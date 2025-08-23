Espeluznante accidente en MotoGP: se cayó, la moto salió despedida por el aire y pegó contra un camarógrafo

Al piloto Pedro Acosta se le fue de control su moto, que impactó contra una cámara de la transmisión oficial

La jornada de este sábado en el Gran Premio de Hungría de MotoGP registró un milagro en un accidente que puso en riesgo la salud de un trabajador de la transmisión oficial. Todo sucedió en la curva 8 del circuito Balaton Park a falta de 12 minutos para el cierre de la Q2 previa a la carrera Sprint ganada por el legendario Marc Márquez.

Pedro Acosta, piloto de Red Bull KTM Factory Racing, no logró tener un buen comienzo de día en el asfalto del trazado ubicado al suroeste de Budapest. Luego de repartirse el dominio con Márquez en los primeros ensayos del fin de semana, parecía ser el claro favorito a competirle al español, pero su mala clasificación repercutió en su rendimiento por un grave accidente que involucró a un camarógrafo.

El portal El Confidencial detalló que Acosta venía muy rápido por el borde de la octava curva. Precisaron que la suspensión no pudo adaptarse al cambio de superficie y, de un momento a otro, dejó de tener dominio sobre el rodado, que se disparó sobre la grava, tomó altura y, al momento de chocar contra la protección de neumáticos, se elevó varios metros en el aire hasta impactar contra la cámara de la persona encargada de grabar la sesión encima de un andamio. Este individuo salvó su vida de milagro manteniendo firme su instrumento de trabajo y la moto, de gran kilaje, rebotó y terminó en un costado de la pista.

“¡Nuestro camarógrafo, Joao, evitando el impacto de la moto de Pedro Acosta es probablemente el vídeo más impactante que verás hoy! ¡Nos alegra mucho ver que está bien!”, escribió la cuenta oficial de MotoGP en X (antes, Twitter), acompañando este texto con el video con diferentes tomas del espeluznante accidente. Además, la persona implicada de manera involuntaria en el suceso fue captada levantando el pulgar para arriba, en señal de que se encontraba en buen estado.

*El accidente en la transmisión oficial

Tras finalizar la Q2 en la séptima colocación, Pedro Acosta asumió la equivocación por lo ocurrido: “Ha sido error mío. Solo tenía un set de horquillas (suspensión) de los que quería usar, y me quedé sin”. El piloto español de 21 años, que corre en la máxima categoría desde 2024, también salió ileso del incidente, pero sufrió con la unidad, ya que terminó la Sprint diez puestos más abajo, en la 17ª colocación.

En esa carrera, más breve que la principal del domingo, protagonizó otra caída que lo marginó de cualquier posibilidad de puntos: “Hoy podríamos haber hecho una buena carrera, no te digo acabar en el podio, pero hacer una carrera como (Luca) Marini, que ha rodado muy rápido para llevar la Honda (clasificó 9° y terminó 4°)“.

Pedro Acosta fue campeón de Moto3 en 2021 y Moto2 en 2023 y pegó el salto a MotoGP en 2024, donde terminó su primera temporada en el sexto lugar: registra seis podios y una pole en 32 carreras. Hasta el momento, no tiene victorias en la principal divisional. Actualmente, está en el séptimo lugar del campeonato con 144 puntos, muy lejos del líder Marc Márquez (430), que se encamina al título con Ducati porque tiene una abultada ventaja sobre su escolta, Alex Márquez, que también es su hermano y hombre de Gresini Racing (278).

El evento principal del fin de semana en Hungría tendrá lugar este domingo a partir de las 9 (hora argentina), estará compuesto de 25 vueltas y tendrá televisación de ESPN2 y Disney+.

La jornada de actividad en el GP de Hungría también tuvo buenas noticias para el motociclismo argentino de la mano de Valentín Perrone. El corredor –nacido en Barcelona, pero que corre bajo la bandera albiceleste por su padre– tuvo una gran clasificación en el Moto3 y largará segundo la cita de este domingo a 20 giros que se iniciará a las 6 de la mañana de Argentina.