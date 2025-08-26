Deportes

El agónico triunfo de Argentina ante Colombia a falta de 2.9 segundos para clasificar a los cuartos de la AmeriCup

El conjunto albiceleste se impuso por 84 a 83 para meterse dentro de los ocho mejores de la competencia

El agónico triunfo de Argentina ante Colombia en la AmeriCup

La selección de Argentina obtuvo una victoria agónica ante Colombia y garantizó su clasificación a los cuartos de final de la AmeriCup 2025, en un partido atravesado por la incertidumbre y la presión derivadas de las sanciones recibidas tras el incidente con República Dominicana. El conjunto nacional llegó al cruce decisivo obligado a modificar su rotación habitual, con varias ausencias forzadas y un margen de error prácticamente nulo.

Desde el salto inicial, el encuentro se presentó como una verdadera batalla táctica y anímica. Argentina se apoyó en su defensa colectiva y buscó variantes en ataque para contrarrestar las falencias derivadas de la reestructuración obligada. El partido transitó por tramos de máxima paridad, con escaso margen en el marcador y momentos de dominio alternado. Colombia se mostró firme en su planteo, apostando a transiciones rápidas y a la potencia física en el juego interior, mientras que los dirigidos por Pablo Prigioni recurrieron a la experiencia y la lectura de juego de sus principales referentes.

En el desarrollo del primer tiempo, Argentina construyó pequeñas ventajas a partir de la movilidad del perímetro y el trabajo de los internos en los dos tableros. Las respuestas de Colombia no tardaron en llegar a través de aciertos a distancia y una defensa intensa que incomodó la circulación del conjunto nacional.

La segunda mitad mostró un trámite todavía más ajustado. Los cambios ofensivos y las imprecisiones de ambos equipos mantuvieron abierto el desenlace. A falta de pocos minutos para el cierre, Colombia logró adelantarse, lo que obligó a una respuesta de carácter por parte de Argentina. El equipo logró dos recuperaciones defensivas clave y aprovechó una sucesión de ataques rápidos para igualar el tanteador. En los segundos finales, la tensión definió cada posesión y la agresividad en los rebotes marcó el camino al desenlace.

Argentina le ganó a Colombia
Argentina le ganó a Colombia y clasificó a los cuartos de final de la AmeriCup(Gentileza de FIBA Américas)

Tras el minuto solicitado por Pablo Prigioni, Nicolás Brussino se encargó de tomar la responsabilidad. Con menos de un segundo en el reloj, corrigió el lanzamiento de Fernández y selló la victoria para la delegación nacional.

Con esta victoria, Argentina consiguió el boleto a cuartos de final y despejó las dudas luego de las noticias sobre las sanciones que habían agitado la previa. El grupo demostró capacidad de resiliencia y supo administrar la presión hasta el cierre, manteniendo intacta la chance de seguir avanzando en el certamen continental.

Tras la clasificación, los protagonistas ofrecieron su análisis del partido y valoraron la actitud exhibida por el grupo. El entrenador Pablo Prigioni destacó la importancia del resultado y la fortaleza anímica del plantel en una declaración precisa: “Fue una muestra de carácter muy importante, necesitábamos esto después de días convulsionados. La mentalidad y la paciencia para sostener el plan de juego fueron claves para el triunfo”.

Prigioni enfatizó la reacción colectiva, especialmente tras los momentos de zozobra antes del partido: “El equipo se mantuvo unido y evitó caer en el nerviosismo, incluso con muchas caras nuevas en momentos clave”. El técnico se refirió también a la necesidad de transformar la entrega de la noche en calidad de juego para los próximos cotejos: “Superar estos momentos nos fortalece. Ahora el esfuerzo debe transformarse en calidad de juego y disciplina”.

Entre los jugadores, Juan Fernández valoró el temple y la determinación con la que se encaró el cierre: “Nos propusimos mantener la cabeza fría, ejecutar la última jugada y confiar en nuestra defensa. Los rebotes y la intensidad fueron determinantes para definir el partido”. También subrayó el impacto de las ausencias en la rotación, pero remarcó la confianza depositada en el equipo.

