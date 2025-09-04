Los detalles del primer partido de Messi con la Selección en Argentina por Eliminatorias: de fabricar un penal al germen de la historia

Argentina 2 - Perú 0 - 2005

El estreno de Lionel Messi en las Eliminatorias Sudamericanas jugando como local para la selección argentina marcó el inicio de un ciclo inédito en el fútbol nacional. Tras hacer su debut en la fecha anterior frente a Paraguay en Asunción, el 9 de octubre de 2005 un joven Messi de 18 años integraba por primera vez la formación titular en un partido de esta competencia ante su gente.

En un equipo de figuras como Roberto Abbondanzieri, Juan Pablo Sorín, Juan Román Riquelme, Roberto Ayala y Hernán Crespo, entre otras, el rosarino se preparaba para dar sus primeros pasos en Argentina, dentro del torneo continental de cara al Mundial de Alemania 2006.

El encuentro frente a Perú en el estadio Monumental terminó con triunfo 2-0 para el equipo dirigido por José Pekerman en el anteúltimo duelo de la clasificación rumbo a la cita mundialista. El impacto de La Pulga en ese primer partido fue inmediato. Una falta sobre él a los 78 minutos derivó en la sanción de un penal que Juan Román Riquelme convirtió para abrir el marcador y, además, propició la expulsión del arquero peruano Leao Butrón. Posteriormente iba a llegar el gol en contra de Luis Guadalupe a los 92′ para sentenciar el encuentro.

Esa noche, la selección argentina logró un triunfo merecido, aunque la actuación general dejó una imagen pálida y con escaso peso ofensivo. La presencia de Lionel Messi otorgó la única cuota de frescura y desequilibrio, ya que el joven delantero fue el más peligroso e incisivo. En esa jornada Argentina dependió en exceso de la inspiración de la perla azulgrana. Sus avances complicaron a la defensa visitante y fueron suficientes para levantar al público, que esperaba ver la explosión de un joven que por primera vez jugaba como titular en eliminatorias en el país.

Desde ese día, el vínculo del rosarino con los estadios argentinos nunca se interrumpió. Ese viaje se extendió durante casi 20 años defendiendo los colores de la albiceleste en suelo nacional.

Messi debutó en las Eliminatorias en territorio argentino frente a Perú (Foto Baires)

La campaña de Messi en las Eliminatorias sudamericanas como local alcanzó cifras impactantes. Según datos recopilados por Infobae y respaldados por el portal especializado Transfermarkt, Messi disputó 37 partidos de eliminatorias en la Argentina, marcó 23 goles y brindó 13 asistencias. En estos encuentros, la selección consiguió 25 victorias, 10 empates y solo sufrió 2 derrotas, ambas ante rivales históricos: Brasil (1-3 en 2009) y Uruguay (0-2 en 2023).

Los registros individuales del delantero incluyen dos tripletes ante Bolivia en el estadio Monumental. El primero ocurrió el 9 de septiembre de 2021 y, el segundo, el 15 de octubre de 2024. Se trata de las mejores marcas personales de Messi en el contexto de las eliminatorias sudamericanas jugando en casa.

Los números, sin embargo, no explican la totalidad del recorrido. Leo mantuvo una regularidad casi constante, completando los 90 minutos en la mayoría de las convocatorias, salvo en algunas excepciones como por ejemplo el último duelo del 10 de junio de 2025 frente a Colombia, que finalizó igualado 1-1 y donde el capitán salió a los 78 minutos de juego.

Además, es el máximo anotador histórico de las Eliminatorias con 34 gritos, cinco más que su amigo Luis Suárez.

Messi se estrenó como titular en el Monumental (Foto Baires)

El partido de este jueves 4 de septiembre ante Venezuela en territorio argentino podría ser el último de Messi por Eliminatorias Sudamericanas frente a la afición local. Antes de esta cita, el campeón del mundo declaró: “Contra Venezuela va a ser un partido muy especial para mí porque va a ser el último por Eliminatorias en Argentina. Será un partido muy especial y, por eso, me van a acompañar mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan…”.

Cabe resaltar que Messi participó activamente en las clasificaciones a los mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y en el proceso en marcha rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026, aportando eficacia sostenida en los tramos decisivos de cada eliminatoria.

A lo largo de este trayecto, el capitán argentino pisó estadios de diversas provincias, llevando su juego a ciudades como Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Mendoza y Santiago del Estero. Además, no solo se consolidó como goleador, sino que su liderazgo y constancia lo transformaron en referente de un ciclo pocas veces observado en la historia de las eliminatorias sudamericanas.

Messi jugará su último partido de local en las Eliminatorias Sudamericanas (AP)

Todos los partidos que jugó Lionel Messi de local en Eliminatorias Sudamericanas

09/10/05: vs Perú. Resultado gana 2:0, 1 asistencia. Jugó 90 min

13/10/07: vs Chile Resultado gana 2:0. Jugó: 84′

17/11/07: vs Bolivia gana 3:0, 1 asistencia. jugó: 90′

15/06/08: vs Ecuador empata 1:1 jugó 90′

06/09/08: vs Paraguay. Empata 1:1, 1 asistencia. Jugó 90′

11/10/08: vs Uruguay. Gana 2:1, 1 gol. Jugó 89′

28/03/09: vs Venezuela. Gana 4:0, 1 gol, 1 asistencia. Jugó 90′

06/06/09: vs Colombia. Gana 1:0. Jugó 90′

06/09/09: vs Brasil. Pierde 1:3. Jugó 90′

10/10/09: vs Perú. Gana 2:1. Jugó 90′

07/10/11: vs Chile. Gana 4:1, 1 gol, 1 asistencia. Jugó 90′

11/11/11: vs Bolivia. Empata 1:1. Jugó 90′

02/06/12: vs Ecuador. Gana 4:0, 1 gol, 1 asistencia. Jugó 90′

07/09/12: vs Paraguay. Gana 3:1, 1 gol. Jugó 90′

12/10/12: vs Uruguay. Gana 3:0, 2 goles. Jugó 90′

22/03/13: vs Venezuela. Gana 3:0, 1 gol, 2 asistencias. Jugó 90′

07/06/13: vs Colombia. Empata 0:0. Jugó 32′

30/03/16: vs Bolivia. Gana 2:0, 1 gol. Jugó 90′

01/09/16: vs Uruguay. Gana 1:0, 1 gol. Jugó 90′

15/11/16: vs Colombia. Gana 3:0, 1 gol, 2 asistencias. Jugó 90′

24/03/17: vs Chile. Gana 1:0, 1 gol. Jugó 90′

06/09/17: vs Venezuela. Empata 1:1. Jugó 90′

05/10/17: vs Perú. Empata 0:0. Jugó 90′

08/10/20: vs Ecuador. Gana 1:0, 1 gol. Jugó 90′

12/11/20: vs Paraguay. Empata 1:1. Jugó 90′

03/06/21: vs Chile. Empata 1:1, 1 gol. Jugó 90′

09/09/21: vs Bolivia. Gana 3:0, 3 goles. Jugó 90′

10/10/21: vs Uruguay. Gana 3:0, 1 gol. Jugó 90′

14/10/21: vs Perú. Gana 1:0. Jugó 90′

16/11/21: vs Brasil. Empata 0:0. Jugó 90′

25/03/22: vs Venezuela. Gana 3:0, 1 gol. Jugó 90′

07/09/23: vs Ecuador. Gana 1:0, 1 gol. Jugó 89′

12/10/23: vs Paraguay. Gana 1:0. Jugó 37′

16/11/23: vs Uruguay. Pierde 0:2. Jugó 90′

15/10/24: vs Bolivia. Gana 6:0, 3 goles, 2 asistencias. Jugó 90′

19/11/24: vs Perú. Gana 1:0, 1 asistencia. Jugó 90′

10/06/25: vs Colombia. Empata 1:1. Jugó 78′