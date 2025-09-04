Horacio Zeballos sigue haciendo historia: alcanzó la semifinal del US Open junto a Marcel Granollers

Horacio Zeballos y Marcel Granollers se clasificaron a la semifinal del US Open

Horacio Zeballos, junto a Marcel Granollers, alcanzó su tercera semifinal en el US Open, tras vencer a la dupla compuesta por el alemán Constantin Frantzen y el neerlandés Robin Haase. Tras una hora y 57 minutos de juego, la dupla hispano-argentina se impuso en duelo disputado por 7-5, 3-6 y 6-3. En la próxima instancia, los actuales campeones de Roland Garros se medirán ante los locales Robert Cash y James Tracy, que minutos más tarde dejaron en el camino a los franceses Sadio Doumbia y Fabien Reboul.

El oriundo de Mar del Plata llegó a dicha instancia por primera vez 15 años atrás, en 2010, en dupla con su compatriota Eduardo Schwank, quien actualmente forma parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina de Tenis YPF. Nueve temporadas después, Zebolla regresó al prestigioso lote de cuatro duplas en Flushing Meadows, en compañía de su actual compañero. Durante aquella edición, la de 2019, los ex número uno del escalafón mundial cayeron en la gran definición, que se desarrolló en el Arthur Ashe, frente a los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, retirados en 2023.

El duelo de este miércoles tuvo la particularidad de haberse definido en todos los sets con un solo quiebre por lado. En el primer parcial, los latinos encontraron la diferencia en el 11º juego, cuando se quedaron con el servicio de los europeos para cerrar la manga en el game siguiente.

En el segundo set, la dinámica se mantuvo, aunque la moneda cayó del lado Haase y Frantzen. La diferencia se marcó desde el inicio, cuando los del Viejo Continente rompieron en el primer turno al servicio de la dupla hispano argentina.

La paridad se mantuvo hasta el cierre de la tercera manga, cuando en el octavo game los europeos cedieron su servicio, para que de esa manera en el siguiente turno Zeballos y Granollers sellaran el pase a su tercera semifinal en el US Open.

Luego de un 2024 soñado, año en el que justamente tocaron el primer puesto del ranking, Horacio Zeballos y Marcel Granollers atravesaron este año un complejo inicio de temporada, que incluyó su ausencia del Australian Open y la separación por tres certámenes consecutivos. En dicho breve período, el marplatense continuó en competencia y padeció tres caídas al hilo: una de ellas junto a Ben Shelton, en el ATP 500 de Dallas, y las dos restantes en dupla con otro estadounidense, Jackson Withrow, en los ATP de Delray Beach, de categoría 250, y Acapulco, que otorgaba 500 puntos.

El regreso con Granollers fue de forma progresiva y, en pocas semanas, volvió a dar resultados. A pesar de ciertas actuaciones irregulares, posiblemente producto de la falta de ritmo y de confianza, alzaron tres títulos: el Challenger 175 de Phoenix, en el ATP 250 de Bucarest y en el Masters 1000 de Madrid. Asimismo, la dupla hispano-argentina saldó, en Roland Garros, la deuda pendiente de conquistar su primer Grand Slam.

El camino hasta la semifinal

Tras alcanzar las semifinales en Wimbledon, Zeballos y Granollers intentarán mejorar su performance en suelo neoyorquino. La pareja debutó con éxito en el cuarto -y último- Major del año ante los serbios Medjedovic/Kecmanovic (6-3 y 7-6); luego, en segunda ronda, vencieron a los estadounidenses McDonald/Quinn (6-2 y 6-2).

El martes, habían superado la barrera de los octavos de final en un ajustado duelo frente a Pavlasek/Zielinski (6-7, 6-3 y 7-6) en lo que significó una verdadera batalla que se terminó definiendo en el super tiebreak del tercer set.