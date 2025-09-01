Deportes

El emotivo discurso de Prigioni en el vestuario de la Selección de básquet tras perder la final de la AmeriCup ante Brasil

El entrenador del combinado albiceleste se mostró muy agradecido por el trabajo realizado por sus pupilos, que cayeron 55-47 frente a la Verdeamarela: “Me quita el sueño ir al Mundial con ustedes”

Guardar

La selección argentina de básquetbol no logró revalidar su título en la AmeriCup, tras caer ante Brasil por 55-47 en la final disputada en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua. El equipo dirigido por Pablo Prigioni afrontó su cuarta definición consecutiva en este certamen, pero se quedó a un paso de repetir la consagración obtenida en 2022. Pese a esto, el entrenador se mostró muy orgulloso por la labor de sus dirigidos y la Confederación Argentina de Básquet subió un video en redes sociales en el que develó la intimidad del vestuario albiceleste.

En noviembre empieza la ventana para el Mundial... A mí me quita el sueño ir al Mundial con ustedes. Y espero que a ustedes también les quite el sueño ir al Mundial. Ahí es donde nosotros tenemos que apuntar”, les dijo Prigioni a todos sus dirigidos en el vestuario, en el recorte que subió en redes sociales la cuenta oficial de la CAB.

“La actuación individual de todos, de cada uno y como grupo, cambió el objetivo de la segunda etapa. Ya no era solo venir con un grupo joven y agarrar experiencia. Porque había nueve debutantes. Nueve de ustedes es el primer torneo de América que juegan, y se llevan este (mostrando la medalla obtenida). Obvio, a todos nos gustaría llevar el dorado, pero esto no es poco. No es poco lo que hicieron, así que valórenlo mucho”, prosiguió el entrenador del combinado nacional.

En esta misma línea, agregó: “Nuestro objetivo y el de ustedes tiene que ser el máximo, el techo, como hicieron en esta concentración. Es lo último que les pido”. Una vez finalizó su charla, todos los jugadores se reunieron en el centro del vestuario luego de la derrota para animarse y salir adelante de cara a los próximos torneos.

Esta misma actitud y pensamiento había dejado en claro Pablo Prigioni durante la conferencia de prensa protocolar tras la derrota. “Lo primero que me deja es que con estos chicos no te podés poner ningún techo. Es un grupo muy divertido para mí de trabajar. Nunca tenés que demandar esfuerzo, siempre están dándote todo lo que uno le pide. Pero sobre todo ver el crecimiento que tuvieron en estas cinco semanas”, analizó.

A esto, sumó: “Ellos han roto todas las expectativas. Estuvieron muy cerquita de llevarse el torneo, con lo cual la enseñanza es esa. Si encontrás un grupo que está dispuesto a esforzarse, trabajar, crear un equipo, no tiene límites. Pueden llegar a lugares que ni siquiera ellos se imaginaban”.

“Les acabo de decir a los chicos recién. En algún punto de la preparación, incluso en algún punto del torneo, ellos cambiaron un poco el objetivo del torneo y dijeron: ‘Está todo bien, está todo muy lindo, el desarrollo y la experiencia, pero queremos ir a ganar el torneo’. Y lo dijeron con sus acciones. Con la manera en la que fueron creciendo en su juego, individual y colectivamente. Nos vamos con muy buenas sensaciones, ojalá sea el puntapié para construir un grupo que siga representándonos”, concluyó Prigioni.

Argentina se quedó con la
Argentina se quedó con la medalla plateada en la AmeriCup 2025 (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Respecto al desarrollo del partido, estuvo marcado por una baja eficacia ofensiva de ambos conjuntos, lo que se reflejó en un marcador con pocos puntos. En el primer cuarto, la intensidad y el dominio en los rebotes ofensivos le permitieron a Argentina mantenerse en partido, con Gonzalo Corbalán capturando cuatro rebotes en los primeros seis minutos. A pesar de este esfuerzo, Brasil cerró el parcial inicial con una ventaja mínima de 16-15.

Durante el segundo cuarto, la diferencia en los rebotes se redujo y la baja efectividad en los lanzamientos persistió. Brasil logró mejorar levemente su puntería desde el perímetro, lo que le permitió ampliar la diferencia y llegar al descanso liderando 31-24. El análisis estadístico de la primera mitad evidenció que las pérdidas de balón fueron un factor negativo para Argentina, que acumuló ocho pérdidas frente a solo dos de la Verdeamarela. Además, el equipo brasileño dominó en robos, con seis contra dos.

En el inicio del segundo tiempo, Argentina consiguió un rápido parcial de 4-0 en poco más de un minuto, pero la reacción de Brasil fue inmediata. El conjunto dirigido por Petrovic endureció su defensa, encadenó un parcial de 9-0 y alcanzó una ventaja máxima de 40-28 en los primeros cuatro minutos y medio del tercer cuarto. A pesar de las dificultades para anotar, la selección albiceleste logró recortar la diferencia a 36-42 al finalizar el tercer período, gracias a la intensidad defensiva y al dominio en los rebotes ofensivos.

El último cuarto comenzó con un nuevo golpe de Brasil, que estableció un parcial de 8-0 en solo tres minutos y sacó la máxima ventaja de 14 puntos, colocando el marcador en 50-36. Argentina intentó una reacción en los minutos finales y, a 2 minutos con 30 segundos del cierre, logró acortar la diferencia a siete puntos. Sin embargo, tras una jugada revisada en la que Brasil retuvo la posesión, un triple de Vitor Benite terminó por sentenciar el ánimo del equipo argentino.

En las tres ediciones anteriores de la AmeriCup, Argentina había perdido la final ante Venezuela en 2015, caído frente a Estados Unidos en 2017 y vencido a Brasil en 2022. Para llegar a esta nueva definición, el equipo de Pablo Prigioni superó a Puerto Rico en tiempo suplementario durante los cuartos de final y derrotó a Canadá en las semifinales.

Temas Relacionados

Pablo PrigioniSelección Argentina de BásquetCABAmeriCupSelección brasileña de Básquetdeportes-argenitnaBásquet

Últimas Noticias

La AFA anunció los shows para el posible último partido oficial de Messi con la Selección en la Argentina: los artistas confirmados

La Albiceleste recibirá a Venezuela este jueves en el Monumental, por la anteúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas

La AFA anunció los shows

El insólito “juego de luces” que provocó la interrupción del partido entre Gimnasia y Atlético Tucumán en La Plata

El Estadio Juan Carmelo Zerillo tuvo una falla en sus torres de iluminación, que derivó en la demora del juego

El insólito “juego de luces”

El llamativo testimonio del colaborador de Seattle Sounders que recibió un escupitajo de Luis Suárez en la final de la Leagues Cup

El Pistolero se peleó con Gene Ramírez durante la gresca generalizada tras la caída del Inter Miami por 3 a 0

El llamativo testimonio del colaborador

Las 10 transferencias más importantes en el cierre del mercado en Europa: un pase récord y tres estrellas argentinas

Los últimos movimientos que se dieron en el Viejo Continente. Los detalles

Las 10 transferencias más importantes

Las enigmáticas fotos de Emma Raducanu con otro tenista en medio de los rumores de relación con Carlos Alcaraz

La británica se dejo ver con Benjamin Heynold, quien la acompañó en los últimos torneos

Las enigmáticas fotos de Emma
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hallaron a Goyo, un chico

Hallaron a Goyo, un chico con retraso madurativo que había desaparecido en la República de los Niños

Los argentinos ya compraron más de USD 10.000 millones desde la apertura del cepo cambiario

La Constitución es contundente al prohibir la censura previa

Cómo es el método de Kim Novak para una longevidad saludable lejos de Hollywood a los 92 años

La oposición criticó el fallo del juez Maraniello que prohibió publicar audios de Karina Milei

INFOBAE AMÉRICA
De asistentes virtuales a superinteligencia,

De asistentes virtuales a superinteligencia, estos son los 7 tipos de inteligencia artificial que regirán el mundo digital

El Reino Unido anunció una reforma “radical” del sistema de migración

Guyana respaldó el despliegue militar de Estados Unidos en frente a Venezuela: “Debemos unirnos para combatir el narcotráfico”

Nicaragua provoca a Ucrania al reconocer regiones ocupadas por Rusia

La dictadura de Daniel Ortega pactó un acuerdo de cooperación con un territorio ucraniano ocupado ilegalmente por Rusia

TELESHOW
La fuerte reacción de Anita

La fuerte reacción de Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña, cuando dijeron que él seguía enamorado de Pampita

Evelyn Botto habló de los rumores de romance con Fede Bal: “Lo conozco desde hace mucho tiempo”

Juana Repetto habló de sus malestares después de anunciar su embarazo: “Estoy como deshecha”

Christian Sancho contó por qué tuvo que ser internado de urgencia: “Tuve un cuadro de deshidratación”

Brandoni apoyó a Francella por la película Homo Argentum: “El está muy afectado, y a la vez muy contento por el extraordinario éxito”