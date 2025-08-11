Deportes

Polémica con Garnacho a la espera de su salida del Manchester United: fue visto con un vapeador y estallaron las críticas

El futbolista ya había sido protagonista de un episodio similar en 2023

El futbolista fue fotografiado sosteniendo un vapeador mientras se hacía un tatuaje

Alejandro Garnacho, delantero del Manchester United y actual jugador de la selección argentina, vuelve a estar en el centro de la polémica tras la circulación de una imagen en la que se lo observa aparentemente sosteniendo un cigarrillo electrónico mientras se tatúa el brazo derecho. El episodio se sumó a un momento de incertidumbre profesional para el futbolista de 21 años, marginado por el técnico Ruben Amorim y señalado nuevamente por cuestiones extrafutbolísticas.

La fotografía, que se viralizó en redes sociales, muestra a Garnacho en un salón de tatuajes. Según informó el medio británico DailyMail se trataría del dispositivo Hayati Pro Ultra, un tipo de vaporizador cuya venta es legal en el Reino Unido, a diferencia de modelos como el Elux Legend 3500, prohibido por contener nicotina.

Se trata de la segunda vez que Garnacho es vinculado públicamente con estos dispositivos: en 2023, una historia publicada y luego eliminada de su cuenta de Instagram también dejó ver un vaporizador en un sofá, aunque, según allegados al jugador, dicho dispositivo “no era suyo y pertenecía a un miembro de la familia”.

La reacción en redes sociales fue inmediata y crítica. Entre los mensajes publicados en la red social X se encuentran expresiones como: “Lamentable”, “Tengo muchas ganas de ver a ese tipo salir del club” y “Esto es una locura. Soy un gran fan de Garnacho, pero no puedes tener a alguien en el equipo vapeando”. Los comentarios resaltaron la percepción de parte de los seguidores sobre la actitud del jugador, considerada por algunos como un comportamiento poco profesional.

La historia que publicó el futbolista en 2023 con el vaporizador en el sillón

En el plano deportivo, la imagen refuerza el contexto de inestabilidad por el que atraviesa el atacante. El entrenador ya dejó en claro que no cuenta con el extremo, quien ni siquiera fue incluido en la lista de 32 futbolistas que viajaron a Estados Unidos para la pretemporada. Fuentes del club señalron que Amorim pidió a Garnacho buscar un nuevo equipo luego de expresar su frustración por haber sido suplente en la final de la Europa League frente al Tottenham.

El futuro del argentino se perfila fuera de Old Trafford, ante el interés de otros equipos del fútbol inglés. El Chelsea es el club que ha manifestado mayor interés en el delantero. Sin embargo, la cifra de traspaso es un punto de negociación: el United inicialmente pidió 70 millones de euros, pero las últimas tasaciones ubican el valor de Garnacho en torno a los 50 millones. El periódico británico The Sun informó que el Chelsea realizó una investigación exhaustiva sobre la personalidad y la conducta reciente del futbolista, resultado que no generó preocupación en la directiva londinense. “Maresca espera fichar tanto a Garnacho como a Xavi Simons del RB Leipzig antes del cierre del mercado de pases. Se espera que el United pida alrededor de 40 millones de libras (alrededor de 54 millones de dólares) por el argentino”, detalló el medio británico.

El presente de Garnacho también se ha visto afectado por circunstancias personales, como la situación con Eva García, madre de su hijo, quien recientemente dejó de seguirlo en Instagram. Estos factores, sumados a su exclusión por parte de Amorim y su ausencia en la pretemporada, contribuyen a la incertidumbre que rodea su futuro inmediato.

Desde su debut en el primer equipo del Manchester United en abril de 2022, Garnacho ha sumado 144 partidos, con 26 goles y 22 asistencias. Ha conseguido la FA Cup en 2024 y la Copa de la Liga en 2023, logros deportivos que contrastan con el panorama actual. El delantero todavía tiene tres años de contrato con el club, pero la falta de oportunidades y la presión mediática impulsan la posibilidad de un cambio de rumbo mientras continúa la polémica por la imagen y las críticas asociadas.

