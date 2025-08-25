Deportes

River Plate visitará a Lanús con el objetivo de seguir en la cima de su zona en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El equipo de Gallardo viene de avanzar en la Libertadores y se enfrentará al Granate en la Fortaleza. Transmite ESPN Premium a las 21.15

Guardar
16:17 hsHoy

Los citados por Gallardo para el duelo ante Lanús con ausencias:

Marcos Acuña, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Paulo Díaz no fueron convocados por el Muñeco para la visita a la Fortaleza.

Los concentrados de River para
Los concentrados de River para enfrentar a Lanús
15:36 hsHoy

Posibles formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montieli, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

15:31 hsHoy

A qué hora jugarán Lanús-River:

El duelo, que contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, comenzará a las 21.15 y se podrá seguir por la pantalla de ESPN Premium.

15:26 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido que protagonizarán River Plate y Lanús por la fecha 6 del Torneo Clausura.

River Plate buscará seguir en
River Plate buscará seguir en la cima de su zona en el Torneo Clausura (REUTERS/Rodrigo Valle)

Temas Relacionados

River PlateLanúsTorneo Clausura 2025Liga Profesionaldeportes-argentina

Últimas noticias

El álbum de las vacaciones de los pilotos de la Fórmula 1: yates de lujo, playas paradisíacas y otros deportes

Durante el receso, los corredores de la Máxima aprovecharon para disfrutar de los días de descanso

El álbum de las vacaciones

Stefano Di Carlo lanzó su candidatura a presidente de River Plate con el resplado de Brito y D’Onofrio: sus tres grandes desafíos

La fórmula de Filosofía River la completan Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty

Stefano Di Carlo lanzó su

Dolor en San Lorenzo por la muerte de un jugador de 15 años de las divisiones inferiores

Valentino Guzmán Zanni falleció este lunes luego de luchar contra una larga enfermedad. El club dispuso tres días de duelo

Dolor en San Lorenzo por

Una jugadora de Independiente decidió dejar el club tras los incidentes en el partido por Copa Sudamericana: “No puedo estar en este equipo”

Emily Muñoz, con pasado en la U de Chile y que integraba el plantel de futsal, optó por irse de la institución de Avellaneda

Una jugadora de Independiente decidió

El ataque de furia de Medvedev en el US Open: del fuerte cruce con el juez de silla por un fotógrafo a destrozar su raqueta

El ruso quedó eliminado en la primera ronda del último Grand Slam contra el francés Bonzi y estalló contra todos

El ataque de furia de

ÚLTIMAS NOTICIAS

Horror y misterio en San

Horror y misterio en San Antonio de Areco: la mujer habría sido asesinada fuera del auto donde aparecieron los cuerpos

Un cuadro robado por los nazis reapareció en una casa de Argentina

Damasco: propiedades y valor nutricional

La dieta mediterránea reduce el riesgo de demencia en personas con predisposición genética

Homo Argentum, un éxito desde su estreno: superó el millón de espectadores en 11 días

INFOBAE AMÉRICA

Todos los partidos de la

Todos los partidos de la MLB este 25 de agosto: horarios y estadios

Tras del fracaso de su primera convocatoria, el régimen de Maduro llamó a una nueva jornada de alistamiento militar

Waymo obtiene luz verde para sus taxis autónomos en Nueva York; así funciona el periodo de prueba

La confesión de Britney Spears sobre Sam Asghari y su “distracción” ante la ausencia de sus hijos

El lado oscuro de la curiosidad humana: cómo lo prohibido atrae a las personas, según un experto en comportamiento

DEPORTES

El álbum de las vacaciones

El álbum de las vacaciones de los pilotos de la Fórmula 1: yates de lujo, playas paradisíacas y otros deportes

Stefano Di Carlo lanzó su candidatura a presidente de River Plate con el resplado de Brito y D’Onofrio: sus tres grandes desafíos

Dolor en San Lorenzo por la muerte de un jugador de 15 años de las divisiones inferiores

Una jugadora de Independiente decidió dejar el club tras los incidentes en el partido por Copa Sudamericana: “No puedo estar en este equipo”

El ataque de furia de Medvedev en el US Open: del fuerte cruce con el juez de silla por un fotógrafo a destrozar su raqueta