Con Garnacho presente en la tribuna, Chelsea gana al ritmo de Enzo Fernández: anotó un gol y dio una asistencia

El Chelsea avanza con paso firme en la Premier League al imponerse parcialmente 2-0 sobre el Fulham en Stamford Bridge, con una destacada actuación de Enzo Fernández, protagonista de un partido que también tuvo como dato de color la presencia de Alejandro Garnacho entre los espectadores, a la espera de oficializarse su fichaje por el conjunto blue. El inicio de la tercera jornada del campeonato inglés dejó en evidencia las aspiraciones del equipo dirigido por Enzo Maresca, que supo reponerse tras un primer tiempo complejo y ahora se posiciona, de manera transitoria, en la cima del torneo con siete unidades.

El conjunto local experimentó dificultades en los primeros minutos del encuentro, superado en varios pasajes por un Fulham que logró inquietar con un planteo vertical. Los visitantes incluso se adelantaron en el marcador, pero el árbitro Robert Jones revirtió su decisión tras el llamado del VAR, debido a una infracción previa de Rodrigo Muniz sobre Trevoh Chalobah.

En ese contexto de paridad cambiante, Enzo Fernández asumió el liderazgo del mediocampo y fue clave para abrir el partido antes del descanso. En la última acción del primer tiempo, el volante argentino ejecutó un envío preciso desde la esquina, habilitando a Joao Pedro, quien conectó de cabeza para vencer la resistencia del arquero Bernd Leno y establecer el 1-0. El gol, logrado en tiempo de descuento, generó alivio en las gradas y reordenó los planes del plantel dirigido por Maresca.

La segunda mitad del encuentro repitió protagonistas en el VAR. Al poco tiempo de la reanudación, una mano de Ryan Sessegnon dentro del área fue sancionada como penal tras una nueva revisión en la cabina tecnológica. El propio Enzo Fernández tomó la responsabilidad del remate, ejecutó con seguridad y amplió la ventaja para su equipo. Con ese tanto de penal, el ex River selló una actuación clave, aportando tanto en la creación como en la definición.

Este triunfo parcial —a falta del cierre definitivo del marcador— coloca al Chelsea en lo más alto de la clasificación, después de debutar con un 0-0 ante el Crystal Palace y conseguir una victoria contundente frente al West Ham por 5-1 en la jornada pasada. El equipo londinense, vigente campeón del Mundial de Clubes, continúa su camino como candidato en un inicio de torneo que ya muestra a los dirigidos por Maresca disputando los primeros puestos.

En las tribunas de Stamford Bridge el foco también estuvo puesto en Alejandro Garnacho, quien siguió el partido acompañado por su entorno, mientras el club ultima los detalles para anunciar formalmente su llegada. El internacional argentino de 21 años, que dejó de participar en entrenamientos del primer equipo del Manchester United tras un distanciamiento con Rubén Amorim, está a punto de convertirse en refuerzo blue tras intensas negociaciones. Su traspaso se habría pactado en 40 millones de libras esterlinas (aproximadamente 54 millones de dólares), después de una oferta inicial rechazada por 25 millones.

Desde la llegada a la cantera inglesa en 2020 —tras su paso por el Atlético de Madrid—, Garnacho sumó 144 partidos y 26 goles con la camiseta de Manchester United. El extremo, que desde hace semanas había manifestado su deseo de cambiar de club, se convertirá en una pieza relevante para Maresca. El propio entrenador campeón del mundo fue consultado por la inminente incorporación: “Sé que está por aquí. No sé exactamente dónde está, pero está por aquí. ¿En qué posición lo veo? Lo tengo muy claro, es extremo. Yo lo veo como extremo“, declaró.

Para Fulham, la derrota parcial en Stamford Bridge marca el primer traspié en la temporada, tras haber cosechado empates ante Brighton y Manchester United en las dos fechas previas, en ambos casos revirtiendo situaciones adversas.

Chelsea, que esta semana conoció su camino en la Champions League (Barcelona, Bayern Munich, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos y Qarabag), volverá a tener actividad el 13 de septiembre, cuando visite al Brentford. Fulham, por su parte, el mismo día recibirá a Leeds.

Noticia en desarrollo...