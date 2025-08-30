Deportes

El fuerte apoyo de Agustín Canapino a Franco Colapinto tras las críticas de Briatore en la F1: “Tiene talento y dedicación”

Una de las principales figuras del automovilismo argentino defendió al pilarense, luego de que el asesor de Alpine tuvo duras definiciones de su temporada como compañero de Pierre Gasly

Las declaraciones de Flavio Briatore con dardos a Franco Colapinto en el inicio del fin de semana del Gran Premio de Países Bajos causaron sorpresa alrededor de la Fórmula 1, y más aún luego de los problemas que exhibió Alpine en la gestión de las paradas en boxes del argentino en Hungría. Sin embargo, el piloto habló en la pista después de lograr el noveno lugar en la FP2 de Zandvoort, que marcó uno de sus mejores ensayos desde que está en ese team, y una figura del automovilismo nacional le brindó su absoluto respaldo.

Agustín Canapino, ganador de 15 títulos entre TC, TC 2000, Top Race y TC Pista y con pasado reciente en la IndyCar, emitió un fuerte comunicado en formato de historia a través de su cuenta personal de Instagram, seguida por más de 350.000 usuarios, con una fuerte banca a su joven colega: “Simplemente quiero decir en este momento que lo que hace Franco Colapinto es extremadamente bueno, solo él sabe lo difícil que es estar ahí arriba y hacerlo lo bien que lo hace”.

El mensaje publicado en sus redes personales sucede horas después de las fuertes palabras elegidas por Briatore para hablar del momento de Franco en la Máxima. “Estos coches son muy, muy pesados ​​y muy rápidos. Para un piloto joven que se estrena en la Fórmula 1, quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1. Quizá necesite uno o dos años más para formar parte de la Fórmula 1. Y sé que, al final, lo importante es el resultado“, manifestó el asesor ejecutivo de Alpine en dichos reproducidos por la FIA.

*Los dichos de Briatore sobre Colapinto

El ex piloto de Williams cosechó cinco puntos en las nueve carreras que le tocó suceder a Logan Sargeant en 2024 y fue cedido por cinco años a la escudería francesa a partir de esta temporada. Le tocó iniciar el año desde afuera, pero rápidamente se quedó con la butaca de un deslucido Jack Doohan a partir del GP de Emilia-Romagna.

Cada piloto se esfuerza mucho. Se esfuerza mucho con los ingenieros para complacerlo en todo, pero no es lo que espero de Colapinto”, continuó Flavio Briatore, quien está a cargo de un team que ha cometido muchos fallos en diversos momentos del último año. Sin ir más lejos, tardaron 11,01 y 7,23 segundos en dos paradas distintas en los boxes con Franco Colapinto en el GP de Hungría, errores inconcebibles con un auto que tampoco le da garantías a su compañero Pierre Gasly.

En este sentido, Canapino siguió con las frases de aliento para el pilarense, que está a las puertas de competir en las últimas 10 carreras de 2025: “No se imaginan lo que debe ser manejar esos autos y contra esos pilotos. Yo no puedo, estoy seguro que nadie puede porque vivir eso es para muy pocos”.

“Confío en que va a estar mucho tiempo y poder demostrar a todos lo que verdaderamente puede hacer, como lo hizo el año pasado en más de una vez. Tiene mucho talento y dedicación, el resto llega solo. ¡Acá seguimos apoyando y alentando! Vamos”, concluyó.

*El apoyo de James Vowles a Franco Colapinto

Otra de las figuras que salió en defensa de Colapinto fue su ex jefe en Williams, James Vowles. Más allá de que evitó polemizar con Briatore, se refirió a la parte mental que rodea a la F1: “Hay que recordar que si algo sale mal con el Williams en una sesión, aunque estemos quintos en el campeonato, no se cubre realmente. Pero tenemos equipos a nuestro alrededor, como Mercedes, donde todo está en el punto de mira. Así que ese es el cambio número uno: la presión aumenta enormemente. Cuando no hay presión, se puede sacar mucho más provecho del piloto porque no le preocupa que el rendimiento inmediato tenga un impacto. Por lo tanto, puede relajarse”.

A propósito de esta afirmación, puso a su ex pupilo como un “buen ejemplo”. “La primera vez que lo puse en Silverstone, pensó que era su única oportunidad de llegar allí. Mi mensaje previo fue que no se trata de los tiempos por vuelta. Se trata de relajarse y disfrutar del momento, porque puede que no se repita. Y tuvo una actuación estelar”, expresó.

El mensaje completo de Agustín Canapino

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE PAÍSES BAJOS

Sábado 30 de agosto

Práctica Libre 3: 6.30 (Argentina) / 11.30 (Países Bajos)

Clasificación: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)

Domingo 31 de agosto

Carrera principal a 72 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

