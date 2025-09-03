Ancelotti le respondió a Neymar y explicó los motivos por los que lo dejó afuera de la convocatoria de Brasil

Ancelotti explicó por qué no convocó a Neymar para la selección de Brasil

Con la garantía de tener su boleto garantizado para el Mundial que el próximo año se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Brasil cerrará las Eliminatorias Sudamericanas ante Chile y Bolivia.

Para dichos compromisos, Carlo Ancelotti decidió no contar con Neymar, la estrella del Santos que manifestó su fastidio por no ser parte de la nómina de la Canarinha. “Creo que me dejaron afuera por razones técnicas; no creo que tenga nada que ver con mi condición física. Es la opinión del entrenador y la respeto”, analizó la figura con pasado en el Barcelona y el PSG.

En su última conferencia de prensa, el experimentado estratega italiano coincidió con Ney al asegurar que “es la verdad”. “Es una decisión técnica, que se basa en muchas cosas: lo que un jugador está haciendo, lo que ha hecho y el problema que él ha tenido. Cuando yo hablo de criterio físico, es un criterio que toda comisión considera muy importante”, subrayó el DT. Y agregó: “Nadie puede discutir a Neymar en su nivel técnico, pero estamos mirando y evaluando cada día los partidos de todos los jugadores, no sólo de él. Y de todos los que evaluamos, creemos que el equipo nacional de Brasil tiene aproximadamente 70 futbolistas que pueden estar en la próxima Copa del Mundo”.

El ex entrenador del Real Madrid quiere que la selección brasileña ataque con intensidad y equilibrio frente a Chile el jueves en el mítico estadio Maracaná y ha decidido alinear un equipo con cuatro delanteros.

El DT aprovechará los partidos contra La Roja en Río de Janeiro y frente a Bolivia (de visitante) para observar el rendimiento de los jugadores dentro y fuera del campo. Las grandes estrellas internacionales, como Vinícius Jr y Neymar, no fueron convocadas y la decisión ha generado revuelo dentro del país del pentacampeón mundial. La Canarinha saltará al campo con Estêvão, Gabriel Martinelli, João Pedro y Raphinha en ataque.

“Probé cuatro delanteros en el entrenamiento; esa es la idea, jugar sin cambiar mucho lo que hicimos frente Paraguay. Voy a desplegar muchos delanteros, pero lo importante es que el equipo no pierda el equilibrio y defienda bien”, explicó en el último encuentro con la prensa.

El italiano cree que la presencia de los cuatro atacantes no comprometerá el sistema defensivo de Brasil. “Queremos jugar con intensidad, ser fuertes defensivamente, hacer una buena presión ofensiva y jugar rápido con el balón. Creo que se puede repetir el partido frente Paraguay para que los aficionados estén contentos con nuestro juego”, dijo Ancelotti.

El seleccionador también afirmó que tres de los cuatro delanteros pueden desempeñar funciones similares a las de un “10” en la creación. “João Pedro puede jugar de 10 o de delantero centro. En el partido de mañana, jugará como delantero centro. Detrás de él tengo que pensar en quién poner, puede ser Estêvão, puede ser Raphinha también”, argumentó.

Es decir que Brasil saltaría al campo con la siguiente alineación: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Gabriel Martinelli y João Pedro. Aquellos fanáticos de Neymar y Vinicius deberán esperar para verlos juntos.

Para el próximo mes, la selección brasileña tiene previsto disputar partidos amistosos frente a Corea del Sur y Japón, oportunidad en la que Neymar buscará convencer a Ancelotti de cara a nuevas convocatorias. El seleccionador recalcó que su número diez tiene “su número de teléfono” para contactarlo directamente si desea más explicaciones. El delantero ha marcado 79 goles en 128 partidos con la camiseta nacional, cifras que refuerzan su protagonismo en la historia de la selección.