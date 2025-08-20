Deportes

6 frases de Costas tras la clasificación de Racing: por qué fue expulsado Rojo, la salida de Arias y una sentencia que hizo ruido

El entrenador valoró el triunfo ante Peñarol que le brindó el pase a los cuartos de la Libertadores. La tajante reflexión que puso en duda su futuro en el club

Racing Club logró una gran remontada y venció 3-1 a Peñarol en Avellaneda, asegurando su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Vélez.

El desenlace del partido se definió en los minutos finales, cuando Franco Pardo marcó de cabeza el tercer gol y selló la clasificación en el cuarto minuto de adición. Antes, Adrián Maravilla Martínez había anotado dos tantos, el segundo de penal, igualando la serie y permitiendo que la Academia revirtiera el resultado global. Nahuel Herrera Viera convirtió el único gol para el conjunto uruguayo.

“Los chicos dejaron todo dentro del campo de juego. Sabíamos que era difícil, pero con la gente nuestra en el Cilindro y en casa le demostramos que nosotros somos fuertes. Nos merecíamos esta alegría”, reconoció Gustavo Costas en la conferencia de prensa.

Sobre una de las jugadas más discutidas de la noche, que fue el penal sobre Maravilla, el DT de Racing no dudó: “Para mí fue penal. Le pega un codazo en la nuca. No quiero hablar de los árbitros porque nos vienen todos los días... Si ves los penales que nos cobran... Para mí fue penal”.

El final del partido fue vibrante y contó varias situaciones llamativas. Una de ellas se debió a la expulsión de Marcos Rojo, instantes después de haber sido reemplazado. Sobre esto, Costas describió: “Rojo estaba sentado en el banco, yo estaba a dos metros y no dijo nada. Le pusieron amarilla, se dio vuelta, se iba caminando y (Wilmar Roldán) le metió la roja. Yo estaba al lado, soy sincero sino me callo la boca. No dijo nada. La verdad me sorprendió”.

Otra de las acciones controvertidas fue cuando decidió el cambio de Facundo Cambeses en lugar de Gabriel Arias, sobre el final. “Estaba hablado, lo hablamos entre cuerpo técnico. Tomamos esa decisión y ya”, respondió, tajante el entrenador. El arquero y capitán de la Academia se sorprendió con la modificación y no ocultó su malestar al abandonar el campo de juego. En ese momento, no había llegado el gol salvador de Franco Pardo y Racing y Peñarol iban camino a la definición por penales.

Gustavo Costas también contó qué le dijo al plantel en el entretiempo, debido a que los jugadores salieron completamente decididos a darlo vuelta al complemento. “Les dije que esta era la final. Que estén atentos y concentrados porque te salían de contra. Las finales se ganan, le dije. Teníamos que salir como empezamos el partido. Estoy muy contento por este grupo que cada vez te regala más cosas”.

Para terminar, se refirió a las críticas internas y dejó una categórica frase sobre su futuro: “A veces te dan ganas de irte porque escuchas tantas cosas ridículas. No hay nada de respeto y uno está desde los 12 años acá. Tenés que escuchar a alguno que te critica por los cambios o tácticamente. Me han venido a buscar de Brasil, y todos te elogian. Después tenés que escuchar cada cosa... Trato de no hacerlo, pero te llegan. Las puertas están abiertas para todos los racinguistas, el que quiere venir que se suba. Vamos a la guerra siempre”.

