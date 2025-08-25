Una jugadora de Independiente decidió dejar el club tras los incidentes en el partido por Copa Sudamericana: “No puedo estar en este equipo”

Emily Muñoz, la jugadora que abandonó el plantel del futsal de Independiente (@cai40x20fem)

La noche del miércoles en el Estadio Libertadores de América quedó marcada por enfrentamientos entre hinchadas que derivaron en destrozos, detenidos y varios heridos de gravedad. El episodio entre Independiente y Universidad de Chile, que obligó a cancelar el encuentro por los octavos de final de la Copa Sudamericana, generó un fuerte impacto en el ambiente deportivo y, en particular, en el plantel femenino de futsal del club: Emily Muñoz, jugadora chilena del plantel, decidió abandonar la institución después de los hechos ocurridos.

La futbolista, de 23 años y con experiencia en la Selección de Chile de Futsal, había dejado la U de Chile para sumarse al equipo de Avellaneda a principios de año. Sin embargo, los violentos hechos vividos en el estadio del Rojo la llevaron a replantear su futuro inmediato, por lo que optó por rescindir su contrato y regresar a Chile, país donde se formó futbolísticamente y al que considera su hogar.

En diálogo con el portal Red Gol, la deportista relató cómo la tragedia la llevó a tomar una decisión drástica: “Me dije a mí misma, ‘no puedo estar en este equipo’”. Allí, contó cómo vivió los momentos de los tristes sucesos durante la noche del miércoles entre las parcialidades de Independiente y Universidad de Chile.

Antes de recalar en Independiente, Muñoz vistió la camiseta de la U de Chile (@emy_maylyn4)

“Estaba conversando con mis compañeras, un tema de mi equipo, y mi polola me llamó. Ahí me contó y la verdad es que quedé golpeada con la tragedia, muy mal, angustiada por los cabros”, reveló Emily Muñoz.

La reacción de la jugadora que se desempeña de ala fue inmediata. Al día siguiente, se comunicó con la dirigencia de Independiente para expresar su decisión de marcharse. Según relató, “hablé con el dirigente de Independiente y lo entendió, porque no quería que yo estuviera en un lugar donde no quería”. Antes de partir, Muñoz se despidió de sus compañeras, con quienes había formado un grupo unido, aunque reconoció que “lo que sucedió es más grande” que cualquier vínculo deportivo.

Ya de regreso en su país natal, la futbolista reafirmó su vínculo con la Universidad de Chile, institución en la que supo jugar a lo largo de su vida y a la que definió como su casa. “La U es mi familia”, expresó, dejando en claro que su decisión responde a una convicción personal y a la necesidad de priorizar su bienestar emocional tras los episodios de violencia que sacudieron el fútbol sudamericano.

Emily Muñoz jugó para la selección chilena de futsal (@emy_maylyn4)

En las últimas horas, a la espera del veredicto por parte de Conmebol para decidir el resultado final del encuentro por Copa Sudamericana, Independiente lanzó un comunicado oficial en el que confirmó que 25 personas que participaron de los incidentes fueron identificadas.

“El Club Atlético Independiente informa que, gracias a la información aportada por nuestra institución y al trabajo conjunto con la A.Pre.Vi.De, ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia ocurridos en nuestro estadio durante el partido del pasado miércoles”, remarca el comunicado del Rojo.

En este mismo, la dirigencia del elenco de Avellaneda remarcó que las fuerzas de seguridad ya están al tanto de esto y que se realizarán los operativos correspondientes para su detención, al mismo tiempo de que cada uno será sancionado como corresponda. “Serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelva a pisar una cancha de fútbol”, afirma el comunicado.

Por su parte, la Comisión Directiva del club puntualizó en su compromiso por esclarecer lo sucedido en la noche del miércoles. “No habrá excepciones ni privilegios: quien eligió la violencia, eligió ponerse en contra de Independiente”, aseguran. Cabe recordar que las autoridades optaron por postergar el encuentro entre el Rojo y Platense, correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura, que se iba a disputar en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

El comunicado de Independiente sobre los barras identificados tras los hechos de violencia generados ante la U de Chile por la Copa Sudamericana