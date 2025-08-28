Deportes

River Plate buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina ante Unión: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará meterse entre los mejores ocho de la competencia contra el Tatengue. Desde las 21.15, por TyC Sports

Guardar

Horario y dónde ver Unión-River Plate:

El partido se podrá ver a través de la señal TyC Sports

21.15 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

20.15 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

19.15 Ecuador, Colombia y Perú

18.15 México

12:00 hsHoy

¿Cómo llega River Plate?

El Millonario, por su parte, viene de sufrir un empate de manera agónica en su visita a Lanús. Sin embargo, continúa como único líder del Grupo B del Torneo Clausura y sigue sin conocer la derrota desde su eliminación en el Mundial de Clubes. Los dirigidos por Marcelo Gallardo clasificaron a esta fase luego de golear a San Martín de Tucumán.

11:30 hsHoy

Convocados Unión de Santa Fe:

11:00 hsHoy

¿Cómo llega Unión de Santa Fe?

El Tatengue, tras golear a Unión e igualar contra Huracán se mantiene en una posición expectante en el Grupo A del Torneo Clausura, al figurar en la quinta posición, a tres del líder Estudiantes. Los dirigidos por Leonardo Madelón accedieron a esta instancia tras dejar en el camino a Rosario Central.

10:30 hsHoy

Probables formaciones:

Unión de Santa Fe: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Mateo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo o Kevin Castaño; Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

10:15 hsHoy

El Tatengue y el Millonario se verán las caras este jueves 28 de agosto, desde las 21.15, en el estadio Malvinas Argentina (Mendoza). El árbitro principal será Andrés Gariano, mientras que sus asistentes serán Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez. El cuarto árbitro será Matías Billone. No hay VAR.

10:00 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Unión de Santa Fe y River Plate, correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina

Unión y River pujarán por
Unión y River pujarán por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina

Temas Relacionados

River PlateMarcelo GallardoCopa ArgentinaUnión

Últimas noticias

La Policía no pudo encontrar a los barras de Independiente imputados por los violentos incidentes y pidieron su captura local e internacional

Se realizaron nueve allanamientos entre Provincia de Buenos Aires y CABA, pero no se logró localizar a los ocho barras identificados

La Policía no pudo encontrar

El gesto de Messi con sus hijos en medio de la celebración del Inter Miami por el pase a la final de la Leagues Cup

El astro rosarino convirtió dos tantos y fue clave para el triunfo del equipo de Mascherano. Tras convertir el 2-1 fue a buscar a Thiago, Mateo y Ciro para saludarlos

El gesto de Messi con

El premio extra que consiguió el Inter Miami de Messi tras clasificar a la final de la Leagues Cup

Las Garzas, con el capitán de la selección argentina como principal figura, accedió a la definición del torneo tras vencer por 3-1 ante Orlando City

El premio extra que consiguió

La verdad detrás del proyecto de techar y ampliar el aforo del estadio Monumental

El oficialismo, con Stefano Di Carlo a la cabeza, estudia la posibilidad de aumentar la capacidad y cubrir la cancha

La verdad detrás del proyecto

El polémico episodio con Javier Castrilli y los antecedentes con la Selección del árbitro designado para Argentina-Venezuela

El chileno Piero Daniel Maza impartirá justicia en el estadio Monumental el próximo 4 de septiembre

El polémico episodio con Javier

ÚLTIMAS NOTICIAS

“La intención es lastimar, herir

“La intención es lastimar, herir al otro”: Maximiliano Bondarenko acusó al kirchnerismo por el ataque a la caravana de Milei en Lomas de Zamora

El general invisible: estrategia real en la era del ruido táctico

El inglés como herramienta de empleabilidad: por qué en Argentina sigue siendo una barrera para crecer profesionalmente

Criptomonedas: cotización de las principales divisas virtuales

Guillermo Francos: “El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo”

INFOBAE AMÉRICA

Una segunda mujer acusó a

Una segunda mujer acusó a Karim Khan de conducta sexual inapropiada

Modi emprenderá una gira por Asia con paradas en Japón y China

Clima en EEUU: temperatura y probabilidad de lluvia para Los Ángeles este 28 de agosto

El anquilosaurio más antiguo del mundo tenía una armadura extravagante y fue encontrado en Marruecos

Brasil avanza hacia la regulación de las redes sociales: el Senado aprobó una ley que protege a los menores de una exposición excesiva

DEPORTES

La Policía no pudo encontrar

La Policía no pudo encontrar a los barras de Independiente imputados por los violentos incidentes y pidieron su captura local e internacional

El gesto de Messi con sus hijos en medio de la celebración del Inter Miami por el pase a la final de la Leagues Cup

El premio extra que consiguió el Inter Miami de Messi tras clasificar a la final de la Leagues Cup

La verdad detrás del proyecto de techar y ampliar el aforo del estadio Monumental

El polémico episodio con Javier Castrilli y los antecedentes con la Selección del árbitro designado para Argentina-Venezuela