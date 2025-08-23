El video que publicó Independiente en repudio de los actos de violencia que se generaron ante la U de Chile: “Uno de los días más tristes”

Independiente publicó un video en repudio de lo ocurrido con la U de Chile

El Club Atlético Independiente publicó un video en el que repasó todo lo acontecido el miércoles pasado en su estadio, que fue escenario de uno de los bochornos violentos más salvajes del último tiempo. El encuentro entre el Rojo y la Universidad de Chile quedó cancelado y, mientras la Conmebol revisa todo el material para determinar la resposabilidad de los clubes y las autoridades de seguridad en el afán de dictaminar cómo continuarán los equipos en el plano deportivo en la Copa Sudamericana, desde la institución de Avellaneda repudiaron la violencia y adelantaron que intentarán expulsar a los socios violentos.

“Los incidentes comenzaron cuando la parcialidad de la Universidad de Chile sembró la violencia que luego se multiplicó. Destruyeron las cámaras de seguridad, amenazaron y agredieron a trabajadores, arrasaron las instalaciones, rompieron los baños y utilizaron los escombros como armas”, repasó una voz en off sobre lo ocurrido en Avellaneda el miércoles pasado, mientras se exhibían fotos y videos de los hechos.

Más tarde, apuntaron: “A pesar de que durante tres horas nuestros socios e hinchas sufrieron ataques con piedras y pirotecnia, responder con la misma moneda no puede ser una opción. Por eso nos estamos encargando de identificar a estos delincuentes que se esconden detrás de un escudo para expulsarlos como socios y solicitar que nunca más pisen una cancha de fútbol. Ya estamos colaborando con la justicia para lograrlo”.

Una de las imágenes del caos generado en Avellaneda el miércoles pasado (REUTERS/Facundo Morales)

Por lo pronto, el partido entre Independiente y Platense por la sexta jornada del Torneo Clausura que debía disputarse este domingo, quedó aplazado. Desde la entidad roja informaron que “ante una medida cautelar emitida por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se ha dispuesto la clausura y suspensión preventiva del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini para disputar con público el encuentro del próximo domingo frente a Platense".

El plan de la comisión directiva del Rojo es que dicho compromiso se lleve a cabo con público y en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini como estaba planificado desde un inicio. La Liga Profesional ya confirmó la postergación del match válido por la Zona B del Clausura.

“Desde el Club Atlético Independiente aceptamos la solicitud de la Aprevide para postergar el partido ante el Club Atlético Platense, y que el partido pueda jugarse con público, en nuestra cancha y en la fecha que la justicia disponga. Los socios e hinchas de Independiente fueron víctimas de lo ocurrido en el partido ante la Universidad de Chile y nuestro compromiso es que puedan asistir a su cancha a alentar al equipo”, esgrimieron desde la entidad de Avellaneda.

EL COMUNICADO COMPLETO DE INDEPENDIENTE

“El 20 de agosto de 2025 quedará marcado como uno de los días más tristes y oscuros de la historia del fútbol argentino y continental. Lo que se vivió en el estadio de Independiente es algo que jamás pensamos que podríamos vivir. Una noche que debía ser de fútbol, terminó convertida en una pesadilla. Los incidentes comenzaron cuando la parcialidad de la Universidad de Chile sembró la violencia que luego se multiplicó. Destruyeron las cámaras de seguridad, amenazaron y agredieron a trabajadores, arrasaron las instalaciones, rompieron los baños y utilizaron los escombros como armas. Piedras, proyectiles y bombas fueron lanzados contra hombres, mujeres y niños que habían ido a alentar a Independiente. El estadio fue atacado con una brutalidad sin precedentes.

Durante el primer tiempo se solicitó la suspensión del encuentro, pero el partido siguió a pesar de la violencia en la tribuna sur alta. Los desmanes de un ataque cobarde y planificado nunca se frenaron. Independiente quedó solo como tantas otras veces donde hinchas del fútbol argentino quedaron solos en las canchas propias y ajenas. A pesar de que durante tres horas nuestros socios e hinchas sufrieron ataques con piedras y pirotecnia, responder con la misma moneda no puede ser una opción. Por eso nos estamos encargando de identificar a estos delincuentes que se esconden detrás de un escudo para expulsarlos como socios y solicitar que nunca más pisen una cancha de fútbol. Ya estamos colaborando con la justicia para lograrlo.

Lo que debía ser una fiesta de fútbol se transformó en caos y miedo. Hubo agresiones, hubo heridos, hubo dolor. También hubo dignidad, hubo socios y socias que se ayudaron entre sí, desconocidos, que se protegían mutuamente de los escombros y las butacas que caían cobardemente desde la tribuna. Hubo médicos, socorristas y empleados que actuaron de inmediato para asistir a cada lesionado. El 20 de agosto quedará como uno de los días más tristes de la historia del fútbol argentino y sudamericano, pero será una oportunidad para que de acá en adelante nunca más un hincha argentino, sin importar el color de su camiseta, vuelva a quedar a merced de los violentos".