La impactante racha que quebró River en los penales y las lágrimas de Armani tras ser el héroe: “Fue sufrido”

River Plate no solo logró avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Libertad de Paraguay en el estadio Monumental, sino que además logró enterrar un maleficio que pesaba varias toneladas. Tras igualar 1-1 en el partido de vuelta, que se le complicó por la expulsión de Giuliano Galoppo por doble amarilla, se impuso por 3-1 desde los 12 pasos, con un Franco Armani que logró contener el último disparo de Marcelo Fernández.

Es que el Millonario llevaba ocho derrotas consecutivas en los penales. Más: había perdido 11 de las últimas 13 tandas; 14 de 18. La caída más reciente había ocurrido cuando Platense lo eliminó en los cuartos de final del Torneo Apertura 2025, logro que permitió al Calamar consagrarse como campeón nacional. La serie de tropiezos de River en este tipo de definiciones incluye la caída ante Temperley en los 16vos de final de la Copa Argentina 2024 y la derrota frente a Talleres en Paraguay. En 2023, perdió contra Internacional en los octavos de final de la Libertadores y frente a Rosario Central en cuartos de final de la Copa de la Liga, instancia en la que por primera vez no logró convertir ninguno de sus remates. El traspié de 2022 ante Patronato en los cuartos de final de la Copa Argentina se sumó a los dos cruces perdidos ante Boca en 2021: uno en cuartos de final de la Copa de la Liga y el otro en octavos de final de la Copa Argentina.

Esa mochila cayó cuando el guardameta, de 38 años, rechazó el intento de Fernández arrojándose a su derecha. En el desarrollo de los penales, Recalde y Caballero habían desviado sus remates. Y Martín Silva había tapado el ejecutado por Marcos Acuña.

Apenas atajó, Armani quedó expectante a la convalidación del árbitro Andrés Matonte, con una sonrisa ansiosa. Y su desahogo estalló con la confirmación del pasaje para la Banda, que se medirá en la próxima instancia ante Palmeiras.

Enseguida, recibió la felicitación de todo el grupo y hubo dos abrazos muy especiales, mientras las lágrimas de emoción se esparcían por su rostro. Uno, de Enzo Pérez. El otro, del entrenador Marcelo Gallardo. Es que el portero ex Ferro, Deportivo Merlo y Atlético Nacional de Medellín supo ser muy criticado porque los penales no son su especialidad, más allá de su extensa y exitosa trayectoria. Y esta vez se tomó revancha.

El abrazo de todo el plantel con Armani (REUTERS/Rodrigo Valle)

“Fue un partido muy sufrido. Después del primer gol de nosotros, bajamos un poco, le dimos chance al rival, lastimosamente en una jugada de pelota parada, un gran recurso de ellos, nos convirtieron. Con un jugador de menos se nos hizo muy cuesta arriba. Fue sufrido, gracias a Dios clasificamos, porque este grupo se lo merece, hay un gran grupo humano y de jugadores, no podíamos quedarnos afuera. Hay que ser conscientes de que tenemos mucho por mejorar, es una Copa muy difícil, tenemos que trabajar, seguir aceitando muchas cosas, pero de esta manera se hace más fácil”, destiló humildad en su análisis.

“No se nos venía dando, es la realidad. Este año arrancamos con la final con Talleres -de la Supercopa internacional- en Paraguay; con Platense también perdimos por penales. Siempre se nos hicieron difíciles los penales. Hoy, gracias a Dios y en Copa Libertadores, se nos dio. Es la recompensa al trabajo, el no darse por vencido”, concluyó el Pulpo.

Enzo Pérez y Armani: el abrazo del alma (REUTERS/Rodrigo Valle)

“Se te vienen muchas cosas a la cabeza en los penales, porque no se nos venía dando. Antes de la serie, nos arropamos y dijimos que era el partido para sacar adelante. Y tenemos un monstruo en el arco”, elogió Pérez al arquero.

“Con el Flaco nos conocemos desde hace muchísimos años, tenemos una gran amistad. Con Platense hizo todo para que pasáramos y no lo pudimos ayudar. Y hoy el equipo lo pudo ayudar y sacó la clasificación adelante. Estaba llorando de felicidad. Los que llevamos muchos años en el club sabemos lo que se vive, lo que se respira y se vive la Libertadores. El abrazo con Marcelo (Gallardo) es por eso, también", cerró el volante central.

Borja es levantado por Armani en los festejos (REUTERS/Rodrigo Valle)