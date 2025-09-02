El dato revelador que muestra cómo Franco Colapinto igualó a Pierre Gasly en Alpine

Franco Colapinto redujo la diferencia con Pierre Gasly y ambos están parejos en el rendimiento (@AlpineF1Team)

Franco Colapinto cumplió con su noveno Gran Premio de Fórmula 1 con Alpine. Su rendimiento fue ascendente pese a correr con el peor auto de la temporada. El argentino logró una estadística que ratifica su nivel porque en el mano a mano con su compañero, Pierre Gasly, hay un dato que es concluyente luego de la última fecha disputada en Países Bajos.

Si se toman las posiciones finales de todas las carreras dominicales sin contar el Sprint en Bélgica ni Gran Bretaña, donde el competidor bonaerense de 22 años no pudo largar por las fallas en la transmisión, el pilarense igualó la cantidad de resultados finales respecto del experimentado francés de 29 años.

Imola: Gasly (13º) y Colapinto (16º).

Mónaco: Gasly (Ab.) y Colapinto (13º).

España: Gasly (8º) y Colapinto (15º).

Canadá: Gasly (15º) y Colapinto (13º).

Austria: Gasly (13º) y Colapinto (15º).

Bélgica: Gasly (10º) y Colapinto (19º).

Hungría: Gasly (19º) y Colapinto (18º).

Países Bajos: Gasly (17º) y Colapinto (11º).

Franco Colapinto superó otra vez a Pierre Gasly y quedó cerca de la zona de puntos (Photo by James Sutton/Getty Images)

En nueve eventos, Colapinto logró alcanzar a Gasly en la comparación de los resultados finales. Además, desde Hungría que lo superó en rendimiento y este domingo en Zandvoort la historia se repitió. En cuanto a su ritmo, si bien lo superó en pista dos veces a Gasly, Colapinto también ratificó su andar en los relojes. La telemetría arrojó en el momento en que ambos estuvieron con las gomas duras, Franco se quedó con el mejor tiempo en 1m16s428 (giro 34º), contra 1m16s520 (49ª ronda). Fue en el segundo parcial (stint) de la carrera. El argentino ingresó en la 20ª vuelta a hacer su primera parada y el francés en la 24ª.

Cabe recordar que Gasly cumple con su octava temporada completa en la F1. Suma 168 Grandes Premios, 1 triunfo y 5 podios. Además, el francés hace tres años que corre para Alpine y conoce a la perfección sus coches que no cambiaron tanto desde 2023 hasta ahora.

El mérito de Colapinto se justifica en que recién lleva 18 eventos en la F1. No tuvo pretemporada, que fueron esas tres jornadas con dos tandas diarias de ensayos en Bahréin. El pilarense recién el viernes 16 de mayo se subió por primera vez al A525, en la primera práctica libre en Imola, donde Franco volvió a la categoría contra 19 corredores que ya venían con ritmo de competencia, más allá de tener mejores coches (salvo Gasly).

Franco Colapinto y Pierre Gasly mantienen una gran relación fuera de las pistas (@AlpineF1Team)

Colapinto fue reduciendo la diferencia con Gasly fecha tras fecha y su evolución fue constante. Por ejemplo, en la última clasificación si bien el galo logró el 14º mejor crono y pasó al segundo corte (Q2), el argentino quedó eliminado en la Q1 a apenas 67/1000 y superó a pilotos que hoy tienen mejores autos como Nico Hülkenberg (Sauber), Esteban Ocon (Haas) y Oliver Bearman (Haas).

Este domingo Franco cumplió con su mejor actuación en Alpine y acarició la zona de puntos. Si hubiese podido superar antes a Gasly en las últimas vueltas quizá podría haberse arrimado a Ocon y pelear por el virtual décimo puesto. Si bien el argentino cruzó la meta en el 12º lugar, luego ganó uno por la sanción de 15 segundos a Kimi Antonelli (Mercedes).

El panorama es alentador si se toma en cuenta que los nueve Grandes Premios restantes serán en circuitos en los que Franco Colapinto ya corrió en F1 el año pasado, cuando Williams le dio la chance de completar la temporada a partir de Italia, donde se correrá este fin de semana. Si bien hoy el bonaerense no tiene un coche con mayor competitividad como lo era el FW 46 del equipo inglés, el no tener que adaptarse a un trazado puede llegar a darle una posibilidad extra.