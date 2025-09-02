Deportes

Argentina se entrenó a 48 horas de jugar con Venezuela: las sonrisas de Messi, los dos ausentes y el probable equipo

La Selección practicó este martes en Ezeiza bajo las órdenes de Scaloni de cara al duelo del jueves en el Monumental

La selección argentina continúa con los entrenamientos de cara al duelo del jueves 4 de septiembre frente a Venezuela en el estadio Monumental por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Este martes, bajo un clima inestable, fresco y con algunas lluvias intermitentes, el equipo practicó bajo las órdenes de Lionel Scaloni.

En el predio de Ezeiza que lleva su nombre, Lionel Messi fue uno de los primeros jugadores en salir al campo rodeado de sus laderos, Rodrigo De Paul -con gorro de lana- y Leandro Paredes. En la cancha ya se encontraban el Cuti Romero junto con Thiago Almada haciendo algunos pases con la pelota. En esa ronda de toques también se encontraban participando Giovani Lo Celso y Nahuel Molina. A La Pulga se lo vio sonriente y distendido de cara a lo que podría ser su despedida con la Selección en suelo argentino.

Con el correr de la práctica, la cual fue abierta a la prensa durante los primeros 15 minutos, Scaloni fue repartiendo algunas pecheras para realizar trabajos tácticos y con pelota. En esos ejercicios, el técnico fue mezclando algunos habituales titulares con otros futbolistas que suelen ir al banco de los suplentes. Sin embargo, se pueden deducir quiénes podrían ser de la partida el jueves en el Monumental, donde Messi jugará su último partido como local en una Eliminatoria.

La sonrisa de Lionel Messi
La sonrisa de Lionel Messi en la práctica de la Selección antes del partido frente a Venezuela (REUTERS/Agustin Marcarian)

Cabe destacar que durante la práctica de este martes, Nicolás Otamendi no se entrenó con el resto de sus compañeros, ya que fue uno de los últimos en llegar y, al hacerlo en horario nocturno, se le dio licencia para descansar. Además, Alexis Mac Allister aún no llegó al país, producto de un problema con su vuelo que debía partir desde Ámsterdam y fue cancelado. El mediocampista del Liverpool llegará por la noche vía París y tendrá un solo entrenamiento previo al duelo ante la Vinotinto. Además, el pampeano arrastra molestias físicas y deberá ser evaluado en el ensayo del miércoles. La alternativa sería el ingreso de Exequiel Palacios. El mediocampo se completaría con la presencia de Paredes, quien reemplazará al suspendido Enzo Fernández (recibió dos fechas tras la expulsión ante Colombia).

De no mediar inconvenientes, los 11 que saldrían al campo en Núñez el jueves a partir de las 20:30 serían: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios y Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez.

LAS FOTOS DE LA PRÁCTICA DE LA SELECCIÓN:

Nicolás Tagliafico en un tramo
Nicolás Tagliafico en un tramo del entrenamiento de la Selección en Ezeiza (REUTERS/Agustin Marcarian)
Gonzalo Montiel y Marcos Acuña,
Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, compañeros en River y en la Selección, durante la práctica previa al duelo frente a Venezuela (REUTERS/Agustin Marcarian)
Lionel Scaloni observa el entrenamiento
Lionel Scaloni observa el entrenamiento de la Selección en Ezeiza (REUTERS/Agustin Marcarian)
El Cuti Romero hace un
El Cuti Romero hace un toque de balón bajo la mirada de Rodrigo De Paul y Leandro Paredes (REUTERS/Agustin Marcarian)
Lionel Messi en el entrenamiento
Lionel Messi en el entrenamiento de la selección argentina de cara a su último partido como local por Eliminatorias con la camiseta albiceleste (REUTERS/Agustin Marcarian)
La sonrisa de Messi en
La sonrisa de Messi en un diálogo con De Paul en la práctica de la Selección (REUTERS/Agustin Marcarian)
Palacios, Tagliafico, Romero y Almada
Palacios, Tagliafico, Romero y Almada encabezan el grupo de jugadores en la práctica de la Selección (REUTERS/Agustin Marcarian)
Lionel Scaloni recorre el campo
Lionel Scaloni recorre el campo de juego mientas los jugadores de la Selección entrenan (REUTERS/Agustin Marcarian)
Messi, con su mano izquierda
Messi, con su mano izquierda en el bolsillo. De fondo, Walter Samuel (REUTERS/Agustin Marcarian)
El Flaco José Manuel López
El Flaco José Manuel López disfruta de su primera convocatoria a la Selección (REUTERS/Agustin Marcarian)
Lionel Scaloni repartió pecheras para
Lionel Scaloni repartió pecheras para hacer trabajos tácticos y con pelota en Ezeiza (REUTERS/Agustin Marcarian)

LA LISTA DEFINITIVA DE SCALONI PARA LAS ÚLTIMAS FECHAS DE ELIMINATORIAS:

ARQUEROS:

  • Emiliano Martínez (Aston Villa)
  • Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
  • Walter Benítez (Crystal Palace)

DEFENSORES:

  • Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
  • Cristian Romero (Tottenham Hotspur)
  • Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
  • Juan Foyth (Villarreal)
  • Nicolás Otamendi (Benfica)
  • Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
  • Gonzalo Montiel (River Plate)
  • Marcos Acuña (River Plate)
  • Julio Soler (AFC Bournemouth)

MEDIOCAMPISTAS:

  • Leandro Paredes (Boca Juniors)
  • Rodrigo De Paul (Inter Miami)
  • Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen)
  • Alan Varela (Porto FC)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Giovani Lo Celso (Real Betis)
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
  • Thiago Almada (Atlético de Madrid)
  • Claudio Echeverri (Bayer 04 Leverkusen)
  • Valentín Carboni (Genoa FC)

DELANTEROS:

  • José López (Palmeiras)
  • Nicolás González (Juventus)
  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • Nicolás Paz (Como 1907)
  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
  • Lautaro Martínez (Inter de Milán)
  • Franco Mastantuono (Real Madrid)

DT: Lionel Scaloni

