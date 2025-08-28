River Plate buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina ante Unión: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver Unión-River Plate:
El partido se podrá ver a través de la señal TyC Sports
21.15 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
20.15 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)
19.15 Ecuador, Colombia y Perú
18.15 México
El Millonario, por su parte, viene de sufrir un empate de manera agónica en su visita a Lanús. Sin embargo, continúa como único líder del Grupo B del Torneo Clausura y sigue sin conocer la derrota desde su eliminación en el Mundial de Clubes. Los dirigidos por Marcelo Gallardo clasificaron a esta fase luego de golear a San Martín de Tucumán.
El Tatengue, tras golear a Unión e igualar contra Huracán se mantiene en una posición expectante en el Grupo A del Torneo Clausura, al figurar en la quinta posición, a tres del líder Estudiantes. Los dirigidos por Leonardo Madelón accedieron a esta instancia tras dejar en el camino a Rosario Central.
Unión de Santa Fe: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Mateo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo o Kevin Castaño; Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
El Tatengue y el Millonario se verán las caras este jueves 28 de agosto, desde las 21.15, en el estadio Malvinas Argentina (Mendoza). El árbitro principal será Andrés Gariano, mientras que sus asistentes serán Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez. El cuarto árbitro será Matías Billone. No hay VAR.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Unión de Santa Fe y River Plate, correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina