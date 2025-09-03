El equipo detrás del atleta: cómo la tecnología y la ciencia cambiaron el alto rendimiento en el deporte

El equipo multidisciplinario impulsa el alto rendimiento de los grandes atletas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un futbolista levanta un trofeo, un ciclista conquista una cima en el Tour de Francia o un golfista emboca el putt de la victoria, la imagen suele enfocarse en el atleta que celebra.

Pero detrás de esa postal hay un engranaje silencioso que sostiene cada logro y que, cada vez más, se convierte en protagonista del alto rendimiento: un equipo multidisciplinario compuesto por nutricionistas, analistas de datos, fisioterapeutas, psicólogos y chefs, entre otros especialistas.

La profesionalización del entorno deportivo ya no es patrimonio de una disciplina. El modelo, nacido en el ciclismo de elite y expandido rápidamente al fútbol, el golf y el atletismo, se apoya hoy en la integración de tecnología, ciencia y talento humano. Los éxitos deportivos de la actualidad reflejan un triunfo colectivo que trasciende las fronteras de cada deporte.

Del laboratorio al campo: el deporte, reflejo de la vida cotidiana

Nutricionistas, psicólogos y analistas: el soporte invisible detrás de cada victoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contar con un nutricionista, consultar con un psicólogo o buscar ayuda profesional para organizar una rutina diaria se ha vuelto habitual fuera del deporte profesional. En la élite, esta lógica se potencia: el rendimiento se monitorea en cada detalle, la alimentación responde a parámetros científicos y el bienestar emocional se cuida como un aspecto central del éxito.

INEOS Grenadiers es un ejemplo claro de esta tendencia en el ciclismo mundial. Durante cada etapa del Tour de Francia, especialistas trabajan a contrarreloj para anticipar necesidades, ajustar estrategias e intervenir ante cualquier imprevisto. Soigneurs gestionan la hidratación y el avituallamiento, chefs adaptan menús a las demandas de la competencia y equipos médicos monitorean el estado físico y mental de los ciclistas de forma permanente.

Scott Drawer, director de rendimiento del equipo, explicó a BBC Sport: “Las conversaciones siempre comienzan desde el final. El rendimiento siempre parte del resultado, y eso se traduce en la forma en que entrenamos y nos preparamos. Hay un marco y una estructura que debes comprender para alcanzar el rendimiento”.

La tecnología y la ciencia redefinen el éxito deportivo en disciplinas de élite (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un fenómeno que cruza deportes y fronteras

El avance de la ciencia aplicada al deporte no se limita al ciclismo. El fútbol europeo ilustra la escala de la inversión: clubes de la Premier League destinan entre 1,5 millones y 3,5 millones de libras esterlinas a tecnología capaz de rastrear y analizar cada acción de los jugadores en tiempo real.

Ian Graham, fundador de Ludonautics y exdirector de investigación del Liverpool FC, subrayó a BBC Sport: “El fútbol es el deporte más difícil de analizar porque hay pocos goles. Pero ahora, con los datos de seguimiento, puedes ver el impacto de los jugadores incluso cuando no tienen el balón”.

La tendencia alcanza al golf, donde jugadoras como Lottie Woad utilizan plataformas digitales para descomponer su juego golpe por golpe. “Me encanta la información estadística, así funciona mi mente. Registro estadísticas de cada ronda y las introduzco en el sistema, que te muestra todo sobre tu juego, golpes ganados y otros datos. Además, en los entrenamientos uso monitores de lanzamiento para perfeccionar la técnica. Todo esto me ha ayudado mucho”, explicó a BBC Sport.

La cooperación de especialistas es clave para alcanzar la excelencia deportiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el atletismo, la combinación de tecnología y preparación mental también es clave. Darren Campbell, campeón olímpico en Atenas 2004, afirmó a BBC Sport: “Los datos no mienten, pero la actitud, la disciplina y las habilidades en el relevo son ingredientes fundamentales para el éxito. La velocidad pura sin destreza manual no basta para completar la posta”.

Estas palabras resumen una convicción compartida en la élite: sin ciencia ni soporte profesional, el talento individual difícilmente alcanza la cima.

Un dream team cada vez más familiar

¿Qué tienen en común los campeones del Tour, las figuras del fútbol internacional y las promesas del golf? Todos dependen de una estructura invisible capaz de anticipar problemas, potenciar virtudes y marcar diferencias pequeñas, pero decisivas. Esa red, donde confluyen tecnología, gestión humana y visión estratégica, se replica en distintos niveles: de los clubes millonarios a las divisiones juveniles y las escuelas deportivas.

La inteligencia artificial y el análisis de datos se han sumado al repertorio de herramientas disponibles, redefiniendo los límites del alto rendimiento. Sin embargo, la esencia humana sigue siendo insustituible. “La velocidad pura sin destreza manual no basta para completar la posta”, remarcó Campbell sobre el trabajo en equipo. Para la medallista olímpica Laviai Nielsen, la clave está en el equilibrio entre la ciencia y la intuición.

La inteligencia artificial y el análisis de datos transforman la preparación de los deportistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del resultado: cooperación y excelencia

En un contexto donde el rendimiento, la tecnología y el análisis avanzan sin pausa, la base del éxito sigue siendo la cooperación de especialistas comprometidos con un objetivo común. Nutricionistas, técnicos, psicólogos, analistas y otros profesionales anónimos integran hoy el verdadero “dream team” de los deportes.

Su trabajo, cada vez más visible y valorado, confirma que el triunfo se sostiene tanto en la creatividad y la disciplina del atleta como en el esfuerzo silencioso de quienes lo acompañan fuera de las luces.

La próxima vez que una estrella conquiste la gloria, no será solo el fruto de su propio esfuerzo, sino el de una red compleja y apasionada que convierte la ciencia, la tecnología y la empatía en herramientas decisivas para alcanzar la excelencia. Sin radares, ni comunicación por radio y sin apoyo silencioso, ninguna victoria sería posible en el deporte moderno.

La sinergia de especialistas y atletas ya no es un lujo reservado a unos pocos: es el nuevo lenguaje del éxito, en el deporte y la vida diaria.