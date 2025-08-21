Deportes

Las impensadas declaraciones del padre de Lamine Yamal sobre el vínculo de su hijo con Nicki Nicole: “No sé quién es”

Mounir Nasraoui buscó minimizar los rumores de noviazgo y sus opiniones generaron revuelo: “Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí”

Lamine Yamal, Nicki Nicole y
Lamine Yamal, Nicki Nicole y el padre del futbolista

La vida privada de Lamine Yamal, joven promesa del fútbol, ha vuelto a captar la atención pública tras la celebración de su 18 cumpleaños en Barcelona. Los rumores sobre una posible relación sentimental con la cantante Nicki Nicole han cobrado fuerza en las últimas semanas, alimentados por varias apariciones juntos y la ausencia de declaraciones oficiales por parte de los protagonistas. Mientras la especulación crece, el padre del futbolista ha optado por desmarcarse de la polémica y dejar una sentencia llamativa sobre la artista.

Las conjeturas sobre el vínculo entre Yamal y Nicki Nicole surgieron tras la exclusiva fiesta de cumpleaños en Barcelona del jugador, celebrada a mediados de julio. Entre los invitados se destacó la presencia de la argentina, reconocida figura de la música urbana, quien está próxima a cumplir 25 años. La asistencia de la rosarina a la celebración no pasó desapercibida y sirvió como punto de partida para las especulaciones sobre una posible relación entre ambos.

Pocos días después, la atención mediática se intensificó cuando ambos fueron vistos en Mónaco, donde, según diversas fuentes, compartieron momentos en actitud cercana. Incluso, dejaron constancia de que se encontraban en el mismo lugar: un exclusivo yate en el Mediterráneo. Este viaje, considerado por algunos como una escapada romántica, contribuyó a alimentar los rumores sobre la naturaleza de su relación.

La presencia de Nicki Nicole en el Trofeo Joan Gamper, donde el FC Barcelona se enfrentó al Como italiano, añadió un nuevo capítulo a la historia. La cantante acudió al estadio luciendo la camiseta de Yamal y acompañada por su amigo Bizarrap, otro referente de la música urbana. Durante el encuentro, alentó con entusiasmo al futbolista, lo que fue interpretado por algunos asistentes como una muestra de apoyo personal más allá del ámbito profesional.

(Photo © 2025 Emilio Utrabo/The
(Photo © 2025 Emilio Utrabo/The Grosby Group) Yamal y Nicole, de regreso en España tras pasar unos días en Mónaco

En medio de la creciente atención mediática, Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, decidió tomar distancia de los rumores. Consultado por Europress sobre la supuesta relación de su hijo con la cantante argentina, el siempre polémico Nasraoui sorprendió con sus declaraciones: “No sé quién es. No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida”.

El padre de la estrella de la selección de España también restó importancia a los rumores sobre la supuesta relación, calificándolos como “cosas de niños” y reclamando respeto por la privacidad de su hijo. “Yo voy a estar viendo a mi hijo, con quién está saliendo, con... Por favor, tío, un poco de privacidad se merece la gente también. Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo”, añadió.

Ante las informaciones que sugerían que el futbolista tendría una foto de Nicki Nicole como fondo de pantalla en su teléfono móvil, Nasraoui se mostró escéptico y negó rotundamente esa posibilidad. “Qué va, hombre! Eso no me lo creo yo. Como lo haga eso, tío, a mí, pues vamos. No, tío. Él tiene hermanos, tiene familia, tiene madre, tiene padre, tiene abuela. No tiene que poner ahí”, respondió.

Nasraoui también abordó la cuestión de la comunicación familiar y las tradiciones, explicando que en su entorno existe un respeto mutuo entre padres e hijos y que la vida sentimental de Yamal es un asunto privado. “Yo hablo con mi hijo, pero en nuestras tradiciones tenemos respeto hacia los hijos, y los hijos hacia los padres. Mi hijo no me va a venir a decir ‘papá tengo novia’. Esas son cosas privadas suyas, no son mías. Cada uno con lo suyo”, concluyó.

