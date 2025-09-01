Deportes

El insólito “juego de luces” que provocó la interrupción del partido entre Gimnasia y Atlético Tucumán en La Plata

El Estadio Juan Carmelo Zerillo tuvo una falla en sus torres de iluminación, que derivó en la demora del juego

Guardar
Fallas en la luz en el partido de Gimnasia y Atlético Tucumán

En el cierre de la séptima fecha del Torneo Clausura se vivió una situación inédita. En el modesto Juan Carmelo Zerillo, donde Gimnasia recibió a Atlético Tucumán, en un compromiso válido por la séptima fecha de la Zona B, el partido debió suspenderse por falta de luz.

El encuentro debió detenerse por una falla en el sistema eléctrico que debía iluminar al escenario. De inmediato, las protestas se convirtieron en risas, por la escena surrealista que se vivió en El Bosque con un insólito “juego de luces”. En las redes sociales, apelaron al humor al asegurar que “el estadio se convirtió en La Bresh”, pero las primeras reacciones en los protagonistas del Decano fueron de bronca y frustración.

Es que a los 28 minutos del segundo tiempo, el árbitro Pablo Dóvalo decidió detener las acciones, y los reclamos llegaron por parte de Lucas Pusineri, entrenador del Decano, quien desconfió del fallo eléctrico. “Esto de las luces es más viejo”, dijo el estratega con pasado en Independiente ante las imágenes de la transmisión oficial. Es que el DT tendría en la memoria el clásico de Avellaneda que debió suspenderse en la Doble Visera por un inesperado corte que se dio en la década del noventa.

Los diálogos entre el ex volante y el árbitro continuaron; pero la autoridad se mantuvo firme en su sentido común. “Estoy agotando todas las instancias para que se pueda finalizar el partido. No creo que sea conveniente que tengan que volver para terminar un partido al que le quedan 20 minutos. Si tengo que perder, prefiero hacerlo dignamente. Esto es demasiado”, le respondió Pusineri.

Para esas alturas, el Lobo ganaba por la mínima diferencia gracias al gol en contra de Damián Martínez. Además, la visita jugaba en inferioridad numérica por la expulsión de Leandro Diaz, por arrojarle un golpe de puño a Gastón Suso cuando ya estaba lejos de una pelota en disputa.

Como si se tratara de un cuento de Fontanarrosa o una ficción de Eduardo Sacheri, el choque se reanudó cuando el tablero eléctrico no había sido reparado y los jugadores debieron concluir el pleito entre las sombras de la Ciudad de las Diagonales.

Es como cuando los chicos se quedan hasta tarde jugando en la plaza”, ejemplificó Marcelo Espina, quien estaba a cargo de los comentarios a través de la señal de ESPN. “Es imposible, estamos adivinando quiénes son los que tienen la pelota”, se quejó Mariano Closs, relator de la transmisión.

Fueron 17 minutos de incertidumbre; y cuando desde la Liga Profesional autorizaron a que continuara el espectáculo, Dóvalo decidió adicionar 22 minutos hasta el cierre. “Nunca viví algo igual. He relatado partidos con bruma, con neblina y hasta con una costilla rota, pero esto no me pasó jamás”, completó Closs. Y analizó: “Hasta la suspensión entendía todo, pero esto no es normal. No están dadas las condiciones y la realidad es que no se ve”.

Finalmente, el marcador se mantuvo y Gimnasia logró un importante triunfo que le permite soñar con dar pelea en la lucha por el ingreso a la Copa Sudamericana del próximo año y afianzarse en los puestos que entregan plazas para los octavos de final del certamen doméstico.

Temas Relacionados

Gimnasia de La PlataAtlético TucumánPrimeraTorneo Clausuradeportes-argentina

Últimas Noticias

La AFA anunció los shows para el posible último partido oficial de Messi con la Selección en la Argentina: los artistas confirmados

La Albiceleste recibirá a Venezuela este jueves en el Monumental, por la anteúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas

La AFA anunció los shows

El llamativo testimonio del colaborador de Seattle Sounders que recibió un escupitajo de Luis Suárez en la final de la Leagues Cup

El Pistolero se peleó con Gene Ramírez durante la gresca generalizada tras la caída del Inter Miami por 3 a 0

El llamativo testimonio del colaborador

Las 10 transferencias más importantes en el cierre del mercado en Europa: un pase récord y tres estrellas argentinas

Los últimos movimientos que se dieron en el Viejo Continente. Los detalles

Las 10 transferencias más importantes

Las enigmáticas fotos de Emma Raducanu con otro tenista en medio de los rumores de relación con Carlos Alcaraz

La británica se dejo ver con Benjamin Heynold, quien la acompañó en los últimos torneos

Las enigmáticas fotos de Emma

La historia secreta de las órdenes de Alpine: cuándo le pidieron a Gasly que dejara pasar a Colapinto en el GP de Países Bajos de F1

El equipo francés reveló el plan acordado previo a la carrera. Cuándo y en qué lugar del circuito se habilitaron los sobrepasos entre sus pilotos

La historia secreta de las
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscan a Goyo, un chico

Buscan a Goyo, un chico de 17 años con retraso madurativo que desapareció en la República de los Niños

Los argentinos ya compraron más de USD 10.000 millones desde la apertura del cepo cambiario

La Constitución es contundente al prohibir la censura previa

Cómo es el método de Kim Novak para una longevidad saludable lejos de Hollywood a los 92 años

La oposición criticó el fallo del juez Maraniello que prohibió publicar audios de Karina Milei

INFOBAE AMÉRICA
El Reino Unido anunció una

El Reino Unido anunció una reforma “radical” del sistema de migración

Guyana respaldó el despliegue militar de Estados Unidos en frente a Venezuela: “Debemos unirnos para combatir el narcotráfico”

Nicaragua provoca a Ucrania al reconocer regiones ocupadas por Rusia

La dictadura de Daniel Ortega pactó un acuerdo de cooperación con un territorio ucraniano ocupado ilegalmente por Rusia

El déficit de habilidades digitales expone a América Latina a un rezago estructural

TELESHOW
La fuerte reacción de Anita

La fuerte reacción de Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña, cuando dijeron que él seguía enamorado de Pampita

Evelyn Botto habló de los rumores de romance con Fede Bal: “Lo conozco desde hace mucho tiempo”

Juana Repetto habló de sus malestares después de anunciar su embarazo: “Estoy como deshecha”

Christian Sancho contó por qué tuvo que ser internado de urgencia: “Tuve un cuadro de deshidratación”

Brandoni apoyó a Francella por la película Homo Argentum: “El está muy afectado, y a la vez muy contento por el extraordinario éxito”