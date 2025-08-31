Deportes

Cuándo volverá a competir Colapinto en la F1: la agenda de carreras tras el GP de los Países Bajos

Luego de su participación en el circuito de Zandvoort, el piloto argentino de Alpine volverá a ver acción en Italia

Guardar
Franco Colapinto en el circuito
Franco Colapinto en el circuito de Zandvoort (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)

Franco Colapinto logró la mejor actuación con Alpine en el Gran Premio de los Países Bajos. Largó en la posición Nº 16, luego de una clasificación en la que logró superar la Q1, pero completó una gran prueba y quedó al borde de la zona de puntos: terminó en el puesto 11. Oscar Piastri ganó una competencia con muchos cambios, que tuvo el impacto del abandono de Lando Norris. Verstappen fue 2° y Hadjar alcanzó su primer podio (3°).

Esta fue la novena participación del oriundo de Pilar desde su desembarco como titular en la escudería francesa, reemplazando a Jack Doohan. Antes del parate, padeció los problemas del A525 y, tras partir en el puesto 14, llegó en el 18° lugar en Hungría. Antes de eso, en el mítico circuito de Spa-Francorchamps y, tras culminar en el 19° lugar de la carrera sprint, salió a pista en la prueba principal con la ventaja de haber adelantado dos lugares en la grilla por las sanciones a Lewis Hamilton y Carlos Sainz. Después de partir en el puesto 15 de la parrilla, el argentino también terminó 19º: volvió a sufrir la falta de ritmo de su monoplaza y la estrategia de la escudería con las paradas.

La reinserción del argentino en la F1 se había dado con un puesto 16 en su debut con el equipo francés en Imola, en el marco del Gran Premio de Emilia Romaña, luego fue el turno de ver al oriundo de Pilar corriendo por las calles de Mónaco. Tras un viernes y sábado complicados, Colapinto largó desde el 18° lugar de la grilla y completó una buena tarea: avanzó cinco lugares para ocupar el puesto 13 a la bandera de cuadros.

Antes de su experiencia en Canadá, donde finalizó en el 13° lugar, el bonaerense venía de recorrer el circuito de Barcelona y terminar en el puesto 15 tras los problemas que sufrió su A525 durante la clasificación y que lo obligaron a partir del fondo de la grilla. En el final logró avanzar y escalar algunas posiciones, pero tuvo complicaciones con el ritmo de carrera.

Antes de correr en Bélgica, Colapinto tuvo una complicada carrera en Austria en la que finalizó en el puesto 15 luego de recibir un toque de Tsunoda y sufrir una penalización de 10 segundos por obstruir a Piastri. Antes del parate de dos semanas, no pudo largar el GP de Gran Bretaña en Silverstone por problemas mecánicos.

La actividad del argentino y de la categoría continuará la próxima semana cuando la Máxima se mudará de los Países Bajos con destino a Italia para lo que será la fecha en el histórico circuito de Monza, en Italia, del 5 al 7 de septiembre.

El piloto argentino se prepara
El piloto argentino se prepara para correr en Monza, Italia (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

LA AGENDA DE LAS CARRERAS DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

GP de Italia: domingo 7 de septiembre a las 10.00

GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8.00

GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00

Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00

GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00

GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00

Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina

Temas Relacionados

Franco ColapintoFórmula 1AlpineF1F1 hoyPierre Gaslydeportes-argentinaGran Premio de los Países Bajos

Últimas Noticias

Franco Colapinto terminó en el puesto 11 del GP de Países Bajos y logró su mejor actuación con Alpine en la Fórmula 1

El piloto argentino realizó una notable performance en la que superó a varios pilotos y quedó al borde de sumar sus primeros puntos. Oscar Piastri ganó en Zandvoort, seguido por Max Verstappen e Isack Hadjar

Franco Colapinto terminó en el

Aseguran que Dibu Martínez arregló su contrato con el Manchester United: qué resta para que se defina su transferencia

A pocas horas para el cierre del mercado de transferencias, el conjunto inglés podría hacerse con los servicios del argentino

Aseguran que Dibu Martínez arregló

La particular definición del jefe de Mercedes sobre la ausencia de Christian Horner en la F1: “La gente necesita odiar a alguien”

Toto Wolff analizó el impacto que le causó no verse con el ex CEO de Red Bull en el paddock de la Máxima

La particular definición del jefe

Un ex jugador de la selección argentina entregó el premio a Oscar Piastri tras lograr la pole del GP de los Países Bajos de F1

Julio Cruz, que tuvo un recordado pasado por el Inter de Milán, participó de la clásica ceremonia tras la clasificación

Un ex jugador de la

El drástico cambio de look de una gloria del fútbol argentino que llamó la atención de los fanáticos

Fernando Redondo acudió al estadio Martínez Valero para ver a su hijo en la victoria del Elche y sorprendió a la afición desde la grada

El drástico cambio de look
ÚLTIMAS NOTICIAS
En medio del escándalo de

En medio del escándalo de la ANDIS y a días de las elecciones en PBA, Milei viajará a EEUU para reunirse con empresarios

Elecciones Corrientes 2025, en vivo: votó el candidato peronista Martín Ascúa y pidió “que la gente participe para cambiar la historia” de la provincia

Los 10 autos 0km más vendidos de agosto: un mercado fragmentado y $43 millones de precio promedio

La industria de videojuegos generará USD 1.780 millones este año en Argentina

Presunto asesino serial: qué se sabe a un mes del hallazgo de la casa del horror en Jujuy

INFOBAE AMÉRICA
Murió Maria Koltakova, la veterana

Murió Maria Koltakova, la veterana de la II Guerra Mundial que batió 16 récords Guinness: tenía 104 años

Descarriló un tren en Egipto: al menos tres muertos y más de 100 heridos

Ucrania llora a Andriy Parubiy y culpa al Kremlin por su asesinato: “Está claro que fue ordenado por Rusia”

El contenido y el contexto influyen más que el tiempo de pantalla en el desarrollo infantil

Macron tensa las relaciones con Israel y Estados Unidos con su decisión de reconocer al Estado palestino

TELESHOW
Gustavo Conti recordó con tristeza

Gustavo Conti recordó con tristeza a Silvina Luna a dos años de su muerte: “Siento que el tiempo se detuvo”

Fredy Villarreal contó el motivo de su rivalidad con Mario Pergolini: “Estaba enemistado conmigo porque lo imitaba”

Khea vuelve a las raíces del trap en su nuevo EP: la tristeza que lo impulsó y el equilibrio entre exigencia y descanso

La vida de Silvina Luna en fotos: la infancia en Rosario, la explosión mediática y el recuerdo imborrable a dos años de su muerte

Julio Chávez: “Soy profundamente vulnerable a la mirada del otro”