La mala noticia que recibió Lucas Blondel mientras se encuentra relegado por Miguel Ángel Russo en Boca

El lateral, de 28 años, todavía no sumó minutos desde el desembarco del DT en el Xeneize

Lo había anticipado Morena Beltrán y la confirmación llegó. El lateral de Boca Juniors, Lucas Blondel, se perderá el inicio de las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial del próximo año que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Es que el entrenador del seleccionado de Suiza, Murat Yakin decidió no convocar al defensor del Xeneize debido a la falta de continuidad que tuvo en el equipo de la Ribera desde la llegada de Miguel Ángel Russo.

El lateral de 28 años hasta hace poco era titular y había desplazado a otros jugadores como a Juan Barinaga y a Luis Advíncula, pero desde la llegada del experimentado estratega con pasado en San Lorenzo quedó relegado. El ex Tigre no solo perdió su lugar en el once inicial, sino que tampoco ha sido convocado en los últimos cuatro partidos del torneo local, quedando fuera incluso de las alternativas para el banco de suplentes.

El combinado europeo comenzará la temporada internacional con los compromisos del 5 y el 8 de septiembre, cuando enfrente en condición de local a Kosovo y Eslovenia (ambos en Basilea). Para el inicio de la competición continental, el DT contará con el mismo plantel que disputó los partidos amistosos contra Estados Unidos y México.

El único jugador de la nómina de 24 futbolistas que lleva tiempo sin estar entre los citados es Cedric Itten. El delantero de 28 años, que ha marcado tres goles en cuatro partidos oficiales desde que se incorporó al Fortuna Düsseldorf de la Segunda División alemana, formó parte del representativo nacional por última vez en octubre de 2023. También regresaron al elenco alpino Joël Monteiro, Simon Sohm, Ruben Vargas y Denis Zakaria.

El historial reciente de Blondel con la selección de Suiza incluye dos convocatorias, la última de ellas antes del Mundial de Clubes. En su debut, disputó un amistoso ante Irlanda del Norte que finalizó 1-1, y luego fue titular en la victoria 3-1 frente a Luxemburgo por la UEFA Nations League. Además, antes del Mundial de Clubes, sumó minutos en un encuentro ante México en Estados Unidos, donde ingresó en los últimos cinco minutos y asistió a Fabian Rieder para sellar el triunfo suizo por 4-2 en Salt Lake. Posteriormente, jugó 24 minutos en la goleada 4-0 sobre la selección estadounidense.

Suiza integra el Grupo B de las Eliminatorias de la UEFA junto a Suecia, Eslovenia y Kosovo. Se trata de una zona de cuatro equipos, en los que se enfrentarán todos contra todos (ida y vuelta) y el primero se garantizará un lugar en la próxima cita mundialista en Norteamérica. El segundo, en tanto, tendrá la posibilidad de clasificar a un Playoff en donde peleará por una de las 16 plazas que cuenta Europa para acceder al certamen más codiciado del planeta.

El caso de Blondel es una verdadera particularidad para Suiza, que no suele tener jugadores oriundos Sudamérica nacionalizados para defender los colores de su selección. Uno de los puntos más resonantes sucedió hace dos décadas con el colombiano Johan Vonlanthen Benavídez, quien se mudó de niño a vivir a Suiza y terminó defendiendo los colores de ese país en el Mundial 2006 y la Eurocopa 2004. En esta lista hay varios jugadores naturalizados o nacidos en Suiza pero de padres oriundos de otro país, como es el caso del delantero Ruben Vargas, quien es de Lucerna pero su papá es dominicano.

El ex Atlético Rafaela y Tigre nació en Argentina, pero su padre Jean-Yves Blondel es de origen suizo y fue tenista profesional: llegó a figurar entre los mejores 600 del mundo en la rama individual y dobles en el ranking ATP de 1987.

LOS CONVOCADOS PARA AFRONTAR EL INICIO DE LAS ELIMINATORIAS

