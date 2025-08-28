Deportes

El fuerte descargo de la tenista que protagonizó una tensa discusión con su rival en el US Open

Jelena Ostapenko tuvo un rapto de furia tras perder en el Grand Slam ante la estadounidense Taylor Towsend y se defendió de las acusaciones

Guardar

Luego del tenso cruce que protagonizaron las tenistas Jelena Ostapenko y Taylor Towsend en el US Open, una de las protagonistas de la discusión en la pista hizo su descargo en las redes sociales para explicar la escena que se hizo viral y generó el repudio en el Grand Slam que se disputa en Nueva York.

La experimentada Ostapenko, campeona en Roland Garros en 2017, tuvo un rapto de furia contra la estadounidense Towsend, quien le ganó el duelo de Segunda Ronda por 7-5 y 6-1 y trató de irrespetuosa a la tenista local, quien luego le respondió en el saludo protocolar: “Puedes aprender a ser mejor perdedora”. Horas después de este episodio, la oriunda de Letonia hizo un descargo público.

“Cuántos mensajes he recibido diciendo que soy racista. Nunca fui racista en mi vida y respeto a todas las naciones y personas del mundo, para mí no importa de dónde vengas", comenzó Ostapenko en una de sus historias de Instagram. Luego agregó: “Hay algunas reglas en el tenis y, desafortunadamente, cuando la multitud está contigo no puedes usar eso de una manera irrespetuosa hacia tu oponente”.

La tenista de 28 años explicó el motivo de su enfado contra Towsend se debió a una jugada puntual en la que su rival pasó la pelota con roce en la red y no realizó el gesto de disculpas que suelen hacer los deportistas en esos casos. Ese código, según su punto de vista, no fue respetado: “Hay reglas en el tenis que la mayoría de las jugadoras siguen y fue la primera vez que me pasó esto en el circuito. Si juega en su país, no significa que pueda comportarse y hacer lo que quiera. Después del partido, le dije a mi oponente que había sido muy irrespetuosa, ya que tenía una pelota en la red en un momento decisivo y no pidió disculpas, pero su respuesta fue que no tenía por qué disculparse”.

Jelena Ostapenko discutió con su
Jelena Ostapenko discutió con su rival en el US Open (CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Más adelante, Ostapenko detalló otra de las actitudes que adoptó la tenista nacida en Chicago. “Al principio del partido, todas las jugadoras deben empezar a calentar en la línea de fondo. Mi oponente salió y empezó a calentar en la red, lo cual es muy irrespetuoso y va en contra de las reglas de un partido de tenis”.

“Desafortunadamente, para mí, al venir de un país tan pequeño (Letonia) no tengo ese gran apoyo ni la oportunidad de jugar en mi tierra natal. Siempre me encantó jugar en Estados Unidos y en el US Open, pero esta es la primera vez que alguien afronta el partido de una manera tan irrespetuosa. Gracias a todos mis fans por su apoyo. Volveré más fuerte. Situaciones como esa me motivan a trabajar aún más duro”, concluyó Ostapenko.

En cuanto a esta situación, Towsend, de 29 años, explicó en la conferencia de prensa posterior: “Me dijo que no tenía clase, que no tenía educación y que vería qué pasaba cuando saliéramos de Estados Unidos”.

La norteamericana profundizó en la rivalidad que mantiene con la ex número 5 del mundo, quien alcanzó ese puesto en 2018. “Ya le gané en Canadá, fuera de Estados Unidos. Así que, a ver qué más nos dice”, sostuvo. Y cerró: “Quiero decir que así es la competencia. La gente se molesta cuando pierde, Cuando ella estaba jugando bien, no dije nada. Eso sólo muestra clase”.

Temas Relacionados

US OpenTenisJelena OstapenkoTaylor Towsenddeportes-argentina

Últimas Noticias

La sugestiva información sobre Colapinto que potencia sus chances de seguir en la Fórmula 1 en 2026

El piloto argentino está muy involucrado en el desarrollo del nuevo auto. La función especial que cumple. Los detalles

La sugestiva información sobre Colapinto

Francisco Cerúndolo perdió un partido que tenía casi ganado y ya no quedan argentinos en el US Open

El mejor tenista albiceleste del momento cayó en cinco sets ante el suizo Leandro Riedi, después de haberse impuesto en los dos primeros. Con el 3-6, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-2 del europeo sobre el porteño, ya no quedan representantes nacionales en el certamen

Francisco Cerúndolo perdió un partido

River Plate buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina ante Unión: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará meterse entre los mejores ocho de la competencia contra el Tatengue. Desde las 21.15, por TyC Sports

River Plate buscará el pase

Garnacho acordó su traspaso al Chelsea: los detalles de la operación y cuánto dinero recibirá el United

El extremo argentino dejará los Red Devils para jugar en otro de los grandes de la Premier League, donde compartirá equipo con Enzo Fernández

Garnacho acordó su traspaso al

El Mono Burgos volverá a dirigir: el impensado club español que lo contrató

El histórico ayudante del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid será el segundo entrenador del Nuevo Pinto

El Mono Burgos volverá a
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Ataque organizado”: el Ministerio de

“Ataque organizado”: el Ministerio de Seguridad denunció la agresión a la caravana presidencial en Lomas de Zamora

Chicho Serna sufrió un robo en Neuquén: detuvieron a un sospechoso y recuperaron sus pertenencias

Las tortas más famosas de EEUU llegan a Buenos Aires: todo lo que hay que saber sobre el desembarco de The Cheesecake Factory

Qué piensan los jóvenes del trabajo, los estudios y la posibilidad de emigrar

Tras la decisión del Gobierno con los feriados que caen fin de semana, así quedó definido el calendario

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio realizará su primera

Marco Rubio realizará su primera visita oficial a México y Ecuador para reforzar la agenda de seguridad y migración de Estados Unidos

Zelensky afirmó que la próxima semana se definirá el marco de garantías de seguridad para Ucrania

Guía para alojamientos seguros y confiables a la hora de viajar con tu mascota

Un piloto de un avión de combate F-16 murió en Polonia antes de una exhibición militar

El arte argentino conquista Roma con la exposición ‘Affacciati Alla Finestra’ en la Casa Argentina

TELESHOW
El abogado Alejandro Cipolla advirtió

El abogado Alejandro Cipolla advirtió cómo es la situación judicial de L-Gante: “Hasta que no pague, no va a poder salir del país”

Valentina Zenere contó cómo hizo las escenas de sexo de En el Barro: “Tuve una coach de intimidad”

Charlotte Caniggia fue contundente y apuntó contra Wanda Nara: “Decorado”

Marley conmovió a sus seguidores con un tierno video de sus hijos: “Felices 8 meses, mi bebita hermosa”

Mauro Icardi le dedicó un romántico posteo a la China Suárez y estallaron las críticas por una frase que usó