La selección argentina de básquet hizo un partido perfecto, derrotó a Canadá y jugará la final de la AmeriCup ante Brasil

José Vildoza fue la máxima figura de la victoria de Argentina ante Canadá (REUTERS/Luisa Gonzalez)

La selección argentina de básquet jugó un partido perfecto y venció 83-73 a Canadá en las semifinales de la AmeriCup que se disputa en Mangua, Nicaragua, y buscará repetir el título continental ante Brasil (domingo 31/8 a las 21.10, por TyC Sports y DSports), que más temprano eliminó a Estados Unidos.

José Vildoza fue la máxima figura del partido, con 26 puntos (7/8 en triples) y 6 asistencias, acompañado de Gonzalo Corbalán (12 tantos) y Juan Fernández (11). Además, el equipo tuvo un 43% en triples.

El equipo conducido por Pablo Prigioni e integrado por mayoría de jugadores jóvenes que están teniendo su primera experiencia en un torneo continental, tuvo un excepcional primer cuarto, el que se impuso con un parcial de 24-9 ante los norteamericanos, que recién pudieron convertir su primer tiro de campo faltando dos minutos.

El buen rendimiento de los argentinos se sostuvo durante el segundo período con una efectividad en triples asombrosa: 7/15 (45%). Para aquella faena colaboraron Gonzalo Corbalán, José Vildoza, Nicolás Brussino y Juan Marcos. Así las cosas, los albicelestes lograron mantener una diferencia máxima de 21 puntos y se fueron al descanso largo 46-29.

Los jugadores argentinos celebran un triple. Gran actuación ante Canadá para avanzar a la final de la AmeriCup (REUTERS/Luisa Gonzalez)

El seleccionado nacional no detuvo su marcha en el tercer capítulo y siguió dominando a su par canadiense a base de una gran defensa y la puntería de larga distancia, con un Vildoza implacable (5 triples convertidos). Argentina estiró su máxima ventaja y se puso 66-42 arriba ante el desconcierto de su rival, que seguía fallando.

En el último cuarto, los dirigidos por Prigioni mantuvieron la ventaja y pese a que Canadá logró recortar el margen, no pudo torcer el destino del partido y terminó cayendo (y cediendo el invicto) ante los argentinos.

El otro finalista de la Americup es Brasil, que derrotó en el turno anterior a Estados Unidos por 92 a 77. El conjunto sudamericano remontó una diferencia en contra de 20 puntos y con un parcial extraordinario de 34-9 en el último cuarto, superó a los norteamericanos para quedar a un triunfo de la gloria.

Argentina comenzó su camino en el Grupo C con una victoria ante Nicaragua por 94-70 y luego cayó en tiempo suplementario frente a República Domincana (84-83) en un final con incidentes entre algunos jugadores. En el último partido de la primera fase, la Albiceleste derrotó 85-84 a Colombia con un doble agónico de Nicolás Brussino y se clasificó a cuartos de final como segundo del grupo. En la instancia eliminatoria se impuso ante Puerto Rico en la prórroga por 82-77.

EL PLANTEL DE LA SELECCIÓN ARGENTINA DE BÁSQUET EN LA AMERICUP:

La selección argentina de básquet que participó de la AmeriCup de Nicaragua (Prensa CAB)

• 1 - Francisco Caffaro - Boca Juniors - (Argentina) - Pívot - 25 años

• 6 - Juan Ignacio Marcos - FC Barcelona - (España) - Base - 25 años

• 9 - Nicolás Brussino - Gran Canaria - (España) - Alero - 32 años

• 10 - Gonzalo Corbalan - San Pablo Burgos - (España) - Escolta - 23 años

• 11 - José Vildoza - Bàsquet Girona - (España) - Base - 29 años

• 16 - Dylan Bordon - La Laguna Tenerife - (España) - Base - 20 años

• 18 - Gonzalo Bressan - Olímpico de La Banda - (Argentina) - Pívot - 23 años

• 20 - Juan Bocca - Fibwi Palma - (España) - Alero - 20 años

• 21 - Juan Fernandez - Bàsquet Girona - (España) - Ala Pívot - 22 años

• 22 - Juan Pablo Vaulet - Estudiantes - (España) - Ala Pívot - 29 años

• 23 - Santiago Trouet - Arizona State - (Estados Unidos) - Ala Pívot - 21 años

• 44 - Alex Negrete - Flamengo - (Brasil) - Escolta - 24 años

LOS PARTIDO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN LA AMERICUP 2025:

FASE DE GRUPOS:

• Viernes 22/8: 94-70 vs Nicaragua

• Domingo 24/8: 83-84 vs República Domincana

• Lunes 25/8: 85-84 vs Colombia

CUARTOS DE FINAL:

• Jueves 28/8: 82-77 vs Puerto Rico

SEMIFINAL:

• Sábado 30/8: 83-73 vs Canadá

FINAL:

• Domingo 31/8, 21.10: vs Brasil