-Smith, mediante la cual el CA Independiente manifiesta su repudio frente a la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano“.

Además, el club chileno manifestó que la carta del conjunto de Avellaneda “plantea una serie de manifestaciones y afirmaciones en contra de nuestra institución, de CONMEBOL y de su Presidente, las cuales resultan inaceptables e intolerables”.

Por otro lado, el comunicado también resalta la disconformidad con las sanciones impuestas: “El Club Universidad de Chile no concuerda con las sanciones aplicadas por el órgano de primera instancia en contra de nuestra institución, pero ello solo nos confiere el derecho de recurrir a las instancias de revisión correspondientes y no a denostar ni injuriar a nadie”.

La Conmebol decidió descalificar a Independiente y darle pase a la siguiente instancia a la U de Chile (AP Photo/Gustavo Garello)

“Esto último incluye al propio Club Atlético Independiente y a su dirigencia, quienes insisten en promover el odio y en ejercer la violencia -ahora a través de una carta- en contra de nuestro club, de la Conmebol y de su Presidente quien, por cierto, no tiene intervención ni injerencia sobre los órganos disciplinarios de la Confederación, los cuales son autónomos”, agregó.

En su descargo, difundido a través de redes sociales, Independiente compartió la nota enviada a Domínguez y subrayó la gravedad del precedente que, a su entender, sienta la resolución de la Conmebol.

El texto, firmado por el presidente Néstor Grindetti y el secretario general Daniel Seoane, sostiene que “la decisión de la Conmebol sienta un precedente nefasto: un equipo que estaba en ventaja en la serie, pero que enfrentaba la posibilidad concreta de ser superado en cancha, recurre a la violencia más brutal contra hinchas rivales, logra la cancelación del partido y recibe como ‘premio’ la clasificación desde un escritorio. En otras palabras, la violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final”.

La carta también enfatizó la diferencia de modelos institucionales entre ambos clubes involucrados. Independiente se definió como una asociación civil sin fines de lucro, con más de 120 años de historia y más de 170.000 socios, mientras que la Universidad de Chile fue caracterizada como una sociedad anónima orientada a la rentabilidad. Según el club argentino, la resolución de la Conmebol “no es un error jurídico de un tribunal: es una decisión política que desnuda la preferencia por aquellas estructuras privadas con las que resulta más sencillo proyectar convenios, negocios y beneficios futuros”.

Ante esto, la U de Chile expuso: “Todos los clubes que participamos de competencias internacionales conocemos (o tenemos la obligación de conocer) las normativas que rigen dichas competencias, así como la reglamentación interna y disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano. Asimismo, al participar de dichas competiciones y de la orgánica sudamericana -por intermedio de nuestras Federaciones- aceptamos acogernos a sus órganos jurisdiccionales, lo que otorga la posibilidad, a todos los clubes del continente, de reclamar las decisiones jurisdiccionales, en la sede correspondiente”.

“En este sentido, le recordamos al Club Atlético Independiente que existen instancias de apelación y de reclamación previstas en la normativa CONMEBOL y que, cualquier reclamo adicional, pueden hacerlo -por intermedio de su Federación-”, sumó.

El presidente de la U de Chile leyó el descargo del club tras la sanción impuesta por la Conmebol

EL COMUNICADO COMPLETO DE LA U DE CHILE

El Club Universidad de Chile condena enérgica y categóricamente la carta pública dirigida por el Club Atlético Independiente al Señor Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Don Alejandro Domínguez Wilson-Smith, mediante la cual el CA Independiente manifiesta su repudio frente a la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano, la que resolvió las denuncias formuladas en contra del Club Atlético Independiente y el Club Universidad de Chile y, luego, plantea una serie de manifestaciones y afirmaciones en contra de nuestra institución, de CONMEBOL y de su Presidente, las cuales resultan INACEPTABLES e INTOLERABLES.

A este respecto, cabe señalar que el Club Universidad de Chile no concuerda con las sanciones aplicadas por el órgano de primera instancia en contra de nuestra institución, pero ello solo nos confiere el derecho de recurrir a las instancias de revisión correspondientes y no a denostar ni injuriar a nadie. Esto último incluye al propio Club Atlético Independiente y a su dirigencia, quienes insisten en promover el odio y en ejercer la violencia -ahora a través de una carta- en contra de nuestro club, de la Conmebol y de su Presidente quien, por cierto, no tiene intervención ni injerencia sobre los órganos disciplinarios de la Confederación, los cuales son autónomos.

Todos los clubes que participamos de competencias internacionales conocemos (o tenemos la obligación de conocer) las normativas que rigen dichas competencias, así como la reglamentación interna y disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano. Asimismo, al participar de dichas competiciones y de la orgánica sudamericana -por intermedio de nuestras Federaciones- aceptamos acogernos a sus órganos jurisdiccionales, lo que otorga la posibilidad, a todos los clubes del continente, de reclamar las decisiones jurisdiccionales, en la sede correspondiente. En este sentido, le recordamos al Club Atlético Independiente que existen instancias de apelación y de reclamación previstas en la normativa CONMEBOL y que, cualquier reclamo adicional, pueden hacerlo -por intermedio de su Federación- dirigido a FIFA Strasse 20, 8044, Zurich, Suiza.

Finalmente, el Club Universidad de Chile se reserva expresamente todas las acciones y derechos que pueda ejercer en contra del Club Atlético Independiente y su dirigencia.

