“Vayas donde vayas huele a marihuana”: la llamativa confesión de una figura que participa en el US Open

Casper Ruud se quejó del olor a marihuana en el US Open (Mike Frey-Imagn Images)

El comentario de Casper Ruud sobre el ambiente en las pistas del US Open ha reavivado un debate que ya había surgido en ediciones anteriores del torneo. El tenista noruego, reciente finalista del certamen mixto, describió en una entrevista con un medio de su país la experiencia de competir en Nueva York: “Vayas donde vayas huele a marihuana y eso también se traslada a las pistas de tenis. Hay que aceptarlo, pero no es que sea mi olor favorito”, afirmó, aludiendo a una situación que, según él, forma parte del día a día en la ciudad y en el propio evento.

“Creo que es molesto estar en el campo y que alguien fume un porro. No es divertido para los jugadores estar cansados y al mismo tiempo tener que inhalar el olor. No podemos hacer nada al respecto a menos que se modifique la ley, pero dudo que eso suceda”, sentenció el noruego.

La percepción de Ruud no es aislada. Dos años atrás, durante un partido en la cancha 17 del complejo de Flushing Meadows, la jugadora griega Maria Sakkari manifestó su incomodidad por el intenso aroma a cannabis, llegando a expresar su malestar a la juez de silla. La ubicación de esa pista, contigua al Corona Park, parece favorecer la llegada de olores provenientes del exterior. Sakkari fue contundente al explicar su impresión: “Creo que era hierba (marihuana) y que el olor venía del parque”.

Ruud afrontará la primera ronda del US Open frente a Sebatian Ofner (REUTERS/Mike Segar)

La situación fue confirmada por la tenista Rebeka Masarova, quien compartió su propia experiencia en ese mismo escenario: “En 2021 jugué en esa pista con Svitolina y ya olía, lo que pasa es que no me afectó de manera negativa”. Estas declaraciones ilustran que la presencia de olor a marihuana en las instalaciones del torneo no es un fenómeno reciente ni exclusivo de un solo partido.

En aquella ocasión, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) realizó una investigación para determinar el origen del aroma denunciado por la tenista y, según el portavoz Chris Widmaier “no se encontró prueba de que alguien estuvo fumando”, en las instalaciones del estadio, por lo que confirmaron que el olor provenía de las adyacencias.

El contexto legal en Nueva York ha cambiado desde 2022, cuando se autorizó el consumo recreativo de marihuana en la ciudad. Esta normativa ha tenido un impacto directo en la atmósfera de eventos multitudinarios como el US Open, donde la proximidad de los recintos deportivos a espacios públicos como el Corona Park facilita la llegada de olores ajenos a la competición.

Las quejas de los jugadores, tanto de Ruud como de Sakkari y Masarova, ponen de manifiesto un aspecto singular de la experiencia en el Abierto de los Estados Unidos, donde el entorno urbano y las nuevas regulaciones influyen en las condiciones de juego de una manera poco habitual en otros torneos del circuito.

En cuanto al certamen de este año, Ruud, 12° preclasificado, deberá enfrentarse ante el austríaco Sebastian Ofner, en el Louis Armstrong Stadium, por la primera ronda del Grand Slam.