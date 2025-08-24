Dolor en Boca Juniors: murió Daniel Bolotnicoff, histórico representante de Juan Román Riquelme

Daniel Bolotnicoff falleció a los 69 años

La noticia del fallecimiento de Daniel Bolotnicoff impactó de lleno en el entorno de Boca Juniors pocas horas antes del encuentro en la Bombonera frente a Banfield. Figura clave en la historia reciente del club, Bolotnicoff, de 69 años, mantuvo una relación profesional y personal muy estrecha con Juan Román Riquelme, actual presidente de la institución, y también desempeñó un papel fundamental como abogado de Diego Armando Maradona.

Según trascendió, Bolotnicoff sufrió una descompensación durante la madrugada del domingo y falleció poco después. Aunque atravesaba una enfermedad, el desenlace resultó inesperado para su círculo cercano y para el mundo del fútbol argentino. Su vínculo con Riquelme trascendía lo estrictamente laboral, ya que era considerado uno de sus colaboradores más cercanos y participaba activamente en la toma de decisiones que involucraban al club.

La trayectoria de Bolotnicoff se remonta a los años 90, cuando comenzó a trabajar junto a Maradona en su primera etapa como abogado. Su relación con el astro se reactivó en 1995, cuando Pelusa regresó al Xeneize, consolidando así su reputación como uno de los representantes y asesores más influyentes del fútbol argentino.

Bolotnicoff fue cercano a Maradona en los ´90

En los últimos años, su figura se asoció principalmente a la gestión de Riquelme, acompañándolo en los momentos clave de la dirigencia y en la implementación de políticas institucionales.

Abogado de profesión y uno de los fundadores de Back Sports S.A. junto a Juan Marcos Franchi en 1998. A lo largo de su trayectoria, tanto a través de su empresa como a título personal, ha representado a futbolistas como Diego Forlán, Diego Placente, Bernardo Romeo, Pablo Ledesma, Juan Foyth, Rodrigo Bentancur, Agustín Marchesín y Rodrigo Aliendro.

Hace unos años, Bolotnicoff reconstruyó para Infobae los momentos de incertidumbre y desamparo que rodearon el procedimiento de la contraprueba antidopaje que le realizaron a Maradona en Los Ángeles, tras el triunfo de la selección argentina por 2-1 ante Nigeria, en el Mundial 1994.

“Nos cortaron las piernas a todos, éramos campeones”, evocó Bolotnicoff, aludiendo a la célebre frase de Maradona y al sentimiento de frustración que invadió al plantel y al país.