Pase magistral “de tres dedos” de Marcos Acuña y gol de arremetida de Driussi: así abrió el marcador River ante Libertad

El Millonario comenzó ganando en el Monumental por intermedio de su goleador. El Huevo también aportó lo suyo con un centro estupendo

River Plate iguala 1 a 1 con Libertad de Paraguay como local y en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo conducido por Marcelo Gallardo se puso en ventaja a los 29 minutos gracias a una gran jugada colectiva que contó con un pase magistral “de tres dedos” de Marcos Acuña, un remate de Facundo Colidio sobre el arquero uruguayo Martín Silva, que pegó en el travesaño, y un rebote que fue capturado de arremetida por Sebastián Driussi, quien volvió a gritar con la camiseta millonaria.

El propio Driussi buscó ampliar la diferencia a los 33 minutos, pero su definición no encontró destino de red. La ventaja no duró mucho para el Millonario, ya que Libertad lo empató a los 43 minutos con la famosa Ley del ex: tras un córner perfectamente ejecutado por Hugo Fernández, Robert Rojas se anticipó a Paulo Díaz y convirtió de cabeza, frente a una tardía salida de Franco Armani.

El desarrollo del partido, disputado en el estadio Monumental, mostró desde el inicio a un River ambicioso, con llegadas directas sobre el área rival. El primer tiempo dejó varias situaciones claras: el colombiano Juan Fernando Quintero generó peligro con remates desde media distancia y un disparo que pasó al lado del palo, mientras que Ignacio Fernández tuvo un mano a mano que obligó a la respuesta de Martín Silva, arquero de la visita.

Por el lado de Libertad, además del gol, la más clara estuvo en los pies de Hugo Fernández, cuyo remate fue despejado al córner por Lucas Martínez Quarta, evitando el empate. El partido se jugó con intensidad y control de pelota argentina, manteniendo la iniciativa y generando peligro de manera constante.

