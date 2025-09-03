Deportes

Jorge Sampaoli acordó su llegada al Atlético Mineiro: será el segundo DT con mejor salario de Brasil

El director técnico tendrá su cuarta etapa en el país, luego de sus experiencias en Santos, Atlético Mineiro y Flamengo

Sampaoli vuelve al Mineiro después
Sampaoli vuelve al Mineiro después de cuatro años (Crédito: EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)

Jorge Sampaoli se marchó del Rennes de Francia en enero de este año al cabo de 10 partidos dirigidos, luego de no ser escuchado por la dirigencia en el mercado de pases, y desde ese momento está sin trabajo, aunque en los próximos días se lo volverá a ver del otro lado de la línea de cal para tener su segunda etapa en el subcampeón de la Copa Libertadores.

Según informaron Globo Esporte y UOL de Brasil, Atlético Mineiro acordó que el entrenador argentino de 65 años sea el sucesor de Cuca y se aguarda que este mismo martes viaje desde su residencia localizada en Río de Janeiro hasta Belo Horizonte para firmar el vínculo con fecha de caducidad en diciembre de 2027.

Su nombre apareció en el radar después de las negociaciones truncadas con Martín Anselmi, de último paso por el Porto de Portugal, y el luso Pedro Caixinha. Sampa fue el siguiente candidato de lista y rápidamente tuvo la aceptación de una parte de los aficionados, que incluso llegaron a desplegar pancartas para exigir por su contratación. El portal O Tempo asegura que a él le “entusiasma” volver al Galo y, en las últimas semanas, rechazó propuestas de equipos europeos.

Según el periodista brasileño Pedro Rocha, que se desempeña en la cadena TV Globo, Sampaoli cobraría un salario de 3,5 millones de dólares anuales, transformándose en el segundo más alto del fútbol de ese país. Estaría por detrás del entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, quien embolsa una cifra estimada de USD 5.400.000.

Dejó el Mineiro para ser
Dejó el Mineiro para ser el DT del Marsella de Francia. A esto le siguieron sendos pasos en Sevilla, Flamengo y Rennes (Crédito: EFE)

Retorna a las huestes del último finalista de la Libertadores y campeón de ese torneo en 2013 después de un paso entre marzo de 2020 y febrero de 2021. En esta etapa dirigió 44 juegos con un balance de 25 victorias, 9 empates y 10 derrotas. Bajo su mando, levantó el torneo estadual de Minas Gerais y su corona inició una seguidilla de cinco títulos más siendo vigente hexacampeón. Esa temporada estuvo marcada por la aparición de la pandemia por COVID19 y el Brasileirão de ese año terminó en 2021 con Atlético Mineiro en el tercer lugar con 68 puntos, por detrás del campeón Flamengo (71) e Inter de Porto Alegre (70). No se quedó a dirigirlo tras clasificarlo a la Copa Libertadores porque acordó su llegada al Olympique de Marsella de Francia.

En su segundo paso por el elenco brasileño tendrá la obligación de alejarlo de los puestos de descenso, ya que marcha en la 14° colocación con 24 puntos, a 2 unidades del último que estaría bajando a Segunda División, pero también está a la misma distancia del último conjunto que clasificaría a la próxima Sudamericana. Además, le quedan 90 minutos para revertir un 0-2 ante Cruzeiro en los cuartos de final de la Copa de Brasil. De hecho, ese encuentro a disputarse el jueves 11 marcaría su estreno en el banco.

En el plano continental, Jorge Sampaoli asumirá las riendas de un Atlético Mineiro en cuartos de la actual Sudamericana, instancia en la que se medirá al Bolívar. El primer duelo será en la altura de La Paz, en Bolivia, el próximo 17 de septiembre y, una semana más tarde, disputará la revancha en el Arena do Galo.

Su antecesor, Cuca, llegó al club a principios de año para reemplazar al saliente Gabriel Milito y encarar su cuarto ciclo en la institución. Su estadía se prolongó por 45 compromisos con un balance de 23 triunfos, 12 igualdades y 10 caídas. A pesar de ganar el certamen estadual, cedió el primer lugar del Grupo H de la Copa Sudamericana al Cienciano de Perú y debió sufrir hasta último momento para vencer por penales a Atlético Bucaramanga en el playoff clasificatorio a octavos. Sus dos únicos triunfos en los últimos siete juegos fueron en la serie de esa ronda contra Godoy Cruz.

