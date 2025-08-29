Franco Colapinto tuvo una de sus mejores prácticas en la Fórmula 1 con Alpine y sorprendió con su confesión: “Este auto es más raro”

Franco Colapinto completó un solvente día viernes de trabajo de la Fórmula 1 en Zandvoort. Durante las primeras prácticas libres del Gran Premio de Países Bajos, el piloto argentino dejó una buena imagen al mostrar un ritmo consistente, en medio de unas condiciones de pista cambiantes por el clima. Tras finalizar en el 18° puesto en la FP1, el pilarense se ubicó noveno al terminar los segundos entrenamientos, por delante de su compañero Pierre Gasly.

Una vez culminados los ensayos, Colapinto brindó sus sensaciones encontradas con un monoplaza A525 que tiene un comportamiento extraño. “No sé, este auto es más raro. De golpe, salgo y tengo el doble de grip y es un poco no entender por qué. Pero bueno, obviamente, cuando tengo grip salen las vueltas más fáciles y está ahí el tiempo. Fue una buena FP2. Hay que seguir trabajando, pero creo que es un buen paso”, explicó el joven de 22 años en diálogo con ESPN.

En esta misma línea, Colapinto analizó su actuación en los entrenamientos y explicó dónde están los problemas del auto en el circuito de Zandvoort: “Me cuesta mucho las curvas lentas, es en donde más tiempo pierdo y Pierre, que estaba con un alerón atrás completamente distinto, con mucha más carga, para ir muy bien en esas partes más trabadas y no perdía tanto en la recta. Así que hay que ver si eso funciona mejor para mañana. Capaz es una buena dirección. Hay mucho viento, complica mucho la verdad”.

Siguiendo con su diálogo con el periodista Juan Fossaroli, con quien se cruzó en el paddock, ambos bromearon sobre su posición final en la FP2 y cuando se toparon con Max Verstappen. “Lindo el número nueve. Miralo a Max... Sí, sí, estuve cerca. Nos cagamos a palos mañana. No hablemos mal de Max que nos matan sino, los de naranja no nos dejan salir”, afirmó el argentino entre risas.

“Fue un día decente, obviamente que no estaba contento en la FP1. Me costó mucho encontrar la consistencia del auto, era muy impredecible. Tuvimos un par de cosas, mejoramos. Por ejemplo, pongo un set de gomas, cambio alguna cosa muy chiquita y el auto genera un cambio muy grande. Esa imprevisibilidad”, comentó Franco.

Ya en la rueda de prensa protocolar, Colapinto puntualizó en las sensaciones obtenidas en pista y las complicaciones del A525 para encontrar una óptima puesta a punto. “Estoy contento con la mejora, hay que seguir trabajando. Fue un buen día viernes en general. Siempre nos está costando esto de encontrar el balance y tener ese feeling de que el auto sea un poco más predecible, y que haga un poco más lo que yo quiero. Que sea más consistente, algo que no está teniendo. Hacemos cambios muy chiquitos, capaz la ventana de trabajo que tiene el auto es muy, muy pequeña. Y cuando se va un poco de eso, se complica mucho”, argumentó.

Colapinto habló tras las primeras prácticas del GP de Países Bajos (EFE/EPA/ANNA SZILAGYI)

A esto, agregó: “Creo que trabajamos bien, con la goma blanda el auto dio un paso muy grande. Hay que trabajar hoy a la noche para entender un poco el porqué, es muy inconsistente y eso nos complica. Tenemos que intentar cada vez que salimos a pista con gomas nuevas, tener ese mismo feeling que tengo ahora y, a veces, por una razón que no la entendemos, no lo tengo”.

Por último, Colapinto hizo hincapié en las altas probabilidades de lluvia que hay de cara al día domingo, cuando se desarrolle la carrera principal del GP de Países Bajos: “¿La ventaja? No sé, que el clima sea un poco loco y que nos dé alguna oportunidad. Ojalá que pase algo y elegir bien el momento justo. Jugárnosla un poquito y esperemos que eso sea lo que tengamos para aprovechar. Esta es una pista que cambia el clima. Después, no es una pista mala para nosotros, creo que tiene curvas y sectores que vamos bien. Y tiene curvas y sectores que vamos mal. Hay que trabajar y entender cuál es el mejor paquete para mañana”.

