Deportes

El rol de Bolotnicoff en la defensa de Maradona tras el doping en el Mundial 94 y la polémica contraprueba: “Lo dejaron solo a Diego”

El histórico representante, quien también fue apoderado de Juan Román Riquelme entre otras figuras, murió a los 69 años

Guardar
Bolotnicoff y el Maradona de
Bolotnicoff y el Maradona de 1994

El mundo del fútbol, de luto. Un par de horas antes del inicio del partido entre Boca y Banfield en La Bombonera, se confirmó la muerte de Daniel Bolotnicoff, de 69 años. El histórico representante mantenía una relación muy estrecha con Juan Román Riquelme, actual presidente del Xeneize. Y también supo desempeñarse como abogado de Diego Armando Maradona en el epílogo de su carrera.

Bolotnicoff también fue apoderado de Diego Forlán, Diego Placente, Bernardo Romeo, Pablo Ledesma, Juan Foyth, Rodrigo Bentancur, Agustín Marchesín y Rodrigo Aliendro, entre otros jugadores reconocidos. En 1998 había fundado Back Sports, la empresa de representación junto a Marcos Franchi.

El abogado tuvo un papel importante en la defensa de Maradona durante el controvertido doping en el Mundial 94, cuando fue sancionado tras el partido ante Nigeria, por la fase de grupos.

Bolotnicoff, Roberto Peidró (segundo médico del plantel); el abogado de la AFA, Santiago Agricol de Bianchetti; y el dirigente de River David Pintado, fueron los cuatro integrantes de la delegación que la AFA envió a Los Ángeles a la contraprueba del control antidoping.

“Nosotros viajamos a Los Ángeles sin entender mucho, porque se estaban cumpliendo los protocolos. Decíamos ‘si este chico está muy bien cuidado. Él estaba vigilado, en la concentración en el Babson College habitualmente estaba la guardia, la seguridad, ¿qué podían encontrar? Nada’, así que estábamos sorprendidos de lo que estaba pasando", contó en una entrevista con Infobae.

En el momento de la contraprueba había un cartelito en el frasco -decía efedrina-. No parecía una irregularidad, no es que estaba adulterado, pero ese cartelito no debía estar allí. Entonces nosotros pedimos un cuarto intermedio y pensábamos mantenerlo para que fuera largo para después poder anular todo el procedimiento. Fuimos a una habitación y a los veinte minutos nos dijeron ‘vengan, no se acepta el cuarto intermedio, y esto se va a resolver ahora’”, prosiguió.

Ellos, cuando aparece eso escrito en el frasco, se ponen nerviosos porque eso podía dar lugar a una anulación. Son pedidos, interposición de recursos, lo de siempre. Pero no se acepta, se cierra el acta, y punto. Entonces ahí volvimos para Dallas. Y allí es que yo me voy a verlo a (Julio) Grondona y le pido el acta de suspensión de Diego para apelarla, para meter un recurso, y ahí Grondona me dice que no, que no hay ninguna suspensión. ‘¿Cómo que no hay ninguna suspensión?’, le pregunté. Y me dijo “no, yo lo retiré del equipo”, con lo cual, como dijo Diego, nos cortaron las piernas a todos, porque no podíamos hacer nada. Me dijo que fue para preservar a la selección para que no fuera sancionada“, reveló en la misma entrevista. Y subrayó los cuestionamientos a la defensa de Pelusa.

“La efedrina estaba en la lista de sustancias prohibidas en el fútbol ordinario. Pero si vos te vas a la lista de las sustancias prohibidas en el fútbol de los Juegos Olímpicos, no estaba prohibida. Entonces había una situación, suponiendo que fuera cierto esto, que hubiera dado positivo, la efedrina no era considerado un estimulante. Era considerado un estimulante para el fútbol original, para el fútbol profesional, porque se dice que es un tapador de otra sustancia. La efedrina en sí misma no te mejora. Lo que pasa es que la presencia de efedrina puede significar o implicar que tenés otras sustancias que las cubre. Por eso es una cosa muy finita. Y además, ¡sabíamos que Diego no se había drogado! Estaba muy golpeado porque sabía que lo iban a controlar. Lo que sí sé es que lo dejaron solo a Diego y que no se pudo hacer nada", se lamentó.

“Era para salir campeones. Salíamos campeones”, concluyó sobre aquella secuencia, que abrió una herida en el corazón de los futboleros argentinos, que jamás cerró.

Temas Relacionados

Daniel BolotnicoffDiego MaradonaJuan Román Riquelmedeportes-argentina

Últimas Noticias

En el debut de Mastantuono como titular, Real Madrid se impuso 3-0 sobre el Oviedo por La Liga

El argentino integró por primera vez el once inicial en su segundo partido con el Merengue, que suma puntaje ideal en el arranque del certamen local

En el debut de Mastantuono

Stephen Curry se une a Google como asesor de rendimiento para integrar IA en el entrenamiento de atletas de élite

El cuatro veces campeón de la NBA colaborará con ingenieros y expertos en inteligencia artificial para impulsar el desarrollo de productos innovadores en la multinacional tecnológica

Stephen Curry se une a

La llamativa comparación con Harry Potter de un técnico argentino que hizo furor en las redes: “¿Viste los dementores?"

Luego del trunfo de Juventus de las Piedras contra Montevideo Wanderers, Diego Monarriz sorprendió con una curiosa analogía

La llamativa comparación con Harry

Los filosos dardos del jefe de Mercedes contra Christian Horner tras su salida de la F1: “Se comportó como un imbécil”

Toto Wolff disparó contra su ex colega, que fue desvinculado del cargo por Red Bull. Además, reveló qué pasará con George Russell

Los filosos dardos del jefe

Más de 20 barras de Independiente en la mira de la Justicia por los incidentes con la U de Chile: evalúan el rol del club y de la Policía

Entre lunes y martes el fiscal Zitto, a cargo de las causas, recibirá los informes

Más de 20 barras de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hay video, pero no denuncia:

Hay video, pero no denuncia: los atropelló tras una discusión frente a un after clandestino en Córdoba

Cómo las proteínas ayudan a ganar masa muscular y las mejores formas de incorporarlas en la alimentación

Axel Kicillof habló de las presuntas coimas en ANDIS: “Esto requiere celeridad por parte de la Justicia porque es de enorme gravedad”

Alerta en Bariloche: voladuras de techos, cortes de luz y complicaciones en caminos por fuertes ráfagas

Un médico venezolano fue acusado por abandono de persona y estafa tras la muerte de una mujer por mala praxis

INFOBAE AMÉRICA
Francia llamó a consultas al

Francia llamó a consultas al embajador de EEUU tras denunciar falta de acciones del Gobierno contra el antisemitismo

Friedrich Merz afirmó que Alemania debe buscar nuevos socios comerciales en Sudamérica, Asia y África

Bogotá, sede de la Bienal Internacional Arte y Ciudad

Israel destruyó el palacio presidencial de los rebeldes hutíes en Yemen

El lado desconocido de Borges: amores, desengaños y pasiones secretas

TELESHOW
El look especial de la

El look especial de la China Suárez para visitar una mezquita en Estambul y la reacción de Mauro Icardi

Luck Ra en La Peña del Morfi: la intimidad de La Voz..., mini recital de hits y un sorpresivo cover de La Vela Puerca

La emoción de Juana Viale al llegar a la meta de su primera media maratón: “Lo que lloré cuando llegué”

Benjamín Alfonso de En el barro habló de sus escenas de violencia con Valentina Zenere: “No sé si puedo hacer esto”

El conmovedor homenaje de Georgina Barbarossa a su marido en el día que hubiera cumplido años: “Te amamos siempre”