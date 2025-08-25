Deportes

Una jugadora de Independiente decidió dejar el club tras los incidentes en el partido por Copa Sudamericana: “No puedo estar en este equipo”

Emily Muñoz, con pasado en la U de Chile y que integraba el plantel de futsal, optó por irse de la institución de Avellaneda

Guardar
Emily Muñoz, la jugadora que
Emily Muñoz, la jugadora que abandonó el plantel del futsal de Independiente (@cai40x20fem)

La noche del miércoles en el Estadio Libertadores de América quedó marcada por enfrentamientos entre hinchadas que derivaron en destrozos, detenidos y varios heridos de gravedad. El episodio entre Independiente y Universidad de Chile, que obligó a cancelar el encuentro por los octavos de final de la Copa Sudamericana, generó un fuerte impacto en el ambiente deportivo y, en particular, en el plantel femenino de futsal del club: Emily Muñoz, jugadora chilena del plantel, decidió abandonar la institución después de los hechos ocurridos.

La futbolista, de 23 años y con experiencia en la Selección de Chile de Futsal, había dejado la U de Chile para sumarse al equipo de Avellaneda a principios de año. Sin embargo, los violentos hechos vividos en el estadio del Rojo la llevaron a replantear su futuro inmediato, por lo que optó por rescindir su contrato y regresar a Chile, país donde se formó futbolísticamente y al que considera su hogar.

En diálogo con el portal Red Gol, la deportista relató cómo la tragedia la llevó a tomar una decisión drástica: “Me dije a mí misma, ‘no puedo estar en este equipo’”. Allí, contó cómo vivió los momentos de los tristes sucesos durante la noche del miércoles entre las parcialidades de Independiente y Universidad de Chile.

Antes de recalar en Independiente,
Antes de recalar en Independiente, Muñoz vistió la camiseta de la U de Chile (@emy_maylyn4)

“Estaba conversando con mis compañeras, un tema de mi equipo, y mi polola me llamó. Ahí me contó y la verdad es que quedé golpeada con la tragedia, muy mal, angustiada por los cabros”, reveló Emily Muñoz.

La reacción de la jugadora que se desempeña de ala fue inmediata. Al día siguiente, se comunicó con la dirigencia de Independiente para expresar su decisión de marcharse. Según relató, “hablé con el dirigente de Independiente y lo entendió, porque no quería que yo estuviera en un lugar donde no quería”. Antes de partir, Muñoz se despidió de sus compañeras, con quienes había formado un grupo unido, aunque reconoció que “lo que sucedió es más grande” que cualquier vínculo deportivo.

Ya de regreso en su país natal, la futbolista reafirmó su vínculo con la Universidad de Chile, institución en la que supo jugar a lo largo de su vida y a la que definió como su casa. “La U es mi familia”, expresó, dejando en claro que su decisión responde a una convicción personal y a la necesidad de priorizar su bienestar emocional tras los episodios de violencia que sacudieron el fútbol sudamericano.

Emily Muñoz jugó para la
Emily Muñoz jugó para la selección chilena de futsal (@emy_maylyn4)

En las últimas horas, a la espera del veredicto por parte de Conmebol para decidir el resultado final del encuentro por Copa Sudamericana, Independiente lanzó un comunicado oficial en el que confirmó que 25 personas que participaron de los incidentes fueron identificadas.

“El Club Atlético Independiente informa que, gracias a la información aportada por nuestra institución y al trabajo conjunto con la A.Pre.Vi.De, ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia ocurridos en nuestro estadio durante el partido del pasado miércoles”, remarca el comunicado del Rojo.

En este mismo, la dirigencia del elenco de Avellaneda remarcó que las fuerzas de seguridad ya están al tanto de esto y que se realizarán los operativos correspondientes para su detención, al mismo tiempo de que cada uno será sancionado como corresponda. “Serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelva a pisar una cancha de fútbol”, afirma el comunicado.

Por su parte, la Comisión Directiva del club puntualizó en su compromiso por esclarecer lo sucedido en la noche del miércoles. “No habrá excepciones ni privilegios: quien eligió la violencia, eligió ponerse en contra de Independiente”, aseguran. Cabe recordar que las autoridades optaron por postergar el encuentro entre el Rojo y Platense, correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura, que se iba a disputar en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

El comunicado de Independiente sobre
El comunicado de Independiente sobre los barras identificados tras los hechos de violencia generados ante la U de Chile por la Copa Sudamericana

Temas Relacionados

IndependienteUniversidad de ChileEmily MuñozCopa SudamericanaConmeboldeportes-argentinaEstadio Libertadores de AméricaFutsal

Últimas Noticias

El ataque de furia de Medvedev en el US Open: del fuerte cruce con el juez de silla por un fotógrafo a destrozar su raqueta

El ruso quedó eliminado en la primera ronda del último Grand Slam contra el francés Bonzi y estalló contra todos

El ataque de furia de

Estaba por patear un penal clave para su equipo, el árbitro lo molestó y erró el disparo: “Eso fue lo que me enfureció”

Bruno Fernandes falló el tiro desde los 12 pasos en el empate del Manchester United, que sigue sin ganar en la Premier League

Estaba por patear un penal

Los 10 tenistas mejores pagos del mundo en 2025, según Forbes

Alcaraz y Sinner lideran la lista de ingresos, mientras jóvenes promesas y figuras femeninas consolidan su poder económico dentro y fuera de la cancha

Los 10 tenistas mejores pagos

“Román me llamó”: Cavani contó su charla con Riquelme en pleno campo de juego tras el triunfo de Boca Juniors ante Banfield

El delantero uruguayo anotó en el 2-0 del Xeneize en la Bombonera y se comunicó con el presidente del club

“Román me llamó”: Cavani contó

El saludo de Lamine Yamal a Nicki Nicole por su cumpleaños 25: los detalles que alimentan los rumores de romance

La estrella del Barcelona publicó una foto juntos en medio de la celebración de la cantante argentina

El saludo de Lamine Yamal
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por primera vez, realizaron un

Por primera vez, realizaron un trasplante de pulmón de cerdo en un paciente de 39 años

Mercados: caen fuerte las acciones y bonos argentinos en el inicio de una nueva semana complicada para el Gobierno

Narcomenudeo: secuestraron drogas y detuvieron a 7 personas en un operativo en Rosario

Sorpresa en Morón: fueron a desmantelar un búnker narco y se encontraron con un arsenal de armas de guerra

Boom inmobiliario: la compraventa de inmuebles con crédito en CABA subió más de 500% interanual en julio

INFOBAE AMÉRICA
Crecen las acusaciones en la

Crecen las acusaciones en la izquierda boliviana: Evo Morales responsabilizó a Garcia Linera por haber “arruinado” a su antiguo delfín

Por primera vez, realizaron un trasplante de pulmón de cerdo en un paciente de 39 años

A horas de reunirse con le presidente Lee Jae Myung, Trump dijo que no permitirá una “purga o revolución” en Corea del Sur

Computación cuántica modular: cómo funciona el sistema que promete crecer pieza por pieza

Descubren tres nuevas especies extintas de marsupiales con dentadura de martillo

TELESHOW
La reacción de Emilia Attias

La reacción de Emilia Attias en vivo cuando le preguntaron por la nueva relación del Turco Naim

Los hijos de la China Suárez en viaje a Turquía: acuerdos, afectos y un destino compartido

Lali Espósito impactó con un vestido rojo furioso en La Voz Argentina y enloqueció las redes: “Hoy atendemos al demonio”

Noelia Marzol contó cómo superó la fuerte crisis con su marido: “Con Rami me voy a quedar hasta que sea viejita”

Nicki Nicole celebró sus 25 años junto a Lamine Yamal: la foto que confirma la relación