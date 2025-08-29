Deportes

El extraño truco de un mago con las bolillas del sorteo de Europa League y la insólita polémica que se generó

Un ilusionista fue protagonista de la ceremonia en la que el azar se digitó virtualmente y no con bolillas en un copón

Guardar
Polémica en el sorteo de la Europa League por la presencia de un mago

La aparición de un mago en la ceremonia del sorteo de la Europa League generó una oleada de reacciones entre los aficionados, quienes no tardaron en expresar sus sospechas sobre la transparencia del proceso. La interacción de Mario Daniel, encargado de realizar un truco en el que las bolas de los equipos desaparecieron, marcó el inicio de un evento que, según la UEFA, se desarrolló íntegramente en formato digital, replicando el sistema empleado en la Champions League ayer. Ambas metodologías ya habían sido empleadas en la temporada pasada teniendo en cuenta el nuevo formato de disputa de las competiciones.

Tras la intervención del ilusionista, la organización cedió el protagonismo a Eden Hazard, ex jugador del Chelsea, quien fue el responsable de activar el mecanismo digital que determinó los emparejamientos. Con solo presionar un botón, los equipos de los bombos 2, 3 y 4 conocieron de inmediato el cuadro completo de la competición, lo que agilizó notablemente el procedimiento habitual.

La dinámica inusual del sorteo no pasó desapercibida para los seguidores, que rápidamente compartieron sus impresiones en redes sociales. Uno de ellos ironizó: “Pusieron a un mago a cargo del sorteo de la Europa League para que no haya dudas de que puede haber trampa en el sorteo”. Otro usuario manifestó su desconcierto al afirmar: “Acabo de sintonizar el sorteo de la Europa League y parece que estoy viendo un espectáculo de magia. Estoy completamente perdido aquí”.

Las dudas sobre la legitimidad del proceso también se reflejaron en comentarios como “¿Un ‘software’ para hacer el sorteo de la Europa League? Eso no suena nada amañado” y “Estoy viendo el sorteo de la Europa League y antes de que todo empiece hay un truco de magia con las pelotas. ¡Qué buena publicidad para el sorteo amañado!”. No obstante, ninguno de los aficionados aportó pruebas que respaldaran las insinuaciones de manipulación.

Eden Hazard protagonizó el sorteo
Eden Hazard protagonizó el sorteo virtual de la Europa League (REUTERS/Stephane Mahe)

En cuanto a los resultados, el Aston Villa, que alcanzó los cuartos de final en la Liga de Campeones, deberá desplazarse en dos ocasiones a los Países Bajos para enfrentarse al Feyenoord y al Go Ahead Eagles. Además, el equipo inglés recibirá en casa al Salzburgo, Maccabi Tel Aviv, Young Boys y Bolonia, mientras que jugará como visitante ante el Fenerbahçe y el Basilea. Entre los comentarios de los seguidores, destacó la sorpresa por la estatura de Nick Woltemade, sustituto de Isak en el Newcastle, quien, según los aficionados, supera en altura a la estrella del Liverpool.

Por su parte, el Nottingham Forest, que originalmente iba a disputar la Conference League hasta el descenso del Crystal Palace, también conoció a sus rivales. El conjunto dirigido por Nuno Espirito Santo jugará en casa contra el Ferencvaros, el Porto y el FC Midtjylland. Además, recibirá al Malmö en un duelo que rememora la final de la Copa de Europa de 1979, en la que el equipo inglés se impuso por 1-0. Los de East Midlands viajarán para medirse al Real Betis, Braga, Sturm Graz y Utrecht.

El sorteo de la Conference League también tuvo lugar, permitiendo al Crystal Palace, descendido de la Europa League por cuestiones de propiedad de varios clubes, conocer a sus próximos adversarios. El equipo londinense visitará al Dynamo de Kiev, al Estrasburgo —propiedad del grupo BlueCo vinculado al Chelsea— y al Shelbourne.

La primera fecha de la fase liga de la Europa League está programada para los días 24 y 25 de septiembre. La gran final será el miércoles 20 de mayo en el estadio Vodafone Park de Estambúl, Turquía.

EL FIXTURE COMPLETO DE CADA PARTICIPANTE DE LA EUROPA LEAGUE

EL FIXTURE COMPLETO DE CADA PARTICIPANTE DE LA CONFERENCE LEAGUE

Temas Relacionados

Europa LeagueConference LeagueSorteo Europa LeagueChampions Leaguedeportes-argentina

Últimas Noticias

Franco Colapinto quedó 18° en la primera práctica libre en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1

Tras las semanas de vacaciones, la Máxima retoma la actividad en el circuito neerlandés de Zandvoort

Franco Colapinto quedó 18° en

Argentina ganó una dramática definición en suplementario ante Puerto Rico y se clasificó a las semifinales de la AmeriCup

El conjunto albiceleste se impuso por 82-77 y en la siguiente instancia se medirá contra Canadá. Juan Fernández marcó un récord en el torneo al firmar 8 tapas

Argentina ganó una dramática definición

El Fenerbahce echó a José Mourinho tras quedar afuera de la Champions League: la suculenta indemnización que recibirá

El elenco turco quedó afuera en el playoff contra Benfica y quedó destinado a disputar la Europa League

El Fenerbahce echó a José

Barracas buscará subirse a la cima de su zona ante un golpeado Newell’s: hora, TV y formaciones

El Guapo intentará cosechar una victoria que lo deposite en lo más alto ante una Lepra que querrá resurgir. Desde las 19, por TNT Sports. A la misma hora, Banfield recibirá a Tigre

Barracas buscará subirse a la

Tras el escándalo contra U de Chile, Independiente volverá a jugar por el Torneo Clausura ante Instituto: hora, TV y formaciones

El Rojo buscará conseguir una victoria en el torneo local contra la Gloria en Córdoba. Desde las 21.15, por TNT Sports

Tras el escándalo contra U
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Por qué el té de

¿Por qué el té de manzanilla con leche es ideal antes de dormir?

Cuáles son los tres grupos de alimentos asociados a una mejor función cognitiva en mayores de 65 años

¿Qué puede pasar con el feriado del domingo 12 de octubre y cuándo se sabrá si hay fin de semana largo?

Referentes del sector agroindustrial se reunieron en La Rioja para debatir sobre el futuro del sector

Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio: “Las piedras contra Milei son el cajón de Herminio del peronismo”

INFOBAE AMÉRICA
El video de un nuevo

El video de un nuevo robo podría resolver el misterio de un ladrón y sus pequeños hijos desaparecidos desde 2021

Correr a ritmo lento durante 30 minutos diarios mejora la salud cardiovascular

La NASA desarrolla método para medir nieve desde el espacio y anticipar inundaciones

Al menos 841 personas han sido ejecutadas este año en Irán, entre ellos opositores, afganos y minorias étnicas

Una alerta roja por lluvias torrenciales agrava la crisis por las inundaciones en Nueva Delhi

TELESHOW
Romina Uhrig criticó a Daniela

Romina Uhrig criticó a Daniela Celis en medio de la crisis con Thiago Medina: “Sigue la vida del reality”

El hermano de Ayelén Paleo habló de la detención de su madre y respondió las acusaciones de Carmen Barbieri

El proceso de sanación de Gladys La Bomba Tucumana a cuatro meses de la muerte de su novio: “Pongo lo mejor cada día”

“¿Sabés bailar lambada?“: el divertido momento entre Lali Espósito y Nico Occhiato en La Voz Argentina

El sensual baile de Melody Luz en el nuevo tema de Emmanuel Horvilleur