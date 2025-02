Su misterioso retiro en medio de un escándalo sacudió al tenis y ahora reapareció durante el torneo en Buenos Aires

La italiana reapareció como entrevistadora en el Argentina Open

La italiana Camila Giorgi, conocida tanto por su destreza en el tenis como por su vida fuera de las canchas, sorprendió al reaparecer en un ámbito completamente distinto dentro del deporte que la llevó a la fama. La ex tenista, que había anunciado su retiro de manera sorpresiva en mayo del año pasado, apareció en el Argentina Open, torneo ATP 250 que se desarrolla en Buenos Aires, pero esta vez en el rol de entrevistadora.

Giorgi, nacida en Macerata, Italia, alcanzó el puesto número 26 del ranking mundial en 2018 y ganó cuatro títulos del circuito WTA durante su carrera. Sin embargo, su retiro no estuvo exento de controversias. Su despedida del tenis se produjo en un contexto marcado por acusaciones de evasión fiscal y problemas legales en su país natal, además de la polémica sobre un supuesto impago de alquiler en una propiedad de Florencia.

En el programa Verissimo del canal 5 de la televisión italiana, Giorgi dio detalles sobre su decisión de retirarse y refutó varias afirmaciones hechas en su contra. “Desaparecí de repente, esa es la versión que dijeron. No desaparecí; tuve que hacer un anuncio en París sobre mi retiro”, explicó. Sobre su alejamiento del tenis, agregó: “Hace años que quería dejarlo. Ser tenista es una vida dura, lo pospuse mucho tiempo”.

Su regreso, aunque en un rol completamente diferente, ha sorprendido tanto a los aficionados como a los propios jugadores y otras personalidad de la disciplina. En las primeras jornadas del Argentina Open, Giorgi participó entrevistando a figuras como Sebastián Báez, y los ya retirados Guido Pella y Leonardo Mayer, demostrando un nuevo interés por mantenerse vinculada al mundo del tenis, aunque desde la comunicación y el periodismo. Su colaboración se realiza en conjunto con el principal patrocinador del evento.

Camila Giorgi se retiró a mediados del 2024 (Grosby)

El retiro de Giorgi no fue anunciado de manera pública, pero quedó registrado en el listado oficial de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), donde posteriormente ella misma lo confirmó. Además, la italiana tuvo que lidiar con las acusaciones de la dueña de una propiedad en Florencia, quien aseguró que Giorgi había abandonado el inmueble sin pagar y se había llevado muebles que formaban parte del contrato de alquiler. “Son acusaciones falsas”, defendió Giorgi en la prensa italiana.

Es importante mencionar que cuando se oficializó su retiro, la prensa local puso la lupa sobre el proceso legal que la tuvo en la mira a raíz de una investigación sobre una médica que habría realizado vacunaciones falsas contra el Covid-19. Según el Il Giornale Di Vicenza, la jugadora que llegó a estar entre las mejores 30 tenistas del mundo en 2018 (26°) era una de las 25 personas que iría a juicio en el caso.

“Las investigaciones en curso son sobre la doctora de Vicenza, que mencionó nombres de personajes famosos para cubrirse las espaldas, no sobre mí. Estoy vacunada en varios sitios: vacunada y tranquila, sino no habría podido jugar estos últimos meses, como lo he hecho. Para mí esta historia se acabó”, se defendió Giorgi en una nota con el Corriere Della Sera que realizó en un mes antes de su retiro.

Su carácter polémico y su paso al modelaje tras poner fin a su etapa como deportista también han captado la atención mediática. Su presencia en el tenis ahora en calidad de entrevistadora parece ser un intento por reconectar con el deporte, lejos del estrés de la competición que, según confesó, había postergado abandonar por muchos años.

Camila Giorgi se dedica al modelaje