Franco Colapinto tendrá las primeras dos prácticas en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que saber

Viernes 29 de agosto
Práctica Libre 1: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Países Bajos)
Práctica Libre 2: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Países Bajos)
Sábado 30 de agosto
Práctica Libre 3: 6.30 (Argentina) / 11.30 (Países Bajos)
Clasificación: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)
Domingo 31 de agosto
Carrera principal a 72 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)
1°: Oscar Piastri (McLaren) - 284 puntos
2°: Lando Norris (McLaren) -275 puntos
3°: Max Verstappen (Red Bull) - 187 puntos
4°: George Russell (Mercedes) - 172 puntos
5°: Charles Leclerc (Ferrari) - 151 puntos
6°: Lewis Hamilton (Ferrari) - 109 puntos
7°: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 64 puntos
8°: Alexander Albon (Williams) - 54 puntos
9°: Nico Hülkenberg (Sauber) - 37 puntos
10°: Esteban Ocon (Haas) - 27 puntos
11°: Fernando Alonso (Aston Martin) - 26 puntos
12°: Lance Stroll (Aston Martin) - 26 puntos
13°: Isack Hadjar (Racing Bulls) - 22 puntos
14°: Pierre Gasly (Alpine) - 20 puntos
15°: Liam Lawson (Racing Bulls) - 20 puntos
16°: Carlos Sainz (Williams) - 16 puntos
17°: Gabriel Bortoleto (Sauber) - 14 puntos
18°: Yuki Tsunoda (Red Bull) - 10 puntos
19°: Oliver Bearman (Haas) - 8 puntos
20°: Franco Colapinto (Alpine) - 0 puntos
21°: Jack Doohan (Alpine)* - 0 puntos
*Fue reemplazado después de seis carreras
1°: McLaren - 559 puntos
2°: Ferrari - 260 puntos
3°: Mercedes - 236 puntos
4°: Red Bull - 194 puntos
5°: Williams - 70 puntos
6°: Aston Martin - 52 puntos
7°: Sauber - 51 puntos
8°: Racing Bulls - 45 puntos
9°: Haas - 35 puntos
10°: Alpine - 20 puntos
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir toda la actividad del primer día de acción en el Gran Premio de Países Bajos que tendrá los dos entrenamientos libres en el circuito Zandvoort.