River Plate visitará a Lanús con el objetivo de seguir en la cima de su zona en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Los citados por Gallardo para el duelo ante Lanús con ausencias:
Marcos Acuña, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Paulo Díaz no fueron convocados por el Muñeco para la visita a la Fortaleza.
Posibles formaciones:
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montieli, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
A qué hora jugarán Lanús-River:
El duelo, que contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, comenzará a las 21.15 y se podrá seguir por la pantalla de ESPN Premium.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido que protagonizarán River Plate y Lanús por la fecha 6 del Torneo Clausura.