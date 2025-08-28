El gesto de Messi con sus hijos en medio de la celebración del Inter Miami por el pase a la final de la Leagues Cup

El gesto de Messi con sus hijos tras el triunfo de Inter Miami

Lionel Messi fue el gran protagonista en la victoria 3-1 de Inter Miami sobre Orlando City, resultado que aseguró la clasificación del equipo a la final de la Leagues Cup. Más allá del marcador, la imagen más destacada de la noche fue el emotivo abrazo del astro argentino con sus hijos en la tribuna VIP del Chase Stadium tras su segundo gol, un gesto que reflejó la importancia que tuvo para el astro rosarino poder volver a jugar con Las Garzas tras una molestia física y sus tantos que valieron el pase a la definición del título.

El partido tuvo a Messi como figura central. El delantero de 38 años igualó el marcador para su equipo con un penal ejecutado con precisión y amplió la ventaja con una jugada colectiva junto a Jordi Alba, uno de sus históricos laderos en la etapa en Barcelona. Tras ese segundo gol, a solo dos minutos del final, el número 10 celebró primero con sus compañeros y luego se dirigió al sector del recinto donde lo esperaban sus hijos Thiago, Mateo y Ciro para fundirse en un abrazo.

En las imágenes, se puede ver como el más pequeño es el primero que lo busca para juntarse, al mismo tiempo que detrás de ellos cuatro aparece en escena Antonela Roccuzzo. La esposa del futbolista mostró una gran sonrisa mientras aplaudía una nueva gesta de su pareja. La secuencia del festejo no solo emocionó a los presentes, sino que también recordó el vínculo familiar que el futbolista se dispuso a mostrar desde su llegada a la Major League Soccer. En abril, durante un encuentro ante Los Angeles FC, Messi ya había compartido un momento similar con su familia, marcando el valor sentimental que experimenta en la etapa final de su carrera en los Estados Unidos.

Durante el desarrollo del encuentro, Inter Miami debió remontar un marcador adverso. Orlando City se adelantó en el primer tiempo con un gol de Marco Pasalic, mientras que Messi, tras superar una molestia muscular que lo había mantenido fuera de las canchas, mostró cierta cautela en los primeros minutos. En la segunda mitad, el capitán argentino asumió el liderazgo ofensivo: igualó el partido desde el punto penal tras una falta sobre Tadeo Allende y, a los 88 minutos, protagonizó una jugada de combinación con Alba que culminó en su segundo gol, desatando la euforia en el estadio. El resultado se selló en tiempo de descuento, cuando Luis Suárez asistió a Telasco Segovia para el tercer tanto.

El partido de Lionel Messi ante Orlando City

Messi había jugado solo 56 minutos en el mes (11′ ante Necaxa por la Leagues Cup y 45′ frente a LA Galaxy en la MLS), tras perderse partidos por una molestia muscular. Su regreso como titular fue clave para el equipo, que había caído ante Orlando City en los dos enfrentamientos previos de la temporada.

Una vez que se consumó la clasificación a la final de la Leagues Cup, Messi habló con la cronista de la transmisión oficial y contó sus sensaciones tras el duelo con el clásico rival del Inter Miami. “Quería estar. Desde que volví con Galaxy sentí una molestia y no me sentía cómodo. Me preparé para estar por lo importante que era, con un rival complicado, nos había ganado los dos partidos. En el primer tiempo me sentía con miedo, pero en el segundo tiempo me solté un poco más”, explicó el 10.

El equipo dirigido por Javier Mascherano afronta la Leagues Cup como su última oportunidad de conquistar un título internacional este año, tras las eliminaciones en la Copa de Campeones de la Concacaf y en el Mundial de Clubes. Desde la llegada de Messi en el verano de 2023, el club sumó la Leagues Cup de ese año y el Supporters’ Shield de la MLS en 2024, y ahora busca ampliar su palmarés.

La final se disputará el próximo domingo y representará un nuevo desafío para Messi y sus compañeros, quienes esperan coronar una campaña marcada por el liderazgo del astro argentino. La victoria ante Orlando, con una nueva actuación fantástica de La Pulga, le dio el pase para jugar por un nuevo trofeo ante Seattle Sounders desde las 21 (hora argentina) en el Lumen Field.

El abrazo de Messi con sus hijos (AFP)