Deportes

River Plate buscará el pase a los cuartos de la Copa Libertadores ante Libertad: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará hacerse fuerte como local ante el Gumarelo. Desde las 21.30, por Fox Sports, Telefe y Disney+

Horario y dónde ver River Plate-Libertad:

El partido se podrá ver a través de Fox Sports, Telefe y la plataforma de streaming Disney+

21.30 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

20.30 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

19.30 Ecuador, Colombia y Perú

18.30 México

12:32 hsHoy

¿Cómo llega Libertad?

El Gumarelo, si bien lleva seis juegos sin caer, viene de tres empates en fila. En su último juego empató sin goles ante Olimpia, lo que posicionó a los de Sergio Aquino en el sexto lugar del torneo local con 12 unidades, seis menos que el líder Cerro Porteño.

12:00 hsHoy

Convocados River Plate:

11:30 hsHoy

¿Cómo llega River Plate?

El Millonario, que acumula un invicto de siete juegos (no cae desde su presentación ante Inter de Italia en el Mundial de Clubes), viene de superar 4-2 ante Godoy Cruz por el torneo local, lo que le permite ser líder del Grupo B del Torneo Clausura.

11:00 hsHoy

Probables formaciones:

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza; Juanfer Quintero o Ignacio Fernández, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

10:30 hsHoy

El Millonario y el Gumarelo se verán las caras este jueves 21 de agosto, desde las 21.30, en el estadio Monumental. El árbitro principal será Andrés Matonte, mientras que sus asistentes serán Nicolás Tarán y Pablo Llarena. El encargado del VAR será Christian Ferreyra y el del AVAR será Richard Trinidad.

10:00 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate y Libertad, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

River Plate y Libertad pujarán
River Plate y Libertad pujarán por un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores (REUTERS/César Olmedo)

















