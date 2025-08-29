El extraño truco de un mago con las bolillas del sorteo de Europa League y la insólita polémica que se generó

Polémica en el sorteo de la Europa League por la presencia de un mago

La aparición de un mago en la ceremonia del sorteo de la Europa League generó una oleada de reacciones entre los aficionados, quienes no tardaron en expresar sus sospechas sobre la transparencia del proceso. La interacción de Mario Daniel, encargado de realizar un truco en el que las bolas de los equipos desaparecieron, marcó el inicio de un evento que, según la UEFA, se desarrolló íntegramente en formato digital, replicando el sistema empleado en la Champions League ayer. Ambas metodologías ya habían sido empleadas en la temporada pasada teniendo en cuenta el nuevo formato de disputa de las competiciones.

Tras la intervención del ilusionista, la organización cedió el protagonismo a Eden Hazard, ex jugador del Chelsea, quien fue el responsable de activar el mecanismo digital que determinó los emparejamientos. Con solo presionar un botón, los equipos de los bombos 2, 3 y 4 conocieron de inmediato el cuadro completo de la competición, lo que agilizó notablemente el procedimiento habitual.

La dinámica inusual del sorteo no pasó desapercibida para los seguidores, que rápidamente compartieron sus impresiones en redes sociales. Uno de ellos ironizó: “Pusieron a un mago a cargo del sorteo de la Europa League para que no haya dudas de que puede haber trampa en el sorteo”. Otro usuario manifestó su desconcierto al afirmar: “Acabo de sintonizar el sorteo de la Europa League y parece que estoy viendo un espectáculo de magia. Estoy completamente perdido aquí”.

Las dudas sobre la legitimidad del proceso también se reflejaron en comentarios como “¿Un ‘software’ para hacer el sorteo de la Europa League? Eso no suena nada amañado” y “Estoy viendo el sorteo de la Europa League y antes de que todo empiece hay un truco de magia con las pelotas. ¡Qué buena publicidad para el sorteo amañado!”. No obstante, ninguno de los aficionados aportó pruebas que respaldaran las insinuaciones de manipulación.

Eden Hazard protagonizó el sorteo virtual de la Europa League (REUTERS/Stephane Mahe)

En cuanto a los resultados, el Aston Villa, que alcanzó los cuartos de final en la Liga de Campeones, deberá desplazarse en dos ocasiones a los Países Bajos para enfrentarse al Feyenoord y al Go Ahead Eagles. Además, el equipo inglés recibirá en casa al Salzburgo, Maccabi Tel Aviv, Young Boys y Bolonia, mientras que jugará como visitante ante el Fenerbahçe y el Basilea. Entre los comentarios de los seguidores, destacó la sorpresa por la estatura de Nick Woltemade, sustituto de Isak en el Newcastle, quien, según los aficionados, supera en altura a la estrella del Liverpool.

Por su parte, el Nottingham Forest, que originalmente iba a disputar la Conference League hasta el descenso del Crystal Palace, también conoció a sus rivales. El conjunto dirigido por Nuno Espirito Santo jugará en casa contra el Ferencvaros, el Porto y el FC Midtjylland. Además, recibirá al Malmö en un duelo que rememora la final de la Copa de Europa de 1979, en la que el equipo inglés se impuso por 1-0. Los de East Midlands viajarán para medirse al Real Betis, Braga, Sturm Graz y Utrecht.

El sorteo de la Conference League también tuvo lugar, permitiendo al Crystal Palace, descendido de la Europa League por cuestiones de propiedad de varios clubes, conocer a sus próximos adversarios. El equipo londinense visitará al Dynamo de Kiev, al Estrasburgo —propiedad del grupo BlueCo vinculado al Chelsea— y al Shelbourne.

La primera fecha de la fase liga de la Europa League está programada para los días 24 y 25 de septiembre. La gran final será el miércoles 20 de mayo en el estadio Vodafone Park de Estambúl, Turquía.

EL FIXTURE COMPLETO DE CADA PARTICIPANTE DE LA EUROPA LEAGUE

EL FIXTURE COMPLETO DE CADA PARTICIPANTE DE LA CONFERENCE LEAGUE