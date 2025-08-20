Deportes

Del aporte clave de Marcos Rojo al gol histórico de Maravilla Martínez: así abrió el marcador Racing ante Peñarol

El ex defensor de Boca, que debutó como titular, la bajó de cabeza y el delantero pudo romper la racha para quedar en la historia grande de la Academia

Racing salió con todo a disputar la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol y desde los seis minutos ya ganaba 1 a 0. El tanto lo marcó Adrián Martínez tras tomar un rebote que quedó luego de un gran salto de Marcos Rojo para bajar una pelota aérea. De esta manera, Maravilla cortó la sequía de seis encuentros consecutivos sin marcar. Un tanto que le permitió entrar en la historia grande de la Academia.

Porque con esta conquista, Adrián Martínez se transformó en el máximo goleador internacional de Racing Club en la era CONMEBOL. Fue su tanto número 16 en competencias continentales con la camiseta académica, superando así la emblemática marca de Norberto Raffo, quien ostentaba 15 goles desde la década de 1960.

El partido ante Peñarol, jugado este martes en el Cilindro de Avellaneda, fue determinante en la carrera del atacante argentino que consolidó su protagonismo en los mejores ciclos internacionales del equipo durante los últimos años.

Maravilla Martínez celebra el gol
Maravilla Martínez celebra el gol ante Peñarol que le permitió entrar en la historia de Racing (Fotobaires)

Maravilla Martínez arribó a los 16 tantos en solo 23 partidos internacionales organizados por la CONMEBOL, alcanzando un promedio de 0,70 gol por encuentro, una frecuencia inédita entre los artilleros de Racing. Este rendimiento desplazó definitivamente a Norberto Raffo y a Juan Carlos Cárdenas (12 goles) en el ranking histórico de la institución, completado por nombres como Gustavo Bou, Roger Martínez y Diego Milito. El mérito del delantero resulta aún más destacado al repasar la tabla de goleadores académicos en competencias internacionales, que solo incluye a diez futbolistas en la elite de este rubro.

El registro de Raffo se mantenía vigente desde 1967, cuando completó 15 goles en 23 partidos, incluyendo la recordada campaña del título en la Copa Libertadores de ese año. Juan Carlos Cárdenas, tercer máximo goleador, necesitó 34 partidos para llegar a 12 conquistas. En la estadística reciente, Gustavo Bou y Roger Martínez aparecen como los otros delanteros que superaron la barrera de los nueve goles.

Durante la edición 2024 de la Copa Sudamericana, Adrián Martínez firmó otra hazaña al convertirse en el segundo jugador académico en sumar dos dígitos de goles en un mismo torneo continental, con un total de diez conquistas. El único que lo supera en ese apartado es el propio Raffo, quien marcó 14 goles en la Copa Libertadores de 1967. Este dato realza la magnitud del ciclo goleador actual de Martínez, quien sostuvo su regularidad tanto en la Copa Libertadores como en la Sudamericana.

La actualización del ranking, dado a conocer por Silvio Maverino, periodista y estadígrafo en El Grafico Web, lo ubica a Maravilla Martínez por encima de referentes y campeones históricos dentro del club: Tomás Chancalay, Humberto Maschio, Marcelo Delgado y Claudio Úbeda.

Tabla histórica de goleadores internacionales de Racing:

Tabla histórica de goleadores internacionales
Tabla histórica de goleadores internacionales de Racing (Fuente: El Grafico Web)

