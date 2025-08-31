Así quedaron las tablas de la F1 tras el GP de los Países Bajos: Piastri se aleja en la cima tras el abandono de Lando Norris

Piastri se aleja en la cima tras su primer puesto en Países Bajos (Reuters)

El piloto australiano Oscar Piastri continúa como líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1 después de imponerse con firmeza en el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort. La carrera, que marcó el decimoquinto compromiso de la temporada, resultó estratégica para el equipo McLaren, que amplía su ventaja sobre sus principales rivales en la competencia de constructores.

Con la victoria del domingo, Piastri elevó su cuenta personal a 309 puntos, situación que lo mantiene 34 unidades por encima de su compañero de equipo y principal persecutor en la tabla general, Lando Norris, quien abandonó la prueba a falta de nueve vueltas tras una pérdida de aceite en su monoplaza, lo que privó al británico no solo de pelear por el triunfo, sino de sumar puntos este fin de semana.

En la pista neerlandesa, el ídolo local Max Verstappen, de Red Bull, se adjudicó el segundo puesto y agregó 18 puntos a su acumulado, manteniéndose tercero en la clasificación general con 205, aún a distancia considerable de la dupla de McLaren. Mad Max celebró el podio rodeado de una nutrida afición que colmó las tribunas de Zandvoort. El debutante francés Isack Hadjar, integrante del equipo RB, completó el podio con su primer tercer puesto en la categoría reina sumando 15 unidades, resultado que le permitió trepar a la décima plaza del campeonato con 37.

McLaren también reforzó su posición en el Mundial de Constructores al llegar a los 584 puntos. Ferrari permanece en la segunda ubicación con 260 y Mercedes mantiene el tercer escalón con 248 unidades, mientras Red Bull permanece atento con 214, en una competencia en la que los márgenes pueden variar ante cualquier incidente en las siguientes etapas.

Entre los pilotos latinoamericanos, el argentino Franco Colapinto (Alpine) obtuvo su mejor resultado de la temporada al clasificar undécimo, quedando a un puesto de obtener el único punto que entrega la décima posición. Al término de la competencia, expresó a medios acreditados en la zona mixta: “Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos. Siento que estuvimos mal por no haberlos sumado. No había que esforzarse mucho”. El piloto dejó en claro su incomodidad ante la oportunidad perdida de inaugurar su cuenta en la máxima categoría.

En la zona media, el inglés George Russell (Mercedes) cruzó la meta en el cuarto lugar, seguido por el tailandés Alex Albon (Williams), quien protagonizó una destacada recuperación de diez puestos respecto a su posición de salida. La jornada también resaltó la labor del británico Oliver Bearman (Haas), que subió catorce lugares y finalizó sexto. El canadiense Lance Stroll, integrante de Aston Martin, culminó séptimo luego de avanzar doce puestos desde el arranque, consolidando el rendimiento de los equipos en los puestos intermedios.

El bicampeón asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) concluyó octavo, delante del japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y del francés Esteban Ocon (Haas), quienes cerraron el grupo de pilotos que sumaron unidades en el trazado situado junto al mar del Norte.

La siguiente cita del calendario será el Gran Premio de Italia en el emblemático circuito de Monza, donde los equipos buscarán afianzar su posición de cara al tramo decisivo del campeonato y donde podrían definirse movimientos en el podio de ambas clasificaciones.

Clasificación de Pilotos tras el GP de los Países Bajos

1- Oscar Piastri (McLaren): 309 puntos

2- Lando Norris (McLaren): 275 puntos

3- Max Verstappen (Red Bull): 205 puntos

4- George Russell (Mercedes): 184 puntos

5- Charles Leclerc (Ferrari): 151 puntos

6- Lewis Hamilton (Ferrari): 109 puntos

7- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 64 puntos

8- Alexander Albon (Williams): 64 puntos

9- Nico Hülkenberg (Sauber): 37 puntos

10- Isack Hadjar (Racing Bulls): 37 puntos

11- Lance Stroll (Aston Martin): 32 puntos

12- Fernando Alonso (Aston Martin): 30 puntos

13- Esteban Ocon (Haas): 28 puntos

14- Pierre Gasly (Alpine): 20 puntos

15- Liam Lawson (Racing Bulls): 20 puntos

16- Oliver Bearman (Haas): 16 puntos

17- Carlos Sainz (Williams): 16 puntos

18- Gabriel Bortoleto (Sauber): 14 puntos

19- Yuki Tsunoda (Red Bull): 10 puntos

20- Franco Colapinto (Alpine): 0 puntos

21- Jack Doohan (Alpine)*: 0 puntos

*Fue reemplazado después de seis carreras

Clasificación de Constructores tras el GP de los Países Bajos

1- McLaren: 584 puntos

2- Ferrari: 260 puntos

3- Mercedes: 248 puntos

4- Red Bull: 214 puntos

5- Williams: 80 puntos

6- Aston Martin: 62 puntos

7- Racing Bulls: 60 puntos

8- Sauber: 51 puntos

9- Haas: 44 puntos

10- Alpine: 20 puntos