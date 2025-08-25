Deportes

“Vayas donde vayas huele a marihuana”: la llamativa confesión de una figura que participa en el US Open

El tenista noruego habló sobre el particular aroma que se siente en las pistas del Abierto de Estados Unidos

Guardar
Casper Ruud se quejó del
Casper Ruud se quejó del olor a marihuana en el US Open (Mike Frey-Imagn Images)

El comentario de Casper Ruud sobre el ambiente en las pistas del US Open ha reavivado un debate que ya había surgido en ediciones anteriores del torneo. El tenista noruego, reciente finalista del certamen mixto, describió en una entrevista con un medio de su país la experiencia de competir en Nueva York: “Vayas donde vayas huele a marihuana y eso también se traslada a las pistas de tenis. Hay que aceptarlo, pero no es que sea mi olor favorito”, afirmó, aludiendo a una situación que, según él, forma parte del día a día en la ciudad y en el propio evento.

“Creo que es molesto estar en el campo y que alguien fume un porro. No es divertido para los jugadores estar cansados y al mismo tiempo tener que inhalar el olor. No podemos hacer nada al respecto a menos que se modifique la ley, pero dudo que eso suceda”, sentenció el noruego.

La percepción de Ruud no es aislada. Dos años atrás, durante un partido en la cancha 17 del complejo de Flushing Meadows, la jugadora griega Maria Sakkari manifestó su incomodidad por el intenso aroma a cannabis, llegando a expresar su malestar a la juez de silla. La ubicación de esa pista, contigua al Corona Park, parece favorecer la llegada de olores provenientes del exterior. Sakkari fue contundente al explicar su impresión: “Creo que era hierba (marihuana) y que el olor venía del parque”.

Ruud afrontará la primera ronda
Ruud afrontará la primera ronda del US Open frente a Sebatian Ofner (REUTERS/Mike Segar)

La situación fue confirmada por la tenista Rebeka Masarova, quien compartió su propia experiencia en ese mismo escenario: “En 2021 jugué en esa pista con Svitolina y ya olía, lo que pasa es que no me afectó de manera negativa”. Estas declaraciones ilustran que la presencia de olor a marihuana en las instalaciones del torneo no es un fenómeno reciente ni exclusivo de un solo partido.

En aquella ocasión, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) realizó una investigación para determinar el origen del aroma denunciado por la tenista y, según el portavoz Chris Widmaier “no se encontró prueba de que alguien estuvo fumando”, en las instalaciones del estadio, por lo que confirmaron que el olor provenía de las adyacencias.

El contexto legal en Nueva York ha cambiado desde 2022, cuando se autorizó el consumo recreativo de marihuana en la ciudad. Esta normativa ha tenido un impacto directo en la atmósfera de eventos multitudinarios como el US Open, donde la proximidad de los recintos deportivos a espacios públicos como el Corona Park facilita la llegada de olores ajenos a la competición.

Las quejas de los jugadores, tanto de Ruud como de Sakkari y Masarova, ponen de manifiesto un aspecto singular de la experiencia en el Abierto de los Estados Unidos, donde el entorno urbano y las nuevas regulaciones influyen en las condiciones de juego de una manera poco habitual en otros torneos del circuito.

En cuanto al certamen de este año, Ruud, 12° preclasificado, deberá enfrentarse ante el austríaco Sebastian Ofner, en el Louis Armstrong Stadium, por la primera ronda del Grand Slam.

Temas Relacionados

Casper RuudUS Opendeportes-argentina

Últimas Noticias

Ramón Díaz renunció como DT de Olimpia de Paraguay tras apenas siete partidos: “Somos los únicos responsables”

Tras la derrota ante General Caballero por 2 a 0, el ex River y San Lorenzo decidió dar un paso al costado junto a su hijo Emiliano. Curiosamente, esta semana habían incorporado a un analista de videos al cuerpo técnico

Ramón Díaz renunció como DT

Qué dijo Cavani tras romper con su sequía en Boca ante Banfield y el llamado de Riquelme en pleno campo de juego

El delantero uruguayo marcó el segundo tanto con el que el Xeneize se impuso 2-0 en La Bombonera

Qué dijo Cavani tras romper

La lupa sobre los goles que le dieron el triunfo a Boca: el aporte clave de Paredes y las rachas quebradas por Merentiel y Cavani

El volante de la selección argentina fue vital en las dos conquistas ante Banfield. Y los delanteros le pusieron punto final a la sequía

La lupa sobre los goles

Con 8 ausencias de peso y el regreso de Maxi Salas, los concentrados de River para el duelo ante Lanús por el Clausura

Gallardo decidió preservar a varios de sus titulares pensando en el duelo por la Copa Argentina del jueves ante Unión

Con 8 ausencias de peso

Tomás Etcheverry se impuso en el duelo entre argentinos del primer día del US Open

El platense se impuso en sets corridos ante Camilo Ugo Carabelli: fue 6-3, 6-2 y 6-0. En la próxima instancia, se medirá ante el checo Jiri Lekecka

Tomás Etcheverry se impuso en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hay video, pero no denuncia:

Hay video, pero no denuncia: los atropelló tras una discusión frente a un after clandestino en Córdoba

Misterio en las afueras de San Antonio de Areco tras el hallazgo una pareja muerta en un auto abandonado

Coimas en la ANDIS: citan a indagatoria al jefe de Seguridad de Nordelta por ayudar a escapar a uno de los dueños de Suizo Argentina

Atacó a balazos a su pareja y, creyendo que la había matado, se disparó: ambos están internados

Según un estudio, la industria cayó 0,8% en julio, pero acumula una mejora del 2,9% en el año

INFOBAE AMÉRICA
“Por favor, “gracias”, “buenos días”:

“Por favor, “gracias”, “buenos días”: las nuevas reglas para los alumnos en El Salvador anunciadas por el gobierno de Bukele

Duro golpe al narcotráfico: con el apoyo de EEUU, la Armada de Ecuador incautó más de diez toneladas de cocaína en altamar

Tensión en Israel: al menos dos palestinos sospechosos de planear un ataque terrorista fueron arrestados en Tel Aviv

Las conversaciones de paz en Ucrania conducen al Donbás

Francia llamó a consultas al embajador de EEUU tras denunciar falta de acciones del Gobierno contra el antisemitismo

TELESHOW
La angustia de Nicolás Vázquez,

La angustia de Nicolás Vázquez, separado de Gimena Accardi: “Dicen que tuvo un ataque de llanto en el camarín”

El domingo de Nicole Neumann en el autódromo con Manu Urcera: de botas y vestido acompañada por sus hijos

Juana Viale contó el problema de salud por el que casi no pudo hacer su programa: “Estuve en cama durante una semana”

Un misterio: ¿quién destruyó la casa de L-Gante?

Las fotos del cumpleaños de Azul, la hija de Dalma Maradona: la fiesta de My Little Pony que organizó Claudia Villafañe