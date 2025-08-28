Deportes

“Puedes aprender a ser mejor perdedora”: la tensa discusión entre dos tenistas en el US Open

El cruce se dio después del triunfo de Taylor Townsend sobre Jelena Ostapenko. Las imágenes

El US Open entregó un capítulo cargado de tensión. Fue en el encuentro en el que Taylor Townsend logró avanzar a la tercera ronda del Grand Slam de Nueva York. Es que el espectáculo se vio eclipsado por un inquietante episodio que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Tras imponerse frente a Jelena Ostapenko por 7-5 y 6-1, la singlista estadounidense se dirigió a la red para el saludo protocolar, momento en el que la reacción de la tenista de Letonia sorprendió a todos los presentes.

Las imágenes del encuentro mostraron una fuerte discusión cuando concluyó el partido. Fue cuando Ostapenko adoptó una actitud hostil hacia su rival y Townsend le respondió: Puedes aprender a ser mejor perdedora”. Aunque los micrófonos no captaron el intercambio verbal, la propia estadounidense, ubicada en el puesto 139 del ranking WTA, relató posteriormente el contenido de la conversación. Según sus palabras, en la transmisión oficial, su rival la atacó con dureza. “Me dijo que no tenía clase, que no tenía educación y que vería qué pasaba cuando saliéramos de Estados Unidos”, reveló.

Este comentario habría sido el origen de una discusión acalorada entre ambas protagonistas al pie de la cancha, justo después de que Townsend asegurara su lugar en la siguiente fase del certamen.

La reacción del público no se hizo esperar. Los aficionados respaldaron a la tenista local con aplausos, mientras que la actitud de la europea fue recibida con desaprobación y silbidos. En declaraciones en la rueda de prensa, Townsend profundizó en la rivalidad que mantiene con la ex número 5 del mundo, quien alcanzó ese puesto en 2018. “Ya le gané en Canadá, fuera de Estados Unidos. Así que, a ver qué más nos dice”, sostuvo.

Quiero decir que así es la competencia”, comentó la figura local. Y agregó: “La gente se molesta cuando pierde, Cuando ella estaba jugando bien, no dije nada. Eso sólo muestra clase”.

Cuando finalmente dejaron de hablar entre ellas, Townsend se dirigió a las gradas y arengó a la multitud que la apoyaba, agitando su brazo por encima de la cabeza. Y el griterío de los espectadores aumentó de inmediato.

Cabe recordar que la europea ha tenido altercados con otras rivales durante partidos previos, incluyendo en 2021 cuando cayó ante Alja Tomljanovic en Wimbledon. En ese entonces fue acusada de mentir sobre la necesidad de salir de la cancha para una pausa médica a fin de tratar un supuesto problema abdominal.

Recientemente, la estadounidense ascendió al número uno en el ranking de dobles de la WTA. Pero esta es la primera vez que alcanza la tercera ronda en individuales en un torneo de Grand Slam desde 2023.

Ella es la estadounidense con el ranking más bajo en vencer a una ex campeona de Grand Slam en individuales en un Major, desde la recordada victoria de Kristie Ahn ante la propia Ostapenko en el Abierto de Estados Unidos de 2019.

El historial entre ambas suma ya tres duelos. El primero tuvo lugar en el US Open 2018, con victoria para Ostapenko. Los dos antecedentes siguientes, en cambio, han sido favorables a Townsend: en Toronto, el año pasado, y ahora en Nueva York.

