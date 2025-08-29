Los mejores memes de la clasificación de River por penales ante Unión en la Copa Argentina: Franco Armani, el héroe

El Millonario le ganó al Tatengue en los penales y pasó a cuartos de final

River Plate accedió a los cuartos de final de la Copa Argentina luego de imponerse a Unión de Santa Fe en definición por penales tras empatar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios. El partido se resolvió con una actuación clave de Franco Armani, quien atajó dos disparos en la tanda.

Durante el tiempo reglamentario, ambos equipos generaron oportunidades claras, aunque ninguna logró romper la paridad. En la etapa final, Matías Tagliamonte sostuvo el arco de Unión con una tapada ante un remate a corta distancia de Santiago Lencina y, pocos minutos después, Gonzalo Montiel evitó un gol con un cierre en la propia área. La igualdad sin goles derivó en la definición por penales, instancia en la que la figura de Franco Armani resultó determinante.

La serie desde los doce pasos concluyó 4-3 a favor de River Plate. Por el conjunto millonario, anotaron Juan Fernando Quintero, Miguel Borja, Facundo Colidio y Gonzalo Montiel, mientras que Lucas Martínez Quarta falló su ejecución. Para Unión, señalaron Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Agustín Colazo, en tanto que Lucas Gamba y Valentín Fascendini vieron sus remates detenidos por el arquero de River.

El equipo de Núñez enfrentará en la próxima instancia a Racing Club. En caso de avanzar, su potencial rival de semifinales saldrá del ganador entre Tigre e Independiente Rivadavia de Mendoza. El otro sector del cuadro lo disputarán Newell’s Old Boys, Belgrano, Argentinos Juniors y Lanús. En tanto, River Plate disputará su siguiente encuentro el próximo domingo frente a San Martín de San Juan en el Estadio Monumental, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura. Unión, por su parte, buscará recuperarse ese mismo día ante Racing en Avellaneda.

Por supuesto, los memes estuvieron todos enfocados en la figura de Franco Armani, quien se repitió como héroe luego de la tanda ganada ante Cerro Porteño hace una semana en los octavos de final de la Copa Libertadores. Los usuarios de la red social X (antes Twitter) también expresaron su aburrimiento por el partido, que recién tuvo emociones en el final.

Los mejores memes que dejó el partido entre River y Unión por la Copa Argentina: