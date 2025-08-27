Deportes

Se confirmaron los 36 clasificados a la Champions League: equipos, formato, premios y un polémico cambio reglamentario

Este jueves se conocerán cuáles serán los cruces que se disputarán en la Fase Liga y París Saint-Germain es el equipo a vencer después de haber obtenido la corona en la temporada pasada

Guardar
La Champions League terminará el
La Champions League terminará el 30 de mayo de 2026 en Budapest (Crédito: REUTERS/Pierre Albouy)

La UEFA Champions League ya tiene a sus 36 clasificados confirmados que participarán en la Fase Liga y buscarán la gloria en el máximo certamen de clubes del continente europeo. El Benfica de Nicolás Otamendi, Enzo Barrenechea y Gianluca Prestianni fue uno de los últimos dueños del boleto proveniente del Repechaje después de vencer al Fenerbahce de José Mourinho. A continuación, todo lo que tenés que saber de la edición que se viene de cara al sorteo de este jueves desde las 13 (hora argentina) en Mónaco.

EL FORMATO

Se repetirá el esquema utilizado en la temporada pasada. Todos competirán en una clasificación común en la que se establece que los equipos que finalicen entre el primer y octavo lugar pasarán directamente a octavos de final. Los que terminen entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto disputarán un playoff a ida y vuelta para entrar en la instancia de los 16 mejores. De modo que los clubes que se ubiquen entre el puesto 25 y el 36 quedarán eliminados de la competición.

Antes del sorteo de este jueves se ordenarán a los 36 equipos en 4 bombos según su coeficiente, con la excepción del actual campeón, el París Saint-Germain (PSG), que irá al bombo 1 sin importar su coeficiente. Cada club se enfrentará a dos combinados de su propio bombo y a dos de cada uno de los otros tres bombos restantes, sumando un total de 8 partidos (4 en casa y 4 como visitante). A diferencia de ediciones anteriores, los equipos no jugarán dos veces con cada rival en su zona, sino que lo harán con ocho distintos.

A través de un software se determinará aleatoriamente si los partidos se disputarán de local o de visitante. Así, cada uno disputará un total de 8 compromisos en la Champions y la Europa League, mientras que en la Conference League serán solo 6 partidos. Cada club tiene un fixture con ocho rivales y los puntos sumados irán a parar a la tabla general, haciendo que los 36 participantes se mantengan en actividad durante cada jornada de la Fase Liga.

El sorteo será este jueves
El sorteo será este jueves desde las 13 (hora argentina) en Mónaco (Crédito: Reuters/Manon Cruz)

Uno de los cambios más importantes con respecto al curso anterior tiene relación a los ocho clasificados directamente a los octavos. Anteriormente, solo tenían ventaja de definir como locales en esa instancia y, más adelante, se definía por sorteo, pero ahora tendrán prioridad para definir en su casa ante equipos que hayan quedado por abajo en la clasificación en todas las rondas eliminatorias, salvo en la final que se juega en estadio neutral.

Según precisó DAZN, se implementará una excepción a esta regla, que puede traer polémica. Si un equipo avanzó a octavos o cuartos mediante el playoff y en esa ronda se enfrenta a un equipo que tuvo una mejor posición en la Fase Liga, puede heredar esa colocación si le gana la eliminatoria a 180 minutos.

HORARIO DEL SORTEO

  • Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay (13 horas)
  • Bolivia, Chile y Venezuela (12 horas)
  • Perú, Ecuador y Colombia (11 horas)
  • España (18 horas)
  • Miami, Estados Unidos (12 horas)

TODOS LOS CLASIFICADOS

Inglaterra: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle.

España: Barcelona, ​​Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal.

Italia: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus.

Alemania: Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund.

Francia: Paris Saint-Germain, Marsella, Mónaco.

Países Bajos: PSV, Ajax.

Portugal: Sporting CP, Benfica*.

Bélgica: Union Saint-Gilloise, Brujas*.

Turquía: Galatasaray.

República Checa: Slavia Praha.

Grecia: Olympiacos.

Noruega: Bodø/Glimt*.

Dinamarca: Copenhague*.

Chipre: Pafos*.

Kazajistán: Kairat Almaty*.

Azerbaiyán: Qarabağ*.

* Ganadores del play-off

¿Quién se llevará la Champions
¿Quién se llevará la Champions League en 2026? (Crédito: Reuters/Toby Melville)

LAS FECHAS DE LA FASE LIGA

  • Jornada 1: 16-18 de septiembre de 2025
  • Jornada 2: 30 de septiembre-1 de octubre de 2025
  • Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025
  • Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025
  • Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025
  • Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025
  • Jornada 7: 20/21 de enero de 2026
  • Jornada 8: 28 de enero de 2026

LAS FECHAS DE LA FASE ELIMINATORIA

  • Play-offs de la fase eliminatoria: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026
  • Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026
  • Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026
  • Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026
  • Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest)
¿PSG podrá revalidar su corona
¿PSG podrá revalidar su corona en la Champions League? (Crédito: Reuters/Peter Cziborra)

¿CUÁNTO DINERO SE LLEVAN LOS CLASIFICADOS A LA CHAMPIONS?

Según reflejaron el diario AS y la publicación Sports Illustrated, se repartirán hasta 2,470 millones de euros (USD 2,874 millones) y los equipos participantes se llevarán por decir presentes en el torneo 18.600.000 (USD 21,6 millones) de la moneda europea. También se brindan 2,1 millones (USD 2,4 millones) por victoria y 700.000 (USD 800.000) por empate. Según como terminen en la Fase Liga, percibirán bonificaciones adicionales, que escalan desde los 700.000 (USD 800.000) hasta los 10 millones de euros (USD 11,6 millones). A continuación, los premios económicos por pasar a rondas eliminatorias:

  • Octavos de final: 11 millones de euros (USD 12,8 millones)
  • Cuartos de final: 12,5 millones de euros (USD 14,5 millones)
  • Semifinales: 15 millones de euros (USD 17,4 millones)
  • Finalista: 18,5 millones de euros (USD 21,5 millones)
  • Campeón: 25 millones de euros (USD 29 millones)

*Un equipo puede embolsar hasta 111 millones de euros (USD 129 millones) en premios directos

¿DÓNDE SE JUGARÁ LA FINAL?

La definición de la UEFA Champions League se disputará el 30 de mayo próximo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Este recinto cobijó el triunfo del Bayern Múnich sobre Sevilla en la Supercopa de Europa 2020, fue sede de la victoria de Sevilla por penales ante Roma en el último encuentro de la Europa League 2022/23 y recibió un puñado de duelos de la Eurocopa 2021.

Sevilla derrotó a Roma para
Sevilla derrotó a Roma para quedarse en Hungría con la Europa League en 2023 (Crédito: Reuters/Bernadett Szabo)

Temas Relacionados

UEFA Champions LeagueChampions LeagueFútbolBarcelonaReal MadridLiverpoolManchester CityChelseaTottenhamAtlético de MadridInterNapoliJuventusBayern MúnichBayer LeverkusenBorussia DortmundParis Saint-GermainPSGdeportes-argentina

Últimas Noticias

El fuerte mensaje de la pareja de Marcelo Saracchi tras su salida de Boca para jugar en Europa: “A veces es cruel”

La mujer del defensor posteó en su cuenta de Instagram luego de que se confirmara su transferencia al Celtic de Escocia

El fuerte mensaje de la

Sorpresa en Inglaterra: Manchester United quedó eliminado de la Copa de la Liga ante un equipo de la Cuarta División

Los Diablos Rojos perdieron por penales ante el humilde Grimsby Town y se despidieron de la Carabao Cup en segunda ronda

Sorpresa en Inglaterra: Manchester United

El Inter Miami de Messi buscará la final de la Leagues Cup ante su clásico Orlando City: hora, TV y formaciones

Las Garzas, dirigidas por Javier Mascherano, intentarán acceder a la definición del certamen internacional. Desde las 21.30, por Apple TV

El Inter Miami de Messi

Alpine mostró qué hicieron Colapinto y Gasly antes del regreso a la actividad de la Fórmula 1

El argentino y su compañero de equipo trabajaron en la base de Enstone para llegar afilados este fin de semana en Zandvoort

Alpine mostró qué hicieron Colapinto

Una de las figuras de Racing está a punto de ser refuerzo del Santos de Neymar: los números de la operación

La entidad paulista envió una oferta por el futbolista y la negociación podría cerrarse si la mejoran. Los detalles

Una de las figuras de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los tiburones frente a un

Los tiburones frente a un riesgo silencioso: la acidificación del mar podría dañar sus dientes

Fue a reclamar la bicicleta que le robaron y lo mataron de un tiro en la cabeza: un detenido

El Gobierno aumentó por quinta vez en el año un recargo en las facturas de gas con el que financia el subsidio a zonas frías

Femicidio en San Rafael: el resultado de la autopsia al cuerpo de la docente hallada asesinada dentro de su vehículo

Viajó hasta Mar del Tuyú para comprar un auto de colección y lo chocó de regreso a su casa: el hombre resultó herido

INFOBAE AMÉRICA
Por qué cada 27 de

Por qué cada 27 de agosto se celebra el ‘Día por qué sí’ y cuál es la peculiar historia detrás de la fecha

Rafael Grossi descartó movimiento de reservas nucleares en Irán tras los ataques y reabrió las inspecciones del OIEA

Alemania avanza hacia el regreso del servicio militar obligatorio frente a la amenaza rusa

Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones contra una red que financia al régimen de Corea del Norte

Eusebio Poncela y Los Fabulosos Cadillacs: la historia del videoclip de “Matador”, el superhit de los años 90

TELESHOW
Graciela Alfano opinó sobre la

Graciela Alfano opinó sobre la infidelidad de Gimena Accardi sobre Nico Vázquez: “Hiciste un quiebre”

Nora Colosimo compartió el sueño que alcanzó durante su estadía en Italia: “Mi corazón estalla de emoción”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone compartieron su visita a la obstetra: “Clase intensiva para aprender a dar la teta”

Que fue de la vida de Ayelén Paleo: de vedette y protagonista de escándalos a CEO de una inmobiliaria

Cayó la madre de una vedette por integrar una red de trata: les ofrecían a las víctimas falsos trabajos como domésticas