Deportes

Así quedaron las tablas de la F1 tras el GP de los Países Bajos: Piastri se aleja en la cima tras el abandono de Lando Norris

McLaren domina la temporada con sus dos pilotos en lo más alto. El australiano, en tanto, se distanció de su compañero de equipo en Zandvoort

Guardar
Piastri se aleja en la
Piastri se aleja en la cima tras su primer puesto en Países Bajos (Reuters)

El piloto australiano Oscar Piastri continúa como líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1 después de imponerse con firmeza en el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort. La carrera, que marcó el decimoquinto compromiso de la temporada, resultó estratégica para el equipo McLaren, que amplía su ventaja sobre sus principales rivales en la competencia de constructores.

Con la victoria del domingo, Piastri elevó su cuenta personal a 309 puntos, situación que lo mantiene 34 unidades por encima de su compañero de equipo y principal persecutor en la tabla general, Lando Norris, quien abandonó la prueba a falta de nueve vueltas tras una pérdida de aceite en su monoplaza, lo que privó al británico no solo de pelear por el triunfo, sino de sumar puntos este fin de semana.

En la pista neerlandesa, el ídolo local Max Verstappen, de Red Bull, se adjudicó el segundo puesto y agregó 18 puntos a su acumulado, manteniéndose tercero en la clasificación general con 205, aún a distancia considerable de la dupla de McLarenMad Max celebró el podio rodeado de una nutrida afición que colmó las tribunas de Zandvoort. El debutante francés Isack Hadjar, integrante del equipo RB, completó el podio con su primer tercer puesto en la categoría reina sumando 15 unidades, resultado que le permitió trepar a la décima plaza del campeonato con 37.

McLaren también reforzó su posición en el Mundial de Constructores al llegar a los 584 puntosFerrari permanece en la segunda ubicación con 260 Mercedes mantiene el tercer escalón con 248 unidades, mientras Red Bull permanece atento con 214, en una competencia en la que los márgenes pueden variar ante cualquier incidente en las siguientes etapas.

Piastri y Norris lideran la
Piastri y Norris lideran la clasificación (Reuters)

Entre los pilotos latinoamericanos, el argentino Franco Colapinto (Alpine) obtuvo su mejor resultado de la temporada al clasificar undécimo, quedando a un puesto de obtener el único punto que entrega la décima posición. Al término de la competencia, expresó a medios acreditados en la zona mixta: “Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos. Siento que estuvimos mal por no haberlos sumado. No había que esforzarse mucho”. El piloto dejó en claro su incomodidad ante la oportunidad perdida de inaugurar su cuenta en la máxima categoría.

En la zona media, el inglés George Russell (Mercedes) cruzó la meta en el cuarto lugar, seguido por el tailandés Alex Albon (Williams), quien protagonizó una destacada recuperación de diez puestos respecto a su posición de salida. La jornada también resaltó la labor del británico Oliver Bearman (Haas), que subió catorce lugares y finalizó sexto. El canadiense Lance Stroll, integrante de Aston Martin, culminó séptimo luego de avanzar doce puestos desde el arranque, consolidando el rendimiento de los equipos en los puestos intermedios.

El bicampeón asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) concluyó octavo, delante del japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y del francés Esteban Ocon (Haas), quienes cerraron el grupo de pilotos que sumaron unidades en el trazado situado junto al mar del Norte.

La siguiente cita del calendario será el Gran Premio de Italia en el emblemático circuito de Monza, donde los equipos buscarán afianzar su posición de cara al tramo decisivo del campeonato y donde podrían definirse movimientos en el podio de ambas clasificaciones.

Clasificación de Pilotos tras el GP de los Países Bajos

1- Oscar Piastri (McLaren): 309 puntos

2- Lando Norris (McLaren): 275 puntos

3- Max Verstappen (Red Bull): 205 puntos

4- George Russell (Mercedes): 184 puntos

5- Charles Leclerc (Ferrari): 151 puntos

6- Lewis Hamilton (Ferrari): 109 puntos

7- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 64 puntos

8- Alexander Albon (Williams): 64 puntos

9- Nico Hülkenberg (Sauber): 37 puntos

10- Isack Hadjar (Racing Bulls): 37 puntos

11- Lance Stroll (Aston Martin): 32 puntos

12- Fernando Alonso (Aston Martin): 30 puntos

13- Esteban Ocon (Haas): 28 puntos

14- Pierre Gasly (Alpine): 20 puntos

15- Liam Lawson (Racing Bulls): 20 puntos

16- Oliver Bearman (Haas): 16 puntos

17- Carlos Sainz (Williams): 16 puntos

Gabriel Bortoleto (Sauber): 14 puntos

18- Gabriel Bortoleto (Sauber): 14 puntos

Yuki Tsunoda (Red Bull): 10 puntos

19- Yuki Tsunoda (Red Bull): 10 puntos

20- Franco Colapinto (Alpine): 0 puntos

21- Jack Doohan (Alpine)*: 0 puntos

*Fue reemplazado después de seis carreras

Clasificación de Constructores tras el GP de los Países Bajos

1- McLaren: 584 puntos

2- Ferrari: 260 puntos

3- Mercedes: 248 puntos

4- Red Bull: 214 puntos

5- Williams: 80 puntos

6- Aston Martin: 62 puntos

7- Racing Bulls: 60 puntos

8- Sauber: 51 puntos

9- Haas: 44 puntos

10- Alpine: 20 puntos

Temas Relacionados

deportes-internacionalLando NorrisOscar PiastriMcLarenFórmula 1GP de los Países BajosDeportes-Argentina

Últimas Noticias

Sigue la fecha 7 del Torneo Clausura con tres partidos: la agenda del domingo

Luego de la presentación de Boca ante Aldosivi, jugarán Talleres-Riestra y Defensa y Justicia-Belgrano (16.45). A continuación, Racing recibirá a Unión (21.15)

Sigue la fecha 7 del

Boca Juniors visitará a Aldosivi en Mar del Plata en busca de un nuevo triunfo en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El equipo de Miguel Russo viene de lograr dos victorias al hilo en la Liga Profesional. Transmite ESPN a las 14.30

Boca Juniors visitará a Aldosivi

Estallaron los memes del GP de los Países Bajos contra Alpine por la estrategia que perjudicó a Colapinto en la F1

Los fanáticos del piloto argentino, que quedó a un paso de sumar puntos, apuntaron contra el equipo francés

Estallaron los memes del GP

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Países Bajos de F1: sobrepasos, una sólida tarea y la actitud de Gasly que lo perjudicó

El argentino largó 16º y culminó undécimo en Zandvoort. Por qué podría haber terminado más adelante. El análisis de su competencia

Radiografía de la carrera de

El enojo de Colapinto tras quedar a un paso de los puntos en el GP de Países Bajos: “Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo”

El piloto argentino finalizó en la 11° ubicación en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, aunque se vio perjudicado por la estrategia de la escudería francesa

El enojo de Colapinto tras
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gracias a Vaca Muerta, los

Gracias a Vaca Muerta, los ingresos por regalías de Neuquén crecieron 245% entre 2006 y 2024

El gobierno porteño impulsará multas a las plataformas que publiquen alquileres temporarios no registrados

Elecciones Corrientes 2025, en vivo: el candidato del oficialismo provincial confió en que votará un número importante de electores

Los candidatos nacionales del peronismo se suman a la campaña bonaerense para robustecer la unidad

En medio del escándalo de la ANDIS y a días de las elecciones en PBA, Milei viajará a EEUU para reunirse con empresarios

INFOBAE AMÉRICA
“El mago del Kremlin”: el

“El mago del Kremlin”: el retrato autoritario de Vladimir Putin que desafía a Occidente

Por qué es casi imposible encontrar un trébol de cuatro hojas y qué dice la ciencia sobre la “buena suerte”

El tango se convierte en el mejor aliado de pacientes con Parkinson en Buenos Aires

Vladimir Putin se reunió con Xi Jinping y le informó sobre las conversaciones que mantuvo con Donald Trump en Alaska

Josh Freese habla tras dejar Foo Fighters: “No resonaba con la música de la banda”

TELESHOW
El rotundo cambio estético de

El rotundo cambio estético de Furia Scaglione tras su cirugía de nariz: las fotos del resultado final

Noche de baile y amigos en la casa de Wanda Nara: al cuidado de Zaira y con los hijos de Evangelina Anderson

Gustavo Conti recordó con tristeza a Silvina Luna a dos años de su muerte: “Siento que el tiempo se detuvo”

Fredy Villarreal contó el motivo de su rivalidad con Mario Pergolini: “Estaba enemistado conmigo porque lo imitaba”

Khea vuelve a las raíces del trap en su nuevo EP: la tristeza que lo impulsó y el equilibrio entre exigencia y descanso