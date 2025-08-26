Deportes

La increíble chance que falló Miguel Borja debajo del arco a los dos minutos del duelo entre River y Lanús

El delantero colombiano tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador en los primeros compases del encuentro

River Plate y Lanús aún se estaban acomodando en el estadio Néstor Díaz Pérez, en un duelo correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, cuando Miguel Ángel Borja falló una oportunidad inmejorable debajo del arco.

Los equipos no habían hecho una declaración de intenciones y se estaban midiendo cuando un error en salida de la defensa del Granate le dejó servido en bandeja un ataque al Millonario. El paraguayo Matías Galarza Fonda desbordó por la banda izquierda y sacó un centro al corazón del área, justo donde esperaba el delantero colombiano, dado que la última línea del elenco local nada había podido hacer para despejar el balón.

Fue en ese instante cuando el Colibrí quedó solo frente al arco, pero no pudo establecer el primer tanto de la noche en el sur del Gran Buenos Aires, puesto que la pelota le quedó un poco alta y, cuando puso la pierna para mandarla a la red, el contacto fue defectuoso y el tiro resultó desviado.

Borja en acción, en los primeros minutos del encuentro (Fotobaires)

De inmediato, según indicó el periodista Gustavo Yarroch, Marcelo Gallardo se lamentó por la increíble oportunidad que malogró Borja y, ante la incredulidad, se acercó a la zona del banco de suplentes presuntamente para revisar la jugada nuevamente.

Durante la primera mitad, ambos equipos generaron situaciones de peligro, aunque la falta de precisión en la definición y las intervenciones de los arqueros mantuvieron el marcador en cero. Luego de la chance fallada por Borja, Sasha Marcich envió un centro al área chica que fue desviado, pero Franco Armani reaccionó a tiempo para controlar el balón y evitar la caída de su valla.

La respuesta de River llegó a través de Juan Cruz Meza, quien desbordó por la banda derecha y asistió a Galarza. El mediocampista paraguayo remató forzado y desviado, desaprovechando una ocasión para abrir el marcador. En el minuto 20, Galoppo intentó sorprender con un disparo de volea tras una serie de rebotes en el área rival, pero el remate se fue lejos del arco.

En los minutos finales del primer tiempo, el Granate generó una doble oportunidad: Marcelino Moreno remató dentro del área y exigió una atajada de Armani, mientras que en el rebote Sasha Marcich disparó por encima del travesaño. Antes del descanso, Losada intervino nuevamente para quedarse con una pelota suelta tras un intento fallido de Juan Portillo para River.

Borja, quien salió en el entretiempo, no convierte desde el 13 de julio en la victoria por 3-1 frente a Platense, en el debut del Torneo Clausura. En total, desde su llegada en 2022, el atacante cafetero lleva disputados 147 partidos, incluido este, con la camiseta de La Banda.

La cantidad de goles que lleva durante esos encuentros son 61, con el agregado de haber brindado 10 asistencias. Bajo la conducción del Muñeco Gallardo, en sus dos etapas, el delantero aportó 22 gritos y 5 pases gol.

Por lo tanto, su época más fructífera con la camiseta de River la encontró con Martín Demichelis, dado que jugó 70 partidos con 49 conquistas y asistió en otras 5 a sus compañeros.

