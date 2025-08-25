El saludo de Lamine Yamal a Nicki Nicole por su cumpleaños 25: los detalles que alimentan los rumores de romance

El saludo de Lamine Yamal a Nicki Nicole por su cumpleaños

Las especulaciones sobre una posible relación entre Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona, y la cantante argentina Nicki Nicole cobraron fuerza en los últimos días, impulsadas por publicaciones en redes sociales y apariciones públicas que captaron la atención de sus fanáticos. Aunque ninguno de los protagonistas confirmó oficialmente un vínculo sentimental, la sucesión de coincidencias y gestos compartidos alimentan el interés y la conversación en torno a ambos.

En las últimas horas, fue el propio futbolista el que sumó un nuevo capítulo a la novela del romance que tendrían él y la cantante. Esto sucedió hoy cuando Yamal publicó una foto en la que aparece junto a Nicole, ambos sonrientes frente a una torta, en lo que se interpreta como la celebración del 25 cumpleaños de la artista.

En la postal se pueden apreciar dos emojis que usó el delantero de la selección de España (una torta y dos corazones) para saludar a la cantante por el aniversario de su natalicio (25 de agosto de 2000), además de la decoración que tiene el espacio donde eligieron posar para el flash. Allí se pueden ver pétalos de rosas alrededor del pastel, lo mismo que un ramo cerca de la cantante argentina. Además, hay tres globos con forma de corazón detrás de la figura de la última gran aparición del fútbol mundial, que tomó de la cadena a la estrella de la música.

El pasado sábado, el nuevo número 10 del equipo de Hanski Flick jugó todo el partido en la dramática victoria del Barcelona, que logró dar vuelta el resultado y tras estar 0-2 en el marcador, venció al Levante como visitante (3-2) por La Liga. Si bien no convirtió, su presencia sirvió para que los catalanes se lleven una nueva victoria en el arranque de la liga española.

La imagen de Lamine junto a Nicki rápidamente circuló en redes sociales y se sumó a una serie de interacciones públicas que mantienen viva la atención sobre la posible relación. En los últimos días, ambos compartieron en sus perfiles una captura de pantalla del videojuego Mario Kart, en la que se evidenciaba que habían pasado tiempo juntos. Yamal acompañó la imagen con la frase “Roy siempre gana” y un emoji, mientras que Nicole publicó la misma foto, aunque ocultó el nombre del personaje ganador y destacó su propio usuario, “Peach de oro rosa”, junto a la frase “Soy la mejor” y varios emojis de ojos enamorados. Estos gestos intensificaron los rumores de romance entre las figuras de la música y el fútbol.

Las señales de cercanía entre el futbolista y la cantante no se limitan a las redes sociales. A principios de agosto, periodistas de espectáculos informaron que ambos habían sido vistos juntos en una discoteca, e incluso se mencionó un supuesto beso entre ellos. Tras la primera jornada de la liga española, nuevas imágenes los mostraron paseando por las calles de Mónaco, lo que reforzó la percepción de un vínculo más allá de la amistad. Además, la presencia de Nicole en uno de los partidos recientes del equipo culé con una camiseta personalizada con el nombre de Yamal y sentada entre familiares y amigos del jugador, fue interpretada por muchos como una muestra de apoyo y cercanía de parte de la compositora.

Las fotos en el yate que compartieron Lamine Yamal y Nicki Nicole

A pesar de la creciente atención mediática, ni Lamine Yamal ni Nicki Nicole realizaron declaraciones públicas que confirmen o desmientan la existencia de una relación sentimental. El entorno familiar del futbolista, en particular su padre, optó por mantener la privacidad y evitar alimentar las especulaciones. “Estas cosas son tonterías, son cosas de niños. Yo voy a estar mirando con quién está saliendo... No. La gente se merece un poco de privacidad. No voy a estar detrás de mi hijo como un sapo”, expresó Mounir Nasraoui ante los medios, dejando claro que no tiene intención de comentar sobre la vida personal de su hijo.

Uno de los escenarios que más contribuyó a la danza de rumores fue su aparición en el hotel The Maybourne Riviera, en el Principado. Fotografías y videos publicados por ambos en sus redes sociales mostraron detalles coincidentes en la decoración y el mobiliario del lujoso establecimiento, lo que llevó a muchos a concluir que compartieron estancia en el mismo lugar. Imágenes de la mesa en la que aparentemente compartieron un momento, así como ambientes del hotel reconocibles en los perfiles de ambos, sirvieron de base para nuevas especulaciones.

El periodista español Javi Hoyos Martínez analizó estas publicaciones y destacó que la imagen compartida por Yamal permitía identificar claramente el entorno del hotel, gracias a la especificidad del mobiliario y la decoración. Según el periodista, la coincidencia de elementos como un cuadro y el cabecero marrón de una cama en los videos de ambos reforzaba la hipótesis de que compartieron espacio en el mismo alojamiento. A este conjunto de indicios se sumó la observación de que la cantante argentina llevaba un collar que previamente se había visto en el futbolista, detalle que fue señalado como un posible símbolo de cercanía entre ambos.

La cobertura de estos hechos por parte de medios y portales de espectáculos en España reforzaron una posible escapada romántica en la Costa Azul, aunque la falta de confirmación oficial mantiene la historia en el terreno de la especulación.

Una postal de Lamine Yamal durante el triunfo del Barcelona ante el Levante (REUTERS/Pablo Morano)