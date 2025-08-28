El fuerte descargo de la tenista que protagonizó una tensa discusión con su rival en el US Open

Luego del tenso cruce que protagonizaron las tenistas Jelena Ostapenko y Taylor Towsend en el US Open, una de las protagonistas de la discusión en la pista hizo su descargo en las redes sociales para explicar la escena que se hizo viral y generó el repudio en el Grand Slam que se disputa en Nueva York.

La experimentada Ostapenko, campeona en Roland Garros en 2017, tuvo un rapto de furia contra la estadounidense Towsend, quien le ganó el duelo de Segunda Ronda por 7-5 y 6-1 y trató de irrespetuosa a la tenista local, quien luego le respondió en el saludo protocolar: “Puedes aprender a ser mejor perdedora”. Horas después de este episodio, la oriunda de Letonia hizo un descargo público.

“Cuántos mensajes he recibido diciendo que soy racista. Nunca fui racista en mi vida y respeto a todas las naciones y personas del mundo, para mí no importa de dónde vengas", comenzó Ostapenko en una de sus historias de Instagram. Luego agregó: “Hay algunas reglas en el tenis y, desafortunadamente, cuando la multitud está contigo no puedes usar eso de una manera irrespetuosa hacia tu oponente”.

La tenista de 28 años explicó el motivo de su enfado contra Towsend se debió a una jugada puntual en la que su rival pasó la pelota con roce en la red y no realizó el gesto de disculpas que suelen hacer los deportistas en esos casos. Ese código, según su punto de vista, no fue respetado: “Hay reglas en el tenis que la mayoría de las jugadoras siguen y fue la primera vez que me pasó esto en el circuito. Si juega en su país, no significa que pueda comportarse y hacer lo que quiera. Después del partido, le dije a mi oponente que había sido muy irrespetuosa, ya que tenía una pelota en la red en un momento decisivo y no pidió disculpas, pero su respuesta fue que no tenía por qué disculparse”.

Jelena Ostapenko discutió con su rival en el US Open (CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Más adelante, Ostapenko detalló otra de las actitudes que adoptó la tenista nacida en Chicago. “Al principio del partido, todas las jugadoras deben empezar a calentar en la línea de fondo. Mi oponente salió y empezó a calentar en la red, lo cual es muy irrespetuoso y va en contra de las reglas de un partido de tenis”.

“Desafortunadamente, para mí, al venir de un país tan pequeño (Letonia) no tengo ese gran apoyo ni la oportunidad de jugar en mi tierra natal. Siempre me encantó jugar en Estados Unidos y en el US Open, pero esta es la primera vez que alguien afronta el partido de una manera tan irrespetuosa. Gracias a todos mis fans por su apoyo. Volveré más fuerte. Situaciones como esa me motivan a trabajar aún más duro”, concluyó Ostapenko.

En cuanto a esta situación, Towsend, de 29 años, explicó en la conferencia de prensa posterior: “Me dijo que no tenía clase, que no tenía educación y que vería qué pasaba cuando saliéramos de Estados Unidos”.

La norteamericana profundizó en la rivalidad que mantiene con la ex número 5 del mundo, quien alcanzó ese puesto en 2018. “Ya le gané en Canadá, fuera de Estados Unidos. Así que, a ver qué más nos dice”, sostuvo. Y cerró: “Quiero decir que así es la competencia. La gente se molesta cuando pierde, Cuando ella estaba jugando bien, no dije nada. Eso sólo muestra clase”.