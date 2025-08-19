Deportes

Con la posible titularidad de Rojo, Racing definirá una serie caliente de Copa Libertadores ante Peñarol: hora, TV y formaciones

La Academia, que cayó 1-0 en la ida, intentará pisar fuerte en el Cilindro contra el conjunto uruguayo. Desde las 21.30, por Fox Sports

Racing y Peñarol buscarán un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores

Racing Club recibe este martes a Peñarol de Uruguay en el estadio Presidente Perón, en Avellaneda, desde las 21.30, con el desafío de remontar la derrota sufrida por 1-0 en Montevideo y avanzar de ronda en la Copa Libertadores 2025. El ganador se medirá en los cuartos de final ante el vencedor del cruce entre Fortaleza y Vélez Sarsfield (empataron 0 a 0 en Brasil). El encuentro contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, mientras que en el VAR estará el chileno Juan Lara, y será transmitido por FOX Sports.

La instancia encuentra a Racing dirigido por Gustavo Costas en un momento complicado. El equipo viene de caer por 2 a 1 ante Tigre en condición de local, resultado que agravó una racha negativa por el Torneo Clausura, al figurar en la anteúltima colocación de la Zona A con sólo 4 unidades, a seis del líder Barracas Central. El entrenador decidió alinear un equipo alternativo en ese partido para resguardar a sus titulares de cara a la revancha ante los uruguayos. Una de las modificaciones en el equipo que buscará revertir la serie respecto a la ida en Montevideo sería el ingreso del refuerzo Marcos Rojo por Nazareno Colombo en la defensa, mientras que persiste la duda sobre el acompañante en el ataque. El técnico analiza la posibilidad de repetir al colombiano Duván Vergara en la izquierda ofensiva o darle lugar a Adrián Balboa o Elías Torres para formar un doble nueve junto a Adrián Martínez.

Por su parte, Peñarol afronta la revancha con ventaja mínima pero sin poder contar con Leonardo Fernández, su goleador y figura, quien sufrió una distensión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha en el partido de ida. Su lugar sería ocupado por David Terans, según anticipó el entrenador Diego Aguirre en conferencia de prensa. En el último compromiso local, el Carbonero perdió 2 a 1 ante Boston River, resultado que terminó con un invicto de seis partidos por el Torneo Clausura uruguayo. En ese encuentro, el técnico utilizó una formación alternativa para dar descanso a sus habituales titulares. Sólo el argentino Eric Remedi repitió presencia en el once inicial, anticipando la prioridad otorgada al duelo internacional.

En cuanto al desarrollo táctico, Racing necesita imponerse por al menos dos goles de diferencia para seguir en competencia, ya que la derrota en el estadio Campeón del Siglo obliga a revertir el resultado global. Un triunfo por un tanto llevaría la definición a los penales.

Probables formaciones:

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare oFranco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.

Peñarol: Brayan Cortes; Maximiliano Olivera, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Emanuel Gularte; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Maximiliano Silvera, Davis Terans, Javier Cabrera. DT: Diego Aguirre.

Estadio: Presidente Perón (Cilindro)

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

VAR: Juan Lara (Chile)

Hora:

21.30 (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay)

20.30 (Chile, Venezuela y Miami, Estados Unidos)

19.30 (Colombia, Perú y Ecuador)

18.30 (México)

Televisación: Fox Sports

