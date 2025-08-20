Deportes

Polémico penal a favor, llamativo cambio de Arias y redención de Franco Pardo: los dramáticos 10 minutos finales en Racing-Peñarol

La Academia logró una remontada increíble y avanzó a los cuartos de final de la Libertadores. Los últimos instantes fueron electrizantes

En el estadio Presidente Perón, Racing Club logró una remontada histórica frente a Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores. La Academia celebró la clasificación a cuartos en un partido atravesado por el clima y las emociones. El equipo dirigido por Gustavo Costas venció por 3-1 al conjunto uruguayo y revirtió la derrota sufrida en Montevideo, accediendo así a la próxima ronda, donde lo espera Vélez Sarsfield.

El protagonismo fue absoluto para Adrián Maravilla Martínez, quien además de abrir el marcador encontró su lugar en la historia grande del club: el delantero alcanzó los 17 goles internacionales con la camiseta académica y superó a Norberto Raffo como máximo goleador de Racing en torneos organizados por CONMEBOL.

Martínez convirtió el primer tanto a los seis minutos tras una jugada propiciada por Marcos Rojo, quien debutó como titular y desvió el balón de cabeza en una definición condicionada por el estado de la cancha. Poco después, Nahuel Herrera igualó para Peñarol, generando un contexto de tensión ante la obligación de los argentinos de ganar por diferencia de dos.

La polémica de la noche en el Cilindro.

La serie ofreció variantes tácticas y cambios con impacto directo en el trámite. El VAR invalidó un gol de Rojo por falta previa y, ya en el complemento, a falta de diez minutos para el final, el árbitro Wilmar Roldán sancionó un controvertido penal de Emanuel Gularte sobre Maravilla Martínez, quien ejecutó la sanción y puso el 2-1.

La sentencia llegó en el cuarto minuto de adición, cuando Franco Pardo anotó el tercer gol definitivo tras un gran pase de Gastón Martirena. El defensor se redimió luego de las duras críticas que había recibido por su expulsión ante Tigre en el inicio del complemento, que complicó sobremanera al equipo y terminó con derrota en el torneo doméstico.

El enojo de Gabriel Arias tras ser reemplazado por Facundo Cambeses.

En el medio, se dio un llamativo cambio organizado por Gustavo Costas: sacó de la cancha al arquero Gabriel Arias y dispuso el ingreso de Facundo Cambeses. La cara del capitán con claros signos de malestar no hizo más que provocar más incertidumbre al momento.

Finalmente, el plantel logró dar vuelta el resultado global para meterse entre los ocho mejores del continente. Con este triunfo, Racing Club enfrentará ahora a Vélez Sarsfield en una serie de cuartos de final íntegramente argentina, mientras que Peñarol cerró su participación con un desempeño aguerrido que no alcanzó para superar al rival en Avellaneda.

El gol de la clasificación de Franco Pardo.

