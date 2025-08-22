Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Libertadores tras la clasificación de River Plate

El trofeo más preciado del continente sudamericano: la Copa Libertadores (REUTERS/Cesar Olmedo)

River Plate eliminó por penales a Libertad de Paraguay y se convirtió en el último clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores. La serie terminó 1-1 y se definió desde los 12 pasos en el estadio Monumental. El 3-1 decretó el pasaje para el octavo equipo que disputará la próxima ronda, recordando que ya estaban adentro Vélez Sársfield, Racing de Avellaneda, Estudiantes de La Plata, Flamengo, Liga de Quito (sorprendió al dejar afuera al campeón Botafogo) y Palmeiras, que con el 4-0 en la ida ante Universitario de Perú ya estaba prácticamente adentro.

Hay que decir que, respecto a lo económico, cada uno de los cuartofinalistas obtendrá un premio de 1.700.000 dólares por disputar esta instancia. En tanto, si avanzan a las semifinales, se asegurarán otros USD 2.300.000 y los billetes se multiplicarán para los finalistas: el subcampeón embolsará USD 7 millones y el campeón USD 24 millones. Estas cifras se suman a lo que ya habían acumulado por fase de grupos y el mérito deportivo por partido ganado.

Respecto al duelo entre equipos argentinos entre Racing de Avellaneda y Vélez Sársfield, hay que remarcar que la ida se disputará en Liniers y la vuelta en el Cilindro. En este momento, las autoridades de ambos clubes y de la seguridad de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires trabajan en la chance de que ambos reciban público visitante (2 mil en cada encuentro). Todo está en veremos, sobre todo después de los disturbios que se originaron en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile por Copa Sudamericana.

El Pincha tendrá un hueso duro de roer como el Flamengo, que llega tras eliminar a Internacional de Porto Alegre. La ida será en el Maracaná y la vuelta en el estadio Uno de La Plata. Por su parte, San Pablo, uno de los mejores de la fase de grupos, definirá en el Morumbí contra Liga de Quito, mismo escenario en el que eliminó por penales a Atlético Nacional de Medellín.

Uno de los encuentros más trascendentales de los cuartos tendrá al Palmeiras, único elenco que consiguió la totalidad de puntos en la fase de grupos (18/18) contra River. El primer chico se disputará en el estadio Monumental de Núñez, mientras que la revancha será en San Pablo.

LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL

Racing-Vélez

Estudiantes de La Plata-Flamengo

San Pablo-Liga de Quito

Palmeiras-River

FECHAS DE CUARTOS DE FINAL

Ida: 16-17-18 de septiembre

Vuelta: 23-24-25 de septiembre

FECHAS DE SEMIFINALES

Ida: 21-22 de octubre

Vuelta: 28-29 de octubre

FINAL:

Sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima (Perú)