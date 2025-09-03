El “portuñol” con el que Jorge Sampaoli se presentó en el Atlético Mineiro de Brasil e hizo furor en las redes

El "portuñol" con el que Jorge Sampaoli se presentó en el Atlético Mineiro

El regreso de Jorge Sampaoli al banquillo de Atlético Mineiro se produce en un contexto de expectativas renovadas y desafíos inmediatos para el club de Belo Horizonte. Tras una serie de negociaciones fallidas con otros candidatos, la dirigencia del Galo optó por confiar nuevamente en el entrenador argentino, quien firmó un contrato hasta finales de 2027, será el segundo DT con mejor salario de Brasil y que ya se dirigió a la afición con un mensaje cargado de ilusión y gratitud.

La designación de Sampaoli se concretó después de que las conversaciones con Martín Anselmi, principal objetivo de la directiva, no llegaran a buen puerto. Esta situación aceleró el acercamiento con el técnico santafesino, que, a pesar de haber sido considerado una segunda opción por algunos dirigentes, contaba con el respaldo de un sector importante de la hinchada. De hecho, varios aficionados manifestaron públicamente su deseo de verlo regresar, colgando banderas en distintos puntos de la ciudad.

En su primer contacto tras la oficialización, Sampaoli expresó: “Estoy muy feliz por volver aquí. También quiero agradecer el cariño de la gente que se manifestó en redes. Tengo mucha ilusión y ojalá podamos hacer al Galo mucho más grande”. El video con estas palabras en “portuñol” del oriundo de Casilda se volvieron virales. En la misma línea, el entrenador remarcó su satisfacción por el acuerdo alcanzado: “Me alegra estar de vuelta aquí”, y agradeció la amabilidad de quienes lo apoyaron en redes sociales. Además, el propio técnico definió su regreso como la mejor alternativa para ambas partes: “Era la mejor opción”.

Así anunció Atlético Mineiro a Jorge Sampaoli como nuevo entrenador

El arribo de Sampaoli se produce tras una breve y poco exitosa experiencia en el Rennes de Francia, donde permaneció dos meses y obtuvo únicamente tres victorias en diez partidos. Ahora, asume el mando del Atlético Mineiro en reemplazo de Cuca, quien dejó el cargo tras una serie de resultados adversos en el Brasileirao y la Copa de Brasil, a pesar de haber conquistado el torneo estadual a comienzos de año.

El técnico de 65 años inicia así su segundo ciclo en el club, tras una primera etapa en 2020 en la que dirigió 44 partidos, con un saldo de 25 victorias, nueve empates y diez derrotas, quedando a tres puntos del título. Durante ese periodo, su influencia fue determinante en la conformación del plantel que más tarde protagonizaría la histórica campaña de 2021, ya que eligió a buena parte de los jugadores que marcaron esa temporada.

El desafío inmediato para Sampaoli es doble. Por un lado, deberá intentar revertir la desventaja en la serie de cuartos de final de la Copa de Brasil, donde el equipo cayó 2-0 ante Cruzeiro en el partido de ida. Por otro, necesita asegurar la permanencia en la liga, ya que el conjunto de Belo Horizonte suma 24 puntos, apenas dos más que Vitória, que ocupa el puesto 17 y se encuentra en zona de descenso. Además, el calendario marca otro compromiso clave: los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Bolívar, con partidos programados para el 17 y 24 de septiembre.

Sampaoli dirigió su primera práctica en Atlético Mineiro (@Atletico)

El regreso de Sampaoli se produce luego de que su nombre también sonara para dirigir al Santos, club que finalmente optó por el argentino Juan Pablo Vojvoda tras no llegar a un acuerdo con el ex técnico de la selección argentina y de Chile. La dirigencia del Atlético Mineiro, tras evaluar varias alternativas, terminó priorizando la experiencia y el conocimiento previo del entrenador sobre el club, a pesar de que existían opiniones divididas respecto a su primer paso por la institución.

En su anterior ciclo, Sampaoli recordó que la pandemia de Covid-19 tuvo un impacto decisivo en la definición del campeonato, ya que el plantel sufrió numerosas bajas por contagios en las fechas finales, lo que le impidió pelear hasta el final por el título del Brasileirao. Ahora, con un nuevo contrato y el respaldo de una parte significativa de la afición, el técnico argentino afronta el reto de devolver al Atlético Mineiro a los primeros planos del fútbol brasileño y continental.