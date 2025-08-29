Deportes

Franco Colapinto tendrá las primeras dos prácticas en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que saber

Tras las semanas de vacaciones, la Máxima retomará la actividad en el circuito neerlandés de Zandvoort

Guardar

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE PAÍSES BAJOS

Viernes 29 de agosto

Práctica Libre 1: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Países Bajos)

Práctica Libre 2: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Países Bajos)

Sábado 30 de agosto

Práctica Libre 3: 6.30 (Argentina) / 11.30 (Países Bajos)

Clasificación: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)

Domingo 31 de agosto

Carrera principal a 72 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

09:30 hsHoy

Los últimos cinco ganadores del GP de Países Bajos

  • 2024 – Lando Norris (McLaren)
  • 2023 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2022 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2021 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 1985 – Niki Lauda (McLaren)
09:25 hsHoy

Los últimos cinco polemans del GP de Países Bajos

  • 2024 – Lando Norris (McLaren)
  • 2023 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2022 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2021 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 1985 – Nelson Piquet (Brabham)
09:21 hsHoy

Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1:

: Oscar Piastri (McLaren) - 284 puntos

: Lando Norris (McLaren) -275 puntos

: Max Verstappen (Red Bull) - 187 puntos

: George Russell (Mercedes) - 172 puntos

: Charles Leclerc (Ferrari) - 151 puntos

: Lewis Hamilton (Ferrari) - 109 puntos

: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 64 puntos

: Alexander Albon (Williams) - 54 puntos

: Nico Hülkenberg (Sauber) - 37 puntos

10°: Esteban Ocon (Haas) - 27 puntos

11°: Fernando Alonso (Aston Martin) - 26 puntos

12°: Lance Stroll (Aston Martin) - 26 puntos

13°: Isack Hadjar (Racing Bulls) - 22 puntos

14°: Pierre Gasly (Alpine) - 20 puntos

15°: Liam Lawson (Racing Bulls) - 20 puntos

16°: Carlos Sainz (Williams) - 16 puntos

17°: Gabriel Bortoleto (Sauber) - 14 puntos

18°: Yuki Tsunoda (Red Bull) - 10 puntos

19°: Oliver Bearman (Haas) - 8 puntos

20°: Franco Colapinto (Alpine) - 0 puntos

21°: Jack Doohan (Alpine)* - 0 puntos

*Fue reemplazado después de seis carreras

Oscar Piastri aventaja a su
Oscar Piastri aventaja a su compañero Lando Norris en el torneo de pilotos (Foto: Reuters/Marton Monus)
09:16 hsHoy

Campeonato de Constructores de la Fórmula 1:

: McLaren - 559 puntos

: Ferrari - 260 puntos

: Mercedes - 236 puntos

: Red Bull - 194 puntos

: Williams - 70 puntos

: Aston Martin - 52 puntos

: Sauber - 51 puntos

: Racing Bulls - 45 puntos

: Haas - 35 puntos

10°: Alpine - 20 puntos

McLaren domina el torneo de
McLaren domina el torneo de Fórmula 1 (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)
09:10 hsHoy

LOS DETALLES DEL CIRCUITO DEL GP DE PAÍSES BAJOS

Así es el circuito Zandvoort
Así es el circuito Zandvoort
09:06 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir toda la actividad del primer día de acción en el Gran Premio de Países Bajos que tendrá los dos entrenamientos libres en el circuito Zandvoort.

Franco Colapinto volverá salir a
Franco Colapinto volverá salir a pista tras las vacaciones

Temas Relacionados

Franco ColapintoAlpineGran premio de Paises BajosGP de Paises BajosF1F1 hoyFormula 1Pierre Gasly

Últimas noticias

Prohibieron el ingreso a las canchas a 16 barras de Colón por los incidentes en la previa de un partido

Estas personas intentaron ingresar sin entrada al encuentro deportivo y provocaron disturbios. No es la primera vez que hay problemas en este estadio en lo que va del año

Prohibieron el ingreso a las

Qué futbolistas de Boca Juniors podrían irse sobre el cierre del mercado de pases

Un grupo de jugadores xeneizes tienen posibilidad latente de ser transferidos o rescindir. Quiénes son

Qué futbolistas de Boca Juniors

El mercado de pases de La Scaloneta: los jugadores de la Selección que cambiaron de club y los que todavía tienen chances de mudarse

A poco menos de un año del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, varios de los usuales citados por Scaloni decidieron cambiar de equipo para ganar continuidad. Los casos más resonantes

El mercado de pases de

Luego de su anuncio, todos los partidos que le quedarían a Lionel Messi con la Selección hasta el Mundial 2026

El capitán dejó entrever la posibilidad de que el choque ante Venezuela sea el último oficial con la casaca albiceleste en territorio argentino

Luego de su anuncio, todos

11 frases de Gallardo tras la clasificación de River: su puntaje para el equipo, el ejemplo de Armani y un dardo para Palmeiras

El entrenador analizó la victoria por penales y el pase a los cuartos de final en la Copa Argentina

11 frases de Gallardo tras

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo mejorar la calidad de

Cómo mejorar la calidad de video en mi iPhone

Bitcoin: este es el precio de la criptomoneda este 29 de agosto

El método Montessori que marcó la vida de Gabriel García Márquez y reveló su genio literario

“Jamais vu”: qué es este fenómeno que afecta la memoria y vuelve irreconocible lo cotidiano

10 microejercicios diarios que ofrecen los mismos beneficios que 20 minutos de caminata

INFOBAE AMÉRICA

Clima: las temperaturas que predominarán

Clima: las temperaturas que predominarán este 29 de agosto en Houston

Clima en Dallas: la predicción para este 29 de agosto

EEUU apoyará fuerte sanciones contra Irán a través de la ONU si el régimen de Teherán no cancela su producción de armas nucleares

De la inspiración mediterránea a una ciudad de 15 minutos: así es el barrio de Arizona que eliminó los coches y reinventa la vida urbana

Quién fue el rapero que habría estado a punto de ser un Maestro Jedi en Star Wars

DEPORTES

Prohibieron el ingreso a las

Prohibieron el ingreso a las canchas a 16 barras de Colón por los incidentes en la previa de un partido

Qué futbolistas de Boca Juniors podrían irse sobre el cierre del mercado de pases

El mercado de pases de La Scaloneta: los jugadores de la Selección que cambiaron de club y los que todavía tienen chances de mudarse

Luego de su anuncio, todos los partidos que le quedarían a Lionel Messi con la Selección hasta el Mundial 2026

11 frases de Gallardo tras la clasificación de River: su puntaje para el equipo, el ejemplo de Armani y un dardo para Palmeiras