Surgió de River, lo vendieron en USD 20 millones y marcó su primer gol tras un gran pase del ex Boca Valentín Barco

El 1-0 de Estrasburgo vs Metz

Las ligas más importantes de Europa comenzaron este fin de semana y, como es habitual desde hace un tiempo, los jugadores argentinos dicen presente e incluso algunos marcan el rumbo de sus equipos. Esto le sucedió al Racing de Estrasburgo, que tuvo su debut en la Ligue One de Francia frente al Metz.

El encuentro, disputado en el estadio Saint-Symphorien, marcó el inicio de la temporada para Estrasburgo, y dos nombres albicelestes se destacaron: Valentín Barco y Joaquín Panichelli, quienes fueron protagonistas directos de la victoria de su elenco.

El delantero cordobés, de 22 años, necesitó apenas un partido para justificar la inversión de 16,5 millones de euros (casi 20 millones de dólares) que el club francés desembolsó por su pase, cifra que lo ubicó como la tercera transferencia más costosa del mercado francés, solo por detrás de los fichajes de Ilya Zabarnyi al PSG y de Igor Paixao al Olympique de Marsella.

La jugada decisiva del partido se gestó a cuatro minutos del final. Barco, quien había iniciado el encuentro como volante central junto a Félix Lemarechal, filtró un pase preciso para Dylan Bakwa. Este último envió un centro que Panichelli conectó de cabeza para sellar el 1-0 definitivo.

Joaquín Panichelli en su primer grito con el Racing de Estrasburgo (Photo by Icon Sport)

El rendimiento de Barco, de 21 años, resultó especialmente relevante. Tras un recorrido europeo marcado por la irregularidad —con pasos breves por el Brighton en la Premier League y el Sevilla en la Liga de España, donde acumuló apenas 27 partidos en dos años y medio—, el exjugador de Boca tuvo un arranque de temporada auspicioso en el club en el que logró afianzarse en el Viejo Continente.

Durante la primera mitad, su aporte en la generación de juego fue notorio en un equipo que mostró limitaciones ofensivas. En la segunda parte, el entrenador inglés Liam Rosenior modificó el esquema y devolvió a Barco a su posición natural de lateral izquierdo, donde se dedicó a tareas defensivas con intensidad hasta el pitazo final.

La transferencia de Panichelli también tuvo repercusiones en el fútbol argentino. Aunque el delantero había partido a España en 2022 con el pase en su poder, River Plate conservaba el 20% de su ficha, lo que le permitió recibir 3.2 millones de euros (USD 3.750.000) por la operación que lo llevó al fútbol francés.

El delantero cordobés, que llegó a River con 19 años tras formarse en Racing de Córdoba, se consolidó como goleador en la Reserva y fue considerado una de las grandes promesas del club. Sin embargo, la llegada de Martín Demichelis al banco millonario a comienzos de 2023, tras la salida de Marcelo Gallardo, alteró sus perspectivas. Tras dialogar con el nuevo entrenador y constatar que no tendría oportunidades inmediatas en la Primera División, Panichelli optó por buscar continuidad en Europa.

La adaptación de Panichelli al fútbol español no estuvo exenta de dificultades. Durante su breve paso por el Alavés, disputó 12 partidos en la máxima categoría, aunque no logró marcar goles. Su progresión se vio interrumpida por una grave lesión: la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que lo obligó a una extensa recuperación y a perderse buena parte de la temporada. Una vez recuperado, el delantero fue cedido al CD Mirandés, equipo de la Segunda División, en busca de mayor continuidad y protagonismo.

La cesión al Mirandés resultó determinante para su carrera. En la temporada 2023-2024, el atacante disputó 44 partidos oficiales, anotó 21 goles y brindó 8 asistencias, cifras que lo convirtieron en el máximo artillero del equipo. Esos números hicieron que el Estrasburgo posara sus ojos en él y la apuesta ya empieza a dar frutos.