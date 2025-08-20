Deportes

Tiene 18 años, protagonizó una venta histórica para un club del Ascenso y jugará en un tradicional equipo de Francia

El delantero Julián Vignolo dejó Racing de Córdoba y se unió al Toulouse, que milita en la Ligue 1

Guardar
Julián Vignolo ya lució los
Julián Vignolo ya lució los colores del Toulouse de Francia

El Ascenso del fútbol argentino vivió este miércoles el traspaso más significativo del actual mercado de pases con una venta histórica que cerró Racing de Córdoba: Julián Vignolo, delantero de 18 años, fue presentado como flamante jugador del Toulouse, tradicional club que milita en la Ligue 1 de Francia.

“¡Traspaso HISTÓRICO! Nuestro presidente Manuel Ángel Pérez rubricó hoy el contrato de cesión de Julián Vignolo al Toulouse F.C de Francia. Racing vuelve a realizar una transferencia directa al exterior después de 36 años, cuando en ese momento se vendió a Víctor Hugo Sotomayor al Verona de Italia“, indicó el comunicado que difundió la entidad que milita actualmente en la Primera B Nacional, segunda división del sistema profesional argentino.

La operación, según el diario La Voz, obligó al Toulouse a desembolsar alrededor de 1 millón 750 mil dólares, pero a la entidad cordobesa le quedarán 815 mil dólares limpios a cambio del 80% del pase, teniendo en cuenta que el 20% restante de la ficha seguirá bajo la propiedad de Racing de Córdoba.

El comunicado de Racing de
El comunicado de Racing de Córdoba para anunciar la venta

“Julián ha emergido en los últimos meses y nos llamó la atención de inmediato. Trabajamos durante varios meses y, a pesar de la fuerte competencia de otros clubes, logramos concretar su fichaje. Es un jugador versátil, capaz de jugar en toda la línea ofensiva, que aportará velocidad, intensidad y determinación a nuestro equipo. Esperamos apoyar su desarrollo en el club”, dijo el director deportivo de la institución francesa Viktor Bezhani.

“Estoy muy feliz, ¡son muchas emociones! Es una oportunidad que he esperado toda mi vida; es un sueño hecho realidad para mi familia y para mí estar aquí. La verdad es que en Argentina, los campeonatos de Francia y de Europa son muy populares porque el nivel es altísimo. Para mí, venir aquí y vestir la camiseta del Toulouse es un orgullo. ¡Estoy orgulloso y voy a dar lo mejor de mí!”, reconoció Vignolo en el sitio oficial de su nuevo club.

Cuando le preguntaron por su estilo dentro del campo, el atacante argentino de 1.85m explicó: “Me gusta regatear, ganar velocidad, abrir espacios... Y como a cualquier delantero, ¡me gusta marcar goles! Tanto de delantero centro como de extremo".

Es el segundo atacante argentino que arriba al Toulouse en este mercado de pases tras la contratación de Santiago Hidalgo, un delantero juvenil surgido de Independiente de Avellaneda que se sumó en las últimas semanas. “La verdad es que eso me tranquiliza un poco. Ya he hablado con él; cenamos juntos la otra noche. Va a ser un compañero muy importante para mí”, indicó Vignolo.

El gol de Julián Vignolo a Quilmes

El oriundo de Arroyito, Córdoba, nació el 7 de diciembre del 2006 y llegó a acumular 36 apariciones en el Racing de Nueva Italia, con 6 goles: el último se lo anotó a Quilmes el pasado 11 agosto en la victoria 2-0 de los dirigidos por Hernán medina.

Este club, que a lo largo de la historia tuvo en sus filas a otros argentinos como el Beto Márcico, Óscar Trejo, el Conejo Tarantini, Eduardo Di Loreto o Mauro Cetto, inició su participación en la Ligue 1 de esta temporada con una victoria 1-0 sobre Niza como visitante en la primera fecha y este domingo recibirá al Brest (desde las 12.15) por la segunda jornada de la máxima categoría francesa.

El certamen francés sumará otro apellido argentino para la temporada que ya está en marcha, ya que además de Vignolo e Hidalgo, en esa liga militan figuras de la selección argentina como Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi, Facundo Medina (los tres en Olympique Marsella), Nicolás Tagliafico (seguirá en Olympique Lyon) y promesas como Valentín Barco o Joaquín Panichelli (ambos en el Racing de Estrasburgo)

Vignolo se unirá a un equipo que culminó 10° en la pasada temporada y terminó con 36 años sin ventas de Racing de Córdoba al exterior. En 1989, el defensor Víctor Hugo Sotomayor desembarcó en el Hellas Verona de Italia tras iniciarse en la entidad cordobesa y dos años más tarde pasó por el Zürich de Suiza antes de retornar a Argentina para tener una inolvidable estadía en un Vélez multicampeón y cerrar su carrera en Talleres de Córdoba a inicios del nuevo milenio.

Vignolo se unirá a una
Vignolo se unirá a una Ligue 1 que tiene muchas figuras argentinas

Temas Relacionados

Racing de CordobaToulouse de FranciaToulouseLigue 1Primera NacionalPrimera B NacionalJulian Vignolodeportes-argentina

Últimas Noticias

Con Messi en duda, Inter Miami buscará el pase a semifinales de la Leagues Cup ante Tigres: hora, TV y formaciones

Las Garzas intentarán hacerse fuertes en su casa ante el conjunto mexicano para meterse entre los mejores cuatro de la competencia

Con Messi en duda, Inter

Estudiantes recibirá a Cerro Porteño con la misión de sellar su boleto a los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Desde las 19, el Pincha se medirá frente al combinado paraguayo, al que derrotó en la ida por la mínima diferencia. En la próxima instancia estará el ganador de la serie de Inter de Porto Alegre y Flamengo. Televisa Disney+ y Fox Sports

Estudiantes recibirá a Cerro Porteño

Una leyenda de Los Pumas reveló cómo nació su amistad con Julián Álvarez: el gesto de la familia del delantero que lo emocionó

Agustín Creevy dio detalles de la relación que lo une al delantero del Atlético de Madrid, con quien compartió sus vacaciones

Una leyenda de Los Pumas

La argentina Agostina Hein tuvo otra brillante actuación y se consagró subcampeona de los 800 metros en el Mundial de natación

El día después de su dorada en los 400 combinados, la joven de 17 años se volvió a subir al podio con un tiempo de 8:26.19

La argentina Agostina Hein tuvo

Argentina dio la lista para defender el título en la AmeriCup de básquet sin sus tres máximas figuras y con varias promesas

La selección argentina buscará retener la corona con un plantel renovado

Argentina dio la lista para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos descubren que la reducción

Científicos descubren que la reducción del flujo sanguíneo acelera el avance de tumores

“Hay que matarlo”: una patota dejó en coma a un contratista ante la mirada de la Policía en Puerto Deseado

“¡Tirale! ¡Tirale!”: lo buscaban por robarle a una empleada judicial y lo atraparon con varias armas

Se aprobó en Argentina el primer fármaco biosimilar de la región para la enfermedad de Fabry

Patricia Bullrich presentó un nuevo sistema para desbloquear e investigar celulares: cómo funciona

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos, Emiratos Árabes y

Estados Unidos, Emiratos Árabes y potencias aliadas demandan una tregua en Sudán y acceso humanitario ante el agravamiento de la crisis

Japón propuso la creación de una ‘zona económica’ entre el océano Índico y África para reforzar su presencia en el continente

Gilberto Gil, un gigante de la música brasileña, llega a Buenos Aires como parte de su gira despedida

El Reino Unido golpea redes de criptomonedas que ayudan a Rusia a escapar las sanciones

Denuncian que Rusia implementó programas de formación en drones en más de 500 escuelas del país

TELESHOW
Eva Bargiela y Facundo Moyano

Eva Bargiela y Facundo Moyano ya están divorciados: “Estoy contenta que esta etapa tan difícil se haya terminado”

Una tarde de lluvia, mimos y compañía: Laurita Fernández y su perra Miel inseparables en su casa

La incomodidad de Martín Pepa en la primera salida con Pampita luego de la reconciliación

Santiago Korovsky recordó cómo nació División Palermo y comparó el proyecto inicial con el trailer que vio la luz

El día que la actriz de Vikingos intentó conquistar a Nico Vázquez: “¿Por qué no venís a visitarme?”